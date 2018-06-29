[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ 1220 台榮 20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) 1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 1321 大洋 20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號) 1325 恆大 20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳 1402 遠東新 20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 1416 廣豐 20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 1466 聚隆 20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 1470 大統染 20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 1472 三洋紡 20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室) 1506 正道 20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號 1512 瑞利 20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳) 1513 中興電 20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 1539 巨庭 20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 1541 錩泰 20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 1582 信錦 20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) 1603 華電 20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠) 1618 合機 20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 1722 台肥 20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號) 1799 易威 20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳) 1818 願景 20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓) 1819 豐鼎 20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠) 2028 威致 20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號) 2243 宏旭-KY 20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室) 2247 汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室 2329 華泰 20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂) 2355 敬鵬 20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心) 2358 廷鑫 20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室) 2429 銘旺科 20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 2440 太空梭 20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號 2601 益航 20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳 2734 易飛網 20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳) 2834 臺企銀 20180629 台北市塔城街30號17樓 2901 欣欣 20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓 2923 鼎固-KY 20180629 台北市信義路五段5號 2924 東凌-KY 20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳 3025 星通 20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室) 3043 科風 20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店) 3067 全域 20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號) 3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心) 3332 幸康 20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心) 3402 漢科 20180629 新竹市高峰路487號2樓 3432 台端 20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 3593 力銘 20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室) 3687 歐買尬 20180629 台北市南港區經貿二路1號5樓505室(南港展覽館) 4151 明躍 20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室） 4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4186 尖端醫 20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4194 禾生技 20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心) 4304 勝昱 20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號) 4406 新昕纖 20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳) 4415 台原藥 20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心) 4429 聚紡 20180629 桃園市觀音區工業六路3號 4503 金雨 20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號 4532 瑞智 20180629 桃園市觀音區成功路2段943號 4546 長亨 20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4551 智伸科 20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店) 4558 寶緯 20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4559 久裕興 20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 4702 中美實 20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店) 4721 美琪瑪 20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓) 4979 華星光 20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳) 5240 建騰 20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心 5304 鼎創達 20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室 5515 建國 20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓) 5521 工信 20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所) 5529 志嘉 20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳) 6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓 6107 華美 20180629 高雄市橋頭區芋林路305號 6111 大宇資 20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心) 6125 廣運 20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號 6133 金橋 20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】 6144 得利影 20180629 台北市民權西路53號5樓 6165 捷泰 20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場) 6218 豪勉 20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室 6248 沛波 20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室) 6264 富裔 20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓) 6265 方土昶 20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 6283 淳安 20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室 6422 君耀-KY 20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓) 6431 光麗-KY 20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓) 6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街143號 6474 華豫寧 20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F) 6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號 6555 榮炭 20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心) 6567 生控 20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室) 6582 申豐 20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳) 6616 特昇-KY 20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓) 6618 永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號) 6651 全宇昕 20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室 6664 群翊 20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室) 8068 全達 20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室) 8097 常珵 20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室) 8234 新漢 20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳) 8289 泰藝 20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓) 8431 匯鑽科 20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓) 8478 東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) 8480 泰昇-KY 20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室) 8481 政伸 20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室 8490 利得 20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室) 8497 聯廣 20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳) 8906 花王 20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室) 8934 衡平 20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室) *4136 太和-KY 20180720 台北市信義路四段236號7樓 *5281 大峽谷-KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號) *6558 興能高 20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館) *6521 金樺 20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室 *6535 順藥 20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) *6579 研揚 20180730 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室 *3522 宏森 20180803 新北市中和區中山路二段351號(晶宴會館中和館B1) *6423 億而得 20180803 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室) *1805 寶徠 20180808 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓) *2740 天蔥 20180808 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳) *3144 新揚科 20180808 高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳) *3299 帛漢 20180808 南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號) *5317 凱美 20180808 新北市汐止區新台五路1段81號13樓之2 *1333 恩得利 20180809 新北市新莊區自由街1號2樓 *1814 東光訊 20180809 桃園市蘆竹區長興路二段58號(本公司三樓會議室) *2748 雲品 20180810 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) *4803 VHQ-KY 20180810 晶華酒店(台北市中山北路2段41號) *6422 君耀-KY 20180810 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓) *6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓 *2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所) *5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室) *6684 安格 20180827 台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。