〈下半年投資展望〉瑞銀看好科技產業 投資瞄準四大趨勢

瑞銀今 (28) 日舉行台灣企業論壇，針對下半年展望，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈表示，去 (2017) 年對全球半導體類股來說是強勁的一年，而今年股票呈漲跌互現，整體來看半導體產業週期尚未結束，但投資者需更加審慎選擇，建議可持續留意半導體、8 吋晶圓和被動元件、智慧型手機，以及 AI 人工智慧等趨勢。



呂家璈表示，半導體產業部分，中國境內深耕半導體產業已長達數年，也同時帶動 AI 人工智慧的發展，目前半導體投資已從代工廠轉移至其他半導體部門，顯見半導體產業週期尚未結束。

另 8 吋晶圓與被動元件方面，因 8 吋晶圓應用範圍甚廣，例如應用在電動車、感應辨識器及電源管理晶片的需求翻紅，因此，呂家璈認為 ，8 吋晶圓代工產能將更為吃緊，過去一年半中，晶圓及 MLCC 被動元件等高科技零件價格明顯上漲，此趨勢是否延續值得關注。

智慧型手機部分，呂家璈說，瑞銀對高階智慧型手機的看法偏向謹慎，因智慧型手機成長趨緩，且看到中國智慧型手機的結構性變化，要留意的是，手機製造商從高端到中低端，對整體產業來說並非是好現象。

至於 AI 人工智慧及高效能運算則持續成為主流，帶動半導體產業正向發展，且今年 IoT 物聯網特別在語音助手將有所成長。

非科技產業部分，瑞銀台灣證券非科技產業分析師陳玟瑾表示，紡織產業上，現在整體產業的存貨量已回到健康水平，看好運動服飾製造商類股，而為了因應產品研發、快速反應市場及考量成本競爭力，品牌商將更仰賴代工製造商，使具高度垂直整合產能和強大研發能力的領導廠商受惠。

另也看好自行車產業的下一波長期成長趨勢。陳玟瑾說，在政府補助、人口老化和產品改良等因素加持下，電動自行車在歐洲的普及率可望呈現長期上升趨勢，而台灣自行車製造商的妥善佈局，可受惠於這波興起的潮流。

機械產業部分，陳玟瑾表示，看好台灣機械產業的業績在 2018 年持續成長，主要是受到工業自動化需求、穩健的既有訂單、從競爭對手處贏得市佔率等因素支持。

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