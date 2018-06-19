嘉泥轉型跨足月子中心 第2館明年開出

嘉泥 (1103-TW) 股東會預計 6 月 21 日召開，董事長張剛綸在年報至股東報告書中強調，今年預計水泥、房產租賃等營運目標約與去年相當；今年持續重點發展旅宿相關新事業，人之初產後護理之家營運將隨著未來規模擴大逐步顯現，今年預計投資建置中央廚房，提供月子餐，第 2 館預計明年開出；日本沖繩那霸市國際通觀光酒店預計明年 10 月可完工試營運。

嘉泥去年合併營收 20.95 億元，年減 33.26%，合併稅前淨利 10.81 億元，合併本期稅後淨利 9.77 億元，歸屬公司業主本期稅後淨利 8.95 億元，每股純益 1.39 元；合併財務報表資產總額為 283.17 億元，負債總額為 90.57 億元，流動比率 393%，歸屬於本公司業主權益總計為 175.11 億元，自有資本率為 62%。

嘉泥去年銷貨收入部分，台灣地區購入水泥 38.1 萬公噸，銷售水泥 39.5 萬公噸；租賃收入的主要營收來自嘉新大樓、大直金融大樓及赫士盟大樓出租，綜合出租率達 92.1%；勞務收入部分，台北港裝卸業務共計卸煤 254.2 萬噸、東砂 7.9 萬噸、及其他散雜貨 259.1 萬噸。

張剛綸指出，今年台北港第一散雜貨中心燃煤裝卸量將呈衰退，將盡力增加其他散雜貨裝卸量彌補；日本沖繩那霸市國際通觀光酒店建築工程在去年 11 月 1 日正式開工，預計明年 10 月完工試營運；日本沖繩豐崎濱海土地的開發部分，仍繼續相關的規劃設計。

他表示，子公司嘉和公司團隊與人之初產後護理之家合作拓點，在國內已找到適當地點設立二館，可望在明年度推出營運；為配合產後護理之家月子餐等餐飲需求，嘉和公司今年度將投入中央廚房的建置，除可供應自家需求外，也對外銷售。

子公司江蘇聯合水泥的清算作業，已在去年 7 月底完成職工資遣，目前主要工作為土地、建物及機器設備的處分清算；張剛綸說，有關土地部分，將採鎮江市政府收回國有土地使用權並給予補償 (包含建物、構築物) 方案，相關協議雙方正積極磋商中；機器設備處分則將在土地相關協議簽訂後進行，預計今年可完成各項資產處分變現，隨後進入清算稅務申報程序。

他強調，清算組努力處分資產，土地使用權在極力爭取下，今年將由鎮江市政府以「收回」並給付補償費方式處理，這部分使得資產變現效益遠高於預估。