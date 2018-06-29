【IPO追蹤】凱富善集團控股(08512-HK)預期7月19日上市 入場費3636.28港元

主要從事蠟燭産品的製造及銷售的凱富善集團控股(08512-HK)6月29日至7月6日招股，公司發行2.75億股，其中90%為配售，10%為公開發售，每股發行價0.28港元-0.36港元，每手10000股，入場費3636.28港元，預期7月19日上市，集資淨額將約為5050萬港元。

集團主要製造及銷售日用蠟燭、香薰蠟燭及裝飾蠟燭，亦製造及銷售如香薰擴散器等其他産品，總部位於香港並於越南經營。於往績記錄期，主要客戶大部分為美國及英國的百貨商店運營商及採購代理商，其中包括Hobby Lobby、Meller Design、Sainsbury’s、Target、Waitrose及WilliamsSonoma。

業績上，溢利淨額由2015年度的約1103.2萬港元減少至2016年年度的約877.3萬港元，主要由於上市開支及因就蠟燭市場研究咨詢服務而支付的咨詢費用增加，以致行政開支有所上升所致。2017年度，集團取得虧損約11.5.7萬港元，主要由於毛利減少約263.7萬港元及上市開支增長約1849.1萬港元。於排除上市開支約為1949.9萬港元的影響後，2017年度收益約為844.2萬港元。

是次集資所得，13.9%用於升級現有生産設施;61.4%用於購買新設施及機器;4.6%用於安裝企業資源計劃系統;15.4%用於部分償還銀行貸款;剩餘用於運營資金。

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