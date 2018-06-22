歐元區6月製造業PMI「令人失望」 歐元卻連連跳漲？

6 月 22 日周五下午，歐元區、德國和法國陸續了 6 月 PMI 初值。製造業和服務業數據走勢出現顯著分歧：三組製造業 PMI 數據紛紛創近一年半新低，但綜合和服務業全線好於預期。數據公布後，歐元連連跳漲。

歐元區：製造業創十八個月新低 服務業就業分項創逾 10 年來最高

數據顯示，歐元區 6 月製造業 PMI 初值 55，降至十八個月最低，符合預期 55，低於前值 55.5。

歐元區 6 月服務業 PMI 初值 55，為 4 個月以來新高，高於預期 53.8 和前值 53.8。歐元區 6 月綜合 PMI 初值 54.8，至兩個月來高點，也高於預期 53.9 和前值 54.1。

此外，歐元區 6 月服務業 PMI 就業分項指數為 55.2，創逾 10 年來最高。歐元區 6 月綜合 PMI 初值產出物價分項指數為 53.8，創四個月高位。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 評論稱，歐元區 6 月份服務業表現有所改善，幫助抵消了製造業的疲軟表現，將歐元區的經濟表現從 5 月份的 18 個月最低水平中提振了出來。

隨著 6 月份經濟表現整體增強，調查數據結果與第第二季 0.5% 的 GDP 增長相當。

物價也處於上行之中，接近 7 年高位。油價與原材料價格的上漲推動成本上升，但薪資也在上揚之中，部分地反應了部分區域中勞動力市場的緊俏。服務業崗位數量增速處於十年來最快水平，部分地抵消勞動力市場的收緊。

製造業顯示出在未來幾個月內出現增速進一步下滑的趨勢，企業表達了對貿易衝突和政治不確定性的擔憂。工業信心下滑至 2015 年來新低。

不過，Williamson 還警示，雖然 6 月數據的改善佐證了今年早期經濟疲軟的暫時性，但今年下半年經濟進一步下滑的風險尚存。

歐元區數據過後，歐元 / 美元繼續小幅上漲。

德國：製造業創十八個月新低「令人失望」 服務業擴張加速使綜合 PMI 略微向好

稍早的數據顯示，德國 6 月製造業 PMI 初值 55.9，降至 18 個月最低，不及預期 56.3，也低於前值 56.9。

此外，德國 6 月服務業 PMI 初值 53.9，至兩個月來高點，高於預期 52.2 和前值 52.1。德國 6 月綜合 PMI 初值 54.2，至三個月高位，也好於預期 53.4 和前值 53.4。

對於這一組德國經濟數據，IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 評論稱，德國綜合 PMI 數據略好於預期，主要由於服務業擴張速度加快，但第第二季整體表現有所放緩。

最令人失望的是製造業。製造業 PMI 較去年 12 月的歷史高位進一步下跌，這是一年半以來的最低水平。

出口訂單增速從年初開始就持續下降，一直到 6 月份還在持續下滑。最新調查顯示來自中國和美國客戶的興趣減少。

製造業和服務業的分化也在企業信心中有所體現。服務業企業對接下來 12 個月的前景表示樂觀，但製造業企業預計增速將持續降溫，且樂觀情緒為三年來最低。

德國數據過後，歐元 / 美元小幅上漲 10 點，報 1.1673。

法國：製造業創十六個月新低 但綜合和服務業雙雙好於預期

稍早的數據顯示，法國 6 月製造業 PMI 初值 53.1，降至 16 個月最低，不及預期 54，也低於前值 54.4。

此外，法國 6 月服務業 PMI 初值 56.4，高於預期 54.3 和前值 54.3。法國 6 月綜合 PMI 初值 55.6，也高於預期 54.2 和前值 54.2。兩者均創兩個月新高。

IHS Markit 經濟學家 Paul Smith 評論稱，製造業和服務業數據走勢出現顯著分歧，說明第第二季末法國經濟顯示出明顯的分化。

隨著市場活動增加，服務業經濟正在走強，而製造商仍面臨諸多不利因素，包括外部需求動力普遍下降、供應商交貨延遲以及價格上升壓力，尤其是與高關稅相關的金屬價格。

儘管調查暗示法國潛在經濟持續放緩，仍預計第第二季 GDP 增速將增長 0.3%。

法國數據過後，歐元 / 美元短線上漲 30 點，觸及日高 1.1669。