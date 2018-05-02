霹靂獲獎慶素還真30歲生日 一連串活動拚營收創新高

霹靂 (8450) 獲頒第三屆「總統創新獎」，霹靂董事長黃文章表示，一個 IP 可以連續創作 30 年，這不僅是在台灣，就算放眼國際，都是屈指可數的成就。霹靂布袋戲中的一哥素還真在 1988 年 4 月 30 日出道，獲獎剛好是素還真 30 歲的生日，這是上天送給素還真的禮物。總統府日前公布第三屆「總統創新獎」得獎名單，團體組得獎者為台達電子及霹靂國際多媒體共 2 家。



黃文章表示，獲得「總統創新獎」不僅是對霹靂的肯定，更是對台灣文創影視產業發展的肯定；布袋戲來到台灣，經歷黃家五代，百年傳承，並緊跟著時代脈動，亦步亦趨，努力不懈，才把一種「不被社會所期待的行業，做出了社會不敢期待的成果」。



他強調，霹靂是台灣原創的故事、原創的 IP(智慧財產權)，也是台灣原創的品牌；霹靂的創新，就是在不違背傳統文化固有的精神或本質，朝多面向的思考，去做多元的結合，創造出更具親和力、滲透力跟生命力的產品。



黃文章說，2016 年霹靂第一次與日本伙伴跨國合作「東離劍遊紀」，在日本獲得觀眾票選冠軍，在台灣、歐美、東南亞播出都得到熱烈迴響，今年 10 月也將推出「東離劍遊紀 2」，布袋戲不僅可以說台語、說國語，更可以開口說日語，真正把布袋戲推向國際舞台，更讓世界看見台灣文化創新的驕傲。



霹靂布袋戲劇集男主角素還真今年出道滿 30 周年，霹靂表示，6 月 29 日將推出結合最新影音科技大展，並將陸續推出付費數位收視、舊劇重拍、全新授權遊戲、霹靂大展及音樂演唱會等一連串 O2O(線上結合線下) 的活動。



法人估，霹靂今年可望受惠於素還真的多項活動，營收將創新高。



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