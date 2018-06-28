研華打造IIoT供應鏈 5年營收估增150億元

工業電腦研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (28) 日表示，透過研華開發的 Wise-PaaS 的開放式平台，5 年內以共創模式招募上千夥伴，打造台灣工業物聯網 (IIoT) 供應鏈，預計 5 年後將為研華帶來 150 億元營收。

劉克振表示，目前加入 Wise-PaaS 的夥伴已經上達百家，預計 5 年內透過 50 家行業專注系統整合商、每年開發 20 套 SRP，5 年後可招募上千夥伴；將可為研華挹注 5 億美元 (約新台幣 150 億元) 收入，約佔研華目前年營收三分之一。

研華今日宣布以共創模式攜手 9 家專業公司，於研華物聯網園區，展出物聯網行業解決方案 (SRP)，今年 11 月將在中國大陸蘇州舉辦 6000 人規模的物聯網高峰會，並發表 30 套以上的 AIoT.SRP。

研華董事長劉克振指出，未來 10 年將打造工業物聯網供應鏈，以因應未來 5 至 10 年物聯網的巨大發展，台灣的產業將會具備重要地位。

劉克振表示，工業物聯網雖然大家耳熟能詳，但是目前還是「碎片市場」，供應鏈連結尚未成熟。未來研華會以 NRE 方式，支付合作夥伴設計費用，共同推廣研華開發的 Wise-PaaS 平台，以開放式系統，支持台灣物聯網發展。

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