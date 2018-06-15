谷歌買下更多歐洲的土地來建設數據中心

谷歌 (GooGL-US) 在荷蘭購買了 70 公頃 (173 英畝) 的土地，為了在歐洲設立更多的數據中心。

該公司表示仍在考慮是否在 Noord-Holland 建廠，但是很快就會做出決定。

谷歌發言人 Mark Jansen 週四 (14 日) 表示：「我們必須確保我們能繼續擴大在歐洲的數據中心來應對業務上的需要。」

谷歌已經在荷蘭東北部小鎮 Eemshaven 擁有一個耗費 6 億歐元的數據中心，並且今年早些時候宣布將投資 5 億歐元 (5.822 億美元) 擴廠。谷歌最近還在丹麥，盧森堡和瑞典購買了土地，並在 2 月份表示將進一步在比利時投資。

谷歌沒有透露它在阿姆斯特丹以外的土地上花了多少錢。據荷蘭外國投資機構表示，包括微軟公司 (MSFT-US) 在內的其他科技公司已經在該地區建立了數據中心，該區提供相對便宜的可持續電力供應。

科技公司正在競相建立更多這樣的設備中心，為了能夠快速的取用那些不斷被被儲存在線上的數據。 Google 的數據中心被運用在公司的電腦運算，來支持電子郵件、地圖、搜索、照片、YouTube 等等的服務功能。

位於加州 Mountain View 的谷歌公司在雲服務方面落後於亞馬遜公司 (AMZN-US) 和微軟公司 (MSFT-US)，該公司在 4 月份表示，上一季的大部分的資本支出 (77 億美元) 被用於擴大雲端計算和人工智慧。

許多公司正受益於歐洲的數據中心增長。法國施耐德電氣公司 (SU-FP) 表示，由於設備訂單的增加，營收有所成長。而挪威方面則希望其豐富的水力發電能夠成為科技公司在那裡建設據點的誘因。

然而，並不是每一家公司在歐洲的建設都得到了成功， 蘋果公司最近就暫緩了在愛爾蘭西部建立 10 億美元數據中心的計劃。