蘋果三星7年專利之爭以和解收場 三星撤銷相關上訴

據美國有線電視新聞網27日報道，美國蘋果公司和韓國三星電子公司就長達7年的專利爭端達成和解。

美國加州北部地區法院27日簽署的相關文件顯示，爭端雙方同意和解，此後這一訴訟的所有索賠和反索賠將不予解決。文件沒有公布具體和解内容。

蘋果與三星的專利糾紛始於2011年。蘋果起訴三星，稱三星抄襲了蘋果iPhone和iPad用戶界面和風格等，侵犯了蘋果的圓角外觀等設計專利以及“點擊縮放”等實用專利。三星2012年承認侵犯了蘋果公司的專利，但雙方就賠款金額一直未能達成一緻。

蘋果認為外觀設計是蘋果手機成功的關鍵，要求三星的賠償金額按整部手機的利潤計算;三星堅持認為賠款金額應該依據抄襲的專利部分計算，原因是手機包含多個部件和多種技術，不能因為其中某些部件侵權賠償所有利潤。

2012年，法院判定三星侵權，要求其賠償大約10.5億美元;2015年蘋果公司將三星賠償金額降至約5.48億美元;今年5月，法院裁決三星向蘋果支付約5.39億美元，三星對相關判決表示不滿，堅持上訴。因雙方達成和解，三星公司目前已撤銷了相關上訴。

來源：新華社

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