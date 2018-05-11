數字科技Q1雙率創逾10季新高 每股賺3.55元

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 公布首季財報，受惠旗下台灣 591 房屋交易平台營收大幅貢獻，帶動合併營收達 3.49 億元，而毛利率則創近 10 季新高，營益率也改寫 15 季以來新高，稅後純益 1.51 億元，年增逾 3 成，每股稅後純益 3.55 元。

數字科技第 1 季合併營收 3.49 億元，季增 0.29%，年增 7.54%，毛利率 81.23%，季增 6.67 個百分點，年增 4.51 個百分點，為近 10 季新高，營益率 52.54%，季增 10.78 個百分點，年增 15.11 個百分點，創 15 季以來新高；稅後純益 1.51 億元，季增 25.83%，年增 33.07%，每股稅後純益 3.55 元。

數字科技表示，首季本業成長動能最強勁的為旗下台灣 591 房屋交易平台，受惠台灣房市持續增溫，加上香港市場策略奏效，新建案廣告業務收入貢獻下，帶動該業務營收年增 16.25%。

從各平台營收比重來看， 591 房屋交易營收佔比 49%，8591 寶物交易營收佔比 27％，518 人力銀行營收佔比 11％，8891 汽車交易營收占比 9%，101 名品會營收佔比 3％。

展望第 2 季，數字科技表示，旗下網站累計會員數突破千萬人次，將以 591 房屋交易與 8891 汽車交易成熟平台優勢，拓展線上新房、新車的廣告業務，而手遊市場持續增溫，可望帶動 8591 寶物交易線上交易成長，推升營運穩健向上。