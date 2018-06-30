〈觀察〉15家金控配息破紀錄 台股添活水 外資大豐收

時序進入 7、8 月股息發放高峰，金控股一向是發放現金股利大戶，近年整體現金股利發放均在千億元以上水位，由於去 (2017) 年獲利亮麗，15 家金控合計發出 1620 億元股息，不但配息總額創歷史金高，更可望挹注台股資金活水，而外資偏愛金控股，因此大豐收約可抱走 500 億元現金入袋。

統計五大金控現金股利配發金額，第一名為國泰金每股配 2.5 元，富邦金 (2881-TW) 以 2.3 元居次，第三名是公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 的 1.5 元，第四名為中信金 (2891-TW) 的 1.08 元，接著是第一金 (2892-TW) 的 0.9 元。

國泰金每股配現金股息 2.5 元，已經於上周除息交易，隨著股本提高至 1256 億元，發放的股息總金額高達 314 億元，創下自 2009 年以來新高。

富邦金每股配發現金股利 2.3 元，為金融海嘯以後首次配發股息低於國泰金，但仍創 3 年高，總配發股利總金額逾 235 億元，也已於上周除息交易。

雖然國泰金、富邦金兩檔個股股息殖利率，均較目前銀行定存約 1% 左右高出好幾倍，但目前都呈現貼息走勢。

而兆豐金每股配發現金股利 1.5 元，預計將發出股息總金額 204 億元。

中信金每股配息 1.08 元，即將於 7/9 除息交易，預計發出股息總額 211 億元，現金股利發放日訂於 8/3。而第一金每股配息 0.9 元，預計發出股息 110 億元，除息日未定。

光是最大方的五大金控，合計股息就已經破千億元，共發出 1074 億元現金股息；若是 15 家金控全數合計，共將配息 1620 億元，遠高於去年創高的 1450 億元、大增 170 億元，再度改寫歷史新高。

近年來，15 家金控都以配息重於配股，其中，國泰金等 6 家金控更是完全配息、零配股。主要是因為金控股本龐大，若配發股票股利將導致資本額膨漲，形成每股獲利表現的壓力，不利於股價；再者，外資注重現金回報率，金控也順勢投其所好，配發較高的現金股息，因此，從今年配息狀況來看，以各家金控外資持股比例計算，外資就可從 1620 億元中抱走 500 億元。

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