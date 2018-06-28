工信部：持續推動車聯網産業發展

6月27日，2018世界移動大會“車聯網産業生態峰會”在上海召開。工業和信息化部科技司巡視員畢開春參加會議併緻辭。

畢開春指出，車聯網産業是全球創新熱點和未來發展製高點，大力發展車聯網，有利於汽車産業創新發展，構建汽車和交通服務新模式新業態，將深刻改變相關産業發展生態和交通管理模式。工業和信息化部持續推動車聯網産業發展：

一是會同發展改革委、公安部、交通運輸部等20個部門組成車聯網産業發展專項委員會，協調解決技術創新、基礎設施建設等重大問題。

二是統籌利用各類科技資源，開展LTE-V2X無線通信、先進傳感器等關鍵技術和産品研發。批復測試頻段，開展研究實驗等。為滿足車聯網等智能交通信息系統的發展需要，發布《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規定(徵求意見稿)》，公開向社會徵求意見。

三是完善政策法規。聯合公安部和交通運輸部發布了《智能網聯汽車道路測試管理規範(試行)》，實現自動駕駛領域國内法規的重要突破。

四是加強標準體系建設，加快共性基礎、關鍵技術、産業急需標準的研究製定。

五是推進路網信息化建設，在無錫等地開展車聯網(LTE-V2X)城市級示範應用，與公安部、江蘇省共建國家智能交通綜合測試基地。

六是推動開展國際合作，打造具有國際競爭力的産業生態圈。

來源：證券時報

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