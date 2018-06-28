多益網路二度申請港股IPO 去年營收逾19億 毛利率高達98%

多益網路正式向港交所遞交 IPO 招股書，這是多益自 2016 年中創業板上市未果之後，第二次謀求登上資本舞台。

招股書顯示，多益網路 2015 年、2016 年和 2017 年多益網路的收入約為人民幣 16.29 億、15.52 億和 19.34 億元，毛利率均保持在 98% 以上。同時其移動端遊戲收入和 PC 端遊戲收入相對持平，分別占 53% 和 46.9%。

在擬公開發行股本前，多益網路實際控制人徐波擁有多益網路 99.5% 的股份。

據招股書透露，2017 年按自主開發及自主運營產品的遊戲收入計，多益網路在國內遊戲公司中排行第三。截至 12 月 31 日，其累計用戶數約為 7500 萬人。此外，神武 3 端遊、神武 3 手遊微信管道的觀看次數分別約為 8700 萬和 6000 萬。

財務情況方面，2015 年、2016 年和 2017 年多益網路的收入約為人民幣 16.29 億、15.52 億和 19.34 億元，毛利率均保持在 98% 以上；其中年內溢利及全面收入總額分別約為人民幣 10.40 億、8.41 億和 10.07 億元。

在多益網路的收益構成中，PC 端、移動端遊戲的占比較為平均。但從 2017 年的資料看來，在收益保持增長的情況下，移動端收益已經首次超過 PC 端，兩者占比分別為 53% 和 46.9%；而剩下的 0.1%，則由其發行的一款協力廠商單機遊戲分占。

多益遊戲的產品矩陣由以上 6 款端遊、5 款手遊以及 1 款單機遊戲組成。其中遊戲類型以 MMORPG 為主，此外在 SLG、MMORTS、消除類和沙箱類上亦有相應產品。

「神武」IP 是多益網路的王牌，其端遊於 2010 年 9 月推出，截至 2017 年，「神武 3」端遊系列登記使用者數累計達 2760 萬。

招股書顯示，2017 年「神武 3」端遊系列及「神武手遊」系列的 MAU 數分別約為 98.9 萬和 67.9 萬，其中 MPU 約為 12.6 萬和 11.6 萬；此外，夢想世界端遊的 MAU 為 16.6 萬、手遊 MAU 為 4 萬。

在收入方面，2015 年、2016 年和 2017 年神武端遊系列的收入約為人民幣 7.49 億、7.29 億和 7.74 億元，分別占同期收入的 46%，47% 和 40%。移動端方面，神武手遊的收入約為人民幣 7.6 億、6.99 億和 9.80 億元，分別占同期收入的 46.7%，45% 和 50.7%。

在 2017 年中國 MMORPG 按收入計的排名榜單中，「神武」系列以約人民幣 17.54 億元位列第六。多益網路在招股書中提到，由於多益會定期增強遊戲，因此它們部分遊戲的生命週期較網遊的行業平均生命週期 12 個月及 MMORPG 遊戲的行業平均生命週期 18 至 24 個月更長。

多益成立至今 12 年，在遊戲行業交出許多為人稱道的成績：

2007 年，多益首款遊戲《夢想世界》誕生，把國內回合制遊戲推進到 3.0 時代；

2009 年，《夢想帝王》，多益網路首個跨平臺（pc 端、iPhone）遊戲，研發週期僅僅三個月，淨利潤超過 1000 萬人民幣；

2010 年《神武 1》推出，神武幣經濟系統升級到 2.0，進一步解決了遊戲經濟體系深層次的矛盾，創造了和諧的遊戲社交環境，成為真正意義的綠色快樂免費網遊開拓者；

2014 年，多益網路推出《神武 1》手遊，成為全國乃至全球第一批成功將 MMO 重度網路遊戲手遊化的企業，叫好叫座，成為爆款；

2015 年，多益網路全年營收為人民幣 14.56 億元，全年淨利潤超 10 個億；

2016 年《永恆魔法》首次將神武幣經濟系統應用於 3D 即時遊戲中，是大膽而有趣的嘗試。《命運之輪》、《第十域》等產品打磨了多益網路的 3D 即時引擎；

2017 年，《傳送門騎士》開啟了沙箱遊戲之門；

2018 年第一季度，多益網路實現了營收和利潤的雙增長；生產線目前已擴展到 20 多條，足以同時支撐多款產品的研發；

2018 年 3 月，在廣州已經擁有 3 棟大樓的多益，又開啟了總部大廈的建造；

2018 年 6 月，多益正式向港交所遞交 IPO 招股書。

招股書透露，多益未來的發展，將繼續創造好玩及刺激的遊戲、提高效率及變現、加強技術基礎設施、尋求戰略機會以及培養人才邁進。