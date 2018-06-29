毅嘉今停牌 是否與軟板業務或中國蘇州廠業務有關？仍待說明

毅嘉 (2402) 因有重大訊息需公布，昨 (28) 日晚間已向證交所申請今 (29) 日停牌；由於毅嘉先前轉型發展軟板，停牌內容是否與軟板業務有關？或是先前蘇州廠整改工程有關？仍需等今日收盤後，看毅嘉進一步說明。而毅嘉也預計將於 7 月 12 日召開法說會，說明上半年業績及下半年景氣展望。毅嘉初期以手機零組件為主，後來成立軟性印刷電路板事業部門，投入高階技術細線路軟板生產，其中汽車用軟板是獲利來源；而毅嘉為了智慧手表、高階智慧型手機等應用，開發出 PEDLIM 超細線距軟板製程，但單價高，後來也開發出結合 PEDLIM 與傳統軟板產品，開拓市場應用，但客戶有限。而機構零組件方面，毅嘉重心轉向防水件、汽車內裝相關零件，拓展車用客戶。外界猜測，毅嘉今日停牌，是否與軟板業務有關？此外，毅嘉先前公告，由於蘇州廠區受當地環保局稽查，部分管線排廢異常，需進行整改作業。由於整改工程需待核可後才能重回生產行列，也有外界猜測停牌是否與說明蘇州廠狀況有關? 都需等盤後看毅嘉是否對外說明。



而毅嘉前 5 月合併營收約 28.1 億元，年增加 8%，其中 5 月營收較 4 月增加約 10%，毅嘉表示，主要是客戶訂單逐步增溫所致，預期新機放量的拉貨動能將延續擴張，在訂單及產能提升效益下，整體營收及獲利表現均可望逐季持續攀升。