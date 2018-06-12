〈聯電股東會〉成熟製程需求很好 因應成本增加已調漲代工價

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(12)日召開股東會，展望後市，財務長劉啟東指出，目前 8 吋廠接單滿滿載，內部正規劃新增和艦廠每月產能 1 萬片，最快年底至明年初開出；另外受到矽晶圓價格持續上漲影響，聯電也已陸續調漲代工價格，將成本壓力轉嫁給客戶。

劉啟東強調，今年整體景氣環境不錯，全球晶圓代工產業，可望較去年成長 1 成，而就聯電而言，仍以獲利為主要導向，第 2 季市況符預期，且新台幣貶值，更有利獲利，今年整體營運樂觀，不過營收成長幅度將低於業界平均。

劉啟東說，目前 8 吋與成熟製程需求很好，接單滿載，內部正規劃再增加和艦廠月產能，單月將從 6.5 萬片提升 1 萬片至 7.5 萬片，新產能最快年底至明年初開出。

14 奈米部分，目前月產能 3000 片，受惠挖礦需求帶動，第 3 季接單狀況也很好。

另外矽晶圓價格持續上漲，也對晶圓代工廠造成壓力，劉啟東指出，聯電已陸續調整代工價格，將矽晶圓上漲對成本造成的壓力轉移給客戶。

聯電去年每股純益 0.79 元，股東會通過每股配發 0.7 元現金股利，同時聯電也通過發行私募普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外、國內可轉換公司債，額度以不超越已發行股數 10% 為限。