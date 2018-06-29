新天然氣(603393-CN)擬要約控股亞美能源(02686-HK) 所有先決條件均已獲達成

新天然氣(603393-CN)6月28日晚發布公告，公司正在籌劃通過現金交易方式要約收購香港上市公司亞美能源(02686-HK)部分股權，公司全資孫公司香港利明就現金部分要約收購亞美能源不超過50.5%的已發行股份事宜，取得了香港證監會執行人員同意。至此，此次要約所有先決條件均已獲達成。

此前。新天然氣5月15日公司公告稱，公司全資孫公司香港利明擬約25 億元要約收購亞美能源最多16.92 億股股份，佔已發行股本約50.5%。要約收購的對價將以現金支付，其中每股亞美能源股份的要約價格為1.75 港元。

新天然氣表示，通過此次交易，上市公司將獲得優質的煤層氣勘探、開發和運營資産，併將在業務開拓、地域布局、産業鏈整合等方面與標的公司形成良好的協同效應。本次交易完成後，上市公司將得以深化戰略布局，優化治理架構，整合業務資源，通過打通上下遊産業鏈，進一步釋放産能和利潤，提高上市公司的經濟效益。

來源：中國證券報

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