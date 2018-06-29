聯電突宣布停止交易 外傳與收購富士通日本八吋廠有關

晶圓代工二哥聯電 (2303) 今日因有重大訊息待公布而停止交易；業界傳出，此舉可能與聯電要收購富士通旗下日本的八吋廠有關，考量八吋晶圓代工產能非常缺，若收購價合理，對聯電營收與獲利將有不錯的挹注。受惠於指紋辨識晶片、電源管理晶片、MCU、驅動晶片、MOSFET 等訂強勁，致使八吋代工產能需求日甚，但就產能供給端，考量八吋廠設備取得困難，此舉導致八吋晶圓代工已經開始進入供不應求的循環中，代工廠若要有新增產能，最好也是最快的方式，就是向 IDM 廠收購八吋廠或是設備。



而聯電在先進製程方面表現並不理想，營運績效始終不如預期，獲利表現並未顯著加溫，若能如市場傳言，成功收購富士通的日本八吋廠產能，中短期內對其營收與獲利就會有不錯的助益。



但其實聯電過去在日本是有八吋廠的；聯電於 1998 年取得新日鐵半導體部分股權也順勢接手經營權，更在 2001 年將該廠區更名為 UMC Japan，並在 2009 年收購 UMC Japan 全部流通在外股份後，讓其成為聯電 100% 持股子公司，更於 Jasdaq 停止交易，只是 2012 年 8 月聯電宣布，UMC Japan 因當地生態系統已經進入縮編階段，營運成本無法有效降低，進行解散並清算。



若此次真如市場預期，藉由日本 IDM 大廠的資產輕減 (asset-lite) 趨勢，再度重回日本市場，對於聯電大啃八吋代工商機，以及重回日本市場，都可望有一定程度的幫助。



聯電今天早上公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自 6 月 29 日起暫停交易，對於外傳停止交易與海外購併有關，聯電不願評論，僅透露，董事會下午將討論重大議案，若有決議，將於今天下午到傍晚間進行重大訊息公布。聯電目前八吋廠產能全滿，今年擴充部分，僅有和艦廠增加一萬片月產能。