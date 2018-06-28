洛杉磯港務局：川普加徵關稅 將衝擊15%洛杉磯港通關貨物

洛杉磯港港務局執行董事 Gene Seroka 週三 (27 日) 表示，川普政府打算對自中國進口的貨物加徵關稅，一旦確定生效，大約有 15% 透過洛杉磯港通關的貨物會受到影響。

Seroka 在接受《路透社》專訪時表示，根據他的資料，過去 2 個月來自中國的通關貨品出現減少跡象，4 月份下降 3.8%，5 月份下降 8.7%。

洛杉磯是 2017 年美國第一大集裝箱港口，根據政府統計，它處理的貨物總值達 2840 億美元，其中約有 1450 億美元直接來自中國。Seroka 表示，在加州，與港口相關的工作高達 100 萬個，全國則約有 270 萬人在港口工作。

Seroka 表示，他從一些貨船業者那裡聽說，他們「正在考慮提前下單，以免遭到關稅衝擊。」

年中通常是洛杉磯港工作高峰季節的開始，因為美國主要零售活動即將開始，包括「返校」促銷和 12 月的假期促銷。

有鑑於川普政府貿易政策的不確定性，上海集裝箱運價指數 (SCFI) 的美國西岸運費自 5 月以來已下跌近 20%。

Seroka 表示：「在期待傳統旺季到來前，出現這種下滑令我們感到不安。」「平常不會出現明顯的價格波動，尤其是往下走跌。」

MSC 宣布取消一條跨太平洋航線 （圖: AFP）

上週，全球第二大集裝箱船運公司 MSC (地中海航運公司) 表示，從 7 月 4 日起，該公司將取消其與全球最大船運公司馬士基 (Maersk) 聯營的一條太平洋航線，理由是「跨太平洋的商業營運環境充滿挑戰性」。

這條航線雖然未涵蓋洛杉磯，但 Seroka 指出，這項決定「讓我明白，市場存在著不確定性以及它們 (MSC) 經營航線上出現的弱點。」