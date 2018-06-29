訊連推全新「威力百科16」 首度跨足商務及教育應用

訊連 (5203) 宣布推出全新一代多媒體軟體組合「威力百科 16」，一次收錄 16 套訊連科技旗艦軟體，包含獲獎無數之 PowerDVD、威力導演、相片大師、威力酷燒及 Screen Recorder 3。威力百科 16 更首度跨足商務及教育應用，提供全新簡報直播和視訊會議軟體—U 簡報及 U 會議，一次滿足居家數位娛樂及工作需求。訊連科技董事長暨總經理黃肇雄表示，威力百科旨在激發用戶無限影音創造力及提高工作生產力，讓人們盡情享受數位生活。新一代威力百科 16 收錄一系列國內外獲獎無數的旗艦軟體，並首度加入商務及教育溝通工具，一口氣滿足娛樂及工作需求，將是市場上全方位多媒體應用軟體組合採購首選。



威力百科 16 收錄多款訊連旗艦產品，包含影音播放軟體—PowerDVD 18、影像創作最佳夥伴—威力導演 16 和相片大師 9，以及全方位燒錄軟體—威力酷剪等。玩家可開啟 PowerDVD 全新「迷你播放模式」，在觀看電影或 YouTube Live 直播時，將影片視窗置頂播放；或透過 Apple TV 等熱門串流裝置，將影片輸出至大螢幕播放。玩家也能利用威力導演打造獨一無二之 360 度影片，或使用相片大師圖層及動態相片等工具，創作大師級專業相片。



全新收錄的 Screen Recorder 3 除支援時下最熱門的 Twitch、YouTube 和 Facebook 等直播平台直播外，亦可同步錄製遊戲實況內容，搭配移植自威力導演的後製剪輯工具，提供電競玩家、實況主與 YouTuber 一套整合遊戲錄製、直播、影片剪輯的完整解決方案。