〈小米IPO〉大盤拖累 小米融資認購末日續抽飛 超購2.5倍遜平安好醫生

小米 (1810-HK) 昨(27)日融資保證金截止認購，最後一天不但未有進帳，反而有客戶繼續抽飛。綜合 9 家券商數據，3 日以來共借出融資保證金額港幣 72.66 億元，加上港幣 10 億元現金認購，以在港公開發售最高集資額港幣 23.98 億元計算，相當於超購 2.45 倍，低於 4 月招股的平安好醫生 (1833-HK)。分析認為，股市下跌是導致小米招股反應未如理想的主要原因。

多家證券行出現抽飛情况，時富昨日融資保證金認購額按日減半至港幣 6.5 億元，比首日認購更大減 76%，該行透露，前日有融資客抽飛，影響其他大戶的認購意願，部分已入飛的客戶改以現金申請。

信誠融資保證金額比前日減少港幣 4 億元，最終僅錄港幣 1 億元認購；輝立融資保證金額微減港幣 0.2 億至港幣 8.8 億元，耀才則維持港幣 13 億元。

不過，這次擔任小米招股聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的富途證券認購小米總額超過港幣 30 億元，其中港幣 20 億為融資保證金認購，認購額較首日增港幣 15 億元，首日認購人數和金額均創該行歷史最高。

昨日恒指跌幅擴大，市况進一步轉弱影響投資信心，有客戶傾向觀望定價和首日表現，至上市後才考慮進場。

雖然小米公開發售部分「抽飛」不斷，但小米要順利掛牌卻並不困難。有參與小米新股發行人士向《星島日報》透露，國際配售於首日便已足額，並錄得輕微超額認購。另外，有機構投資者表示，小米國際配售一早便已超額，並已於本週三 (27 日) 停止認購，部分投資者趕在昨日早上最後一刻入票。

去年下半年，眾安 (6060-HK)、閱文(0772-HK)、雷蛇(1337-HK) 和易鑫 (2858-HK) 上市，引起市場對科技股的追捧熱潮，連帶今年平安好醫生招股時亦獲市場青睞。

不過這次小米反應冷淡，信誠證券聯席董事張智威認為市况不濟是主要原因。香港《明報》引述張智威表示，6 月初小米通過上市聆訊，隨後開始路演，6 月 7 日至今恒指累跌逾 3100 點，外圍市况不明朗下，任何新股反應也不會好。另外，融資保證金利率上升，以及小米估值偏貴也是反應冷淡的原因。

以小米招股價港幣 17 至 22 元上下限計算，今年預測本益比 (PE) 介乎 39.6 至 51.3 倍之間，金利豐證券研究部董事黃德几認為，小米估值不便宜，而上市初期的股價表現與供求有直接的關係，若認購反應差，公開發售超額倍數低，即使以中間甚至下限定價，首日表現也不會好。他認為，小米直至中國預存託證券 (CDR) 發行前，亦難有升幅。