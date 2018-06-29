【異動股】知識産權板塊快速走強 光一科技(300356-CN)漲停

今日早盤，知識産權板塊快速走強，截止發稿，光一科技(300356-CN)漲停報6.05元，中國科傳(601858-CN)漲4.07%報9.46元，視覺中國(000681-CN)漲2.99%報27.17元，美亞柏科(300188-CN)漲3.05%報17.59元，飛天誠信(300386-CN)、東軟載波(300183-CN)、安妮股份(002235-CN)等股均紛紛上漲超2%。

消息面上，今年為《國家知識産權戰略綱要》頒布實施十周年。國務院知識産權戰略實施工作部際聯席會議副召集人、國家知識産權局局長申長雨在6月初時表示，站在新的發展起點上，中國將努力培育更多高價值核心專利、版權精品、知名品牌，實現知識産權創造由多向優、由大到強轉變;統籌推進知識産權“嚴保護、大保護、快保護、同保護”各項工作，努力實現知識産權保護從不斷加強向全面從嚴轉變。其中一位參與過《綱要》和《計劃》的學者稱，6月底國務院機構改革三定方案確定之後，預計7、8月《計劃》就會印發。

市場分析認為，中美貿易戰拉鋸戰反覆，此次美國發難對準中國知識産權，是因為在新一輪科技革命和産業變革的背景下，知識産權日益取代資源、資本等要素，成為國家重要的戰略資源和國際競爭力的核心力量。知識經濟時代實質上就是知識産權經濟時代，誰擁有知識産權，誰就擁有了未來。在數字經濟時代背景下，知識産權、創新成果能夠數字化，通過雲和大數據，高效實現創新成果與知識産權的保護與商品化。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)