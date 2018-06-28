喬山拿下全球最大健身房客戶 下半年營收喊衝 獲利跳更高

喬山 (1736) 上半年接單報喜，總經理羅光廷今 (28) 日表示，已經攻下全球第一大連鎖健身房成為三家合格供應商之一，預計 8、9 月貢獻業績，目前美國前三大都是客戶，其他市場也有很大進展，歐洲、加拿大、英國、中國甚至台灣等區域的最大健身房都在手中，新產品也規劃第二季起陸續推出，第三季起業績起跑，全年營收將挑戰雙位數成長，獲利成長幅度會更大。喬山過去二年沉潛，以鴨子划水方式默默耕耘新客戶，既有客戶努力加大合作區域，今年上半年有不少成果，歐洲最大健身中心 Basic-Fit 今年預計展店 120 家，



英國前三大 the gym、pure gym 也積極展店，羅光廷說，喬山都是主要供應商，而 snap 今年出貨新增英國及荷比盧，L’orange bleue 年初併購法國另一家連鎖健身房，下半年會換產品，對喬山的採購金額都會增加。



中國部分，除了既有客戶 will’s 威爾士健身積極展店，喬山的供貨比達 65%，也拿下另一家中健健身，原本據點 100 個，今年預計新增 20 個點。而中南美洲最大 Smart Fit，喬山在今年也重新進入供應鏈，供貨比約 30%。



更令人振奮的是，喬山今年打入全球最大的連鎖健身集團 Planet Fitness，該集團全球有 1600 間據點，共 1200 萬個會員，2017 年展店 210 間，預計未來三年展店 500 家，羅光廷說，喬山已經成為三家供應商之一，而且是二家主要供應商之一，該合約 7 月 1 日生效，預計 8、9 月業績發酵。



羅光廷指出，目前美國前三大的健身房集團都在手上，歐洲第一大、中南美洲第一大、加拿大第一大也都是公司客戶，英國、澳洲、台灣的前幾大，喬山也都是主要供應商，一般新展店都在第三季、四季，下半年會開始發酵，成為業績成長重要引擎。



另外，喬山今年也陸續發表新產品，包括高強度訓練機 X-FORCE，主要聚焦歐洲、美國等市場，已於上半年推出；飛輪車 Spinner Bike 現已經陸續小量出貨，預計第三季大量出貨；智慧型重訓機 Smart Strength 具聯網功能，方便管理，規劃下半年推出。



羅光廷說，在新拓展客戶及新產品推出下，今年營收可望雙位數成長，且下半年旺季的成長幅度會更大，獲利方面在保修成本降低、全球倉庫運費調整費用降低及匯率好轉下，成長力道更將大於營收。