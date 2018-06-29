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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1220  台榮     20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓)
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心       
 1321  大洋     20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號)
 1325  恆大     20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳
 1402  遠東新   20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1416  廣豐     20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)    
 1466  聚隆     20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
 1470  大統染   20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)           
 1472  三洋紡   20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)          
 1506  正道     20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號
 1512  瑞利     20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)              
 1513  中興電   20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)            
 1539  巨庭     20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
 1541  錩泰     20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1582  信錦     20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)           
 1603  華電     20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)  
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1722  台肥     20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)             
 1799  易威     20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818  願景     20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)
 1819  豐鼎     20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠)
 2028  威致     20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)        
 2243  宏旭-KY  20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室)      
 2247  汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室         
 2329  華泰     20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)       
 2355  敬鵬     20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)       
 2358  廷鑫     20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)                 
 2429  銘旺科   20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)      
 2440  太空梭   20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號        
 2601  益航     20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳              
 2734  易飛網   20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834  臺企銀   20180629 台北市塔城街30號17樓
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓            
 2923  鼎固-KY  20180629 台北市信義路五段5號
 2924  東凌-KY  20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳               
 3025  星通     20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)    
 3043  科風     20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)          
 3067  全域     20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號)        
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心)
 3332  幸康     20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)        
 3402  漢科     20180629 新竹市高峰路487號2樓
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)             
 3593  力銘     20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)      
 3687  歐買尬   20180629 台北市南港區經貿二路1號5樓505室(南港展覽館)           
 4151  明躍     20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室）            
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
 4186  尖端醫   20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)                 
 4194  禾生技   20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)  
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)     
 4304  勝昱     20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)   
 4406  新昕纖   20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)      
 4415  台原藥   20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心)            
 4429  聚紡     20180629 桃園市觀音區工業六路3號
 4503  金雨     20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號
 4532  瑞智     20180629 桃園市觀音區成功路2段943號
 4546  長亨     20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
 4551  智伸科   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店)            
 4558  寶緯     20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)            
 4559  久裕興   20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 
 4702  中美實   20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)                
 4721  美琪瑪   20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)            
 4979  華星光   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)            
 5240  建騰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心            
 5304  鼎創達   20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室
 5515  建國     20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529  志嘉     20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓
 6107  華美     20180629 高雄市橋頭區芋林路305號
 6111  大宇資   20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心)
 6125  廣運     20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號
 6133  金橋     20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】     
 6144  得利影   20180629 台北市民權西路53號5樓
 6165  捷泰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場)              
 6218  豪勉     20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室         
 6248  沛波     20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)                 
 6264  富裔     20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓)     
 6265  方土昶   20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 
 6283  淳安     20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室  
 6422  君耀-KY  20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)               
 6431  光麗-KY  20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街143號
 6474  華豫寧   20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)               
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號
 6555  榮炭     20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567  生控     20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)       
 6582  申豐     20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)         
 6616  特昇-KY  20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)   
 6618  永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號)      
 6651  全宇昕   20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室
 6664  群翊     20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)           
 8068  全達     20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室)    
 8097  常珵     20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)              
 8234  新漢     20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)          
 8289  泰藝     20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓)
 8431  匯鑽科   20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8478  東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)           
 8480  泰昇-KY  20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)    
 8481  政伸     20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室             
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)  
 8497  聯廣     20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)
 8906  花王     20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)              
 8934  衡平     20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室)
*4136  太和-KY  20180720 台北市信義路四段236號7樓
*5281  大峽谷-KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號) 
*6558  興能高   20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)              
*6521  金樺     20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室
*6535  順藥     20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
*6579  研揚     20180730 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室                 
*3522  宏森     20180803 新北市中和區中山路二段351號(晶宴會館中和館B1)         
*6423  億而得   20180803 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
*1805  寶徠     20180808 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)     
*2740  天蔥     20180808 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳)
*3144  新揚科   20180808 高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
*3299  帛漢     20180808 南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號)              
*5317  凱美     20180808 新北市汐止區新台五路1段81號13樓之2
*1333  恩得利   20180809 新北市新莊區自由街1號2樓
*1814  東光訊   20180809 桃園市蘆竹區長興路二段58號(本公司三樓會議室)          
*2748  雲品     20180810 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)             
*4803  VHQ-KY   20180810 晶華酒店(台北市中山北路2段41號)
*6422  君耀-KY  20180810 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)               
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)          
*6684  安格     20180827 台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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