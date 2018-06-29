〈純網銀公聽會〉開放2張執照 顧立雄：沒有國家隊保障名額

金管會今 (29) 日舉行純網銀公聽會，金管會主委顧立雄表示，純網銀執照仍以兩家為限，至於外界關注是否有國家隊的保障名額，他強調，要看純網銀申請情況，並就大股東適格性經營進行審查，沒有所謂本國或非本國的保障名額。

金管會今日舉行純網銀公聽會，會中針對發起人條件、純網銀申請送件流程、純網銀營運據點以及業務範圍等四大議題進行討論。其中，國票金、日本樂天、LINE、王道銀行、中華電信以及星展銀行等業者均有出席公聽會。

由於金管會初步只開放兩張純網銀執照，目前包括國票金宣布與樂天合作後，兆豐銀也擬聯手第一銀與中華電信合作組「國家隊」，若再加上一開始就有意願的 LINE，目前已形成三搶二的局面。

因此，外界也關注金管會是否會有國家隊保障名額，對此，顧立雄表示，現在完全沒有本國或非本國保障名額，要看純網銀進來的大股東能否健全經營，並進行大股東審查，金控部分也要審核金控財務健全性，非金融業者則需要提出適合經營純網銀的說明書件。

而會中也有業者關注純網銀申請設立的流程，對此，銀行局局長邱淑貞表示，預計 9 月底相關申請書件會出來，其中包括資本額、發起人承諾事項、後續的資本取得、經營的規劃、股權結構以及客戶身分核對等，預計將於 11 月起受理申請純網銀。

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