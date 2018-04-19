數字推出學生打工APP 每月職缺達3000筆 看好後續需求

數字 (5287) 看好學生尋求長、短期打工的需求，推出學生打工 APP 小雞上工，為繼 581 人力銀行後，最新上市的求職媒合平台。數字指出，小雞上工 APP 上線 2 個月以來，每日皆有 200 筆以上的職缺刊登、超過 4000 名學生使用，而 4 月中開始每天尋找打工的人數更明顯成長近 3 成，看好後續成長態勢。小雞上工 APP 開發團隊李俊賢表示，4 月中開始每天尋找打工的人數明顯成長近三成，可能是購買母親節的禮物需求以及母親節檔期的工讀招募需求旺盛。而近年景氣不佳，助學貸款壓力急升，也增加了學生找尋工讀的意願，小雞上工目前上線兩個月，每天有超過 4000 名學生在上面找尋打工機會，已經有超過 1 萬名學生在上面找到工作。



數字提到，目前小雞上工每月的職缺量可達 3000 筆以上，職缺遍及全台灣，大學生可以透過篩選功能，快速知道學校、租屋處附近的兼職打工機會，並有超過六成的雇主在一小時內給予回覆、確認面試時間，而目前小雞上工在經營初期的階段，提供給企業免費刊登找工讀生的服務，而找尋打工機會的求職者也不須付費，希望藉此擴大 APP 使用量。







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