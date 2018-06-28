利標擬107億售北美服飾業務 派27億特別股息 股價開盤飆逾50%

利標品牌 (0787-HK) 公布，作為提高股東價值及減少債務策略的一部分，董事會宣布，已同意出售大部分北美特許授權業務，包括所有北美童裝業務、配飾業務，以及大部分美國西岸及加拿大時裝業務，予買方 Differential Brands Group，涉及 13.8 億美元 (約港幣 107 億元)。

交易完成後，董事會擬盡快向股東分派特別現金股息最多約 3.56 億美元 (約港幣 27.8 億元)，即每股約 0.325 港元。

早前發盈警的利標品牌 (0787-HK)，由於要為童裝，男女時裝，鞋履及配件大額減值 10.5 億美元，以至今年 3 月底止年度由盈轉虧，股東虧損 9.03 億美元，每股虧損港幣 0.85 元，不派末期息。

不過，董事會決定在完成出售北美特許授權業務交易後，盡快向股東分派特別現金股息最多約 3.56 億美元 (約港幣 27.8 億元)，即每股約 0.325 港元。而該公司以昨 (27) 日收盤價計，市值亦只有港幣 26.09 億元。

利標昨在業績前收報港幣 0.305 元，跌 6.2%。受派特別現金股息激勵，利標今 (28) 日開盤大漲 50.82%，報港幣 0.46 元。

圖：新浪財經

利標表示，所得款項淨額擬用來償還部分現有金融債務、為特別股息融資，以及作一般營運資金用途。假設作價無調整，擬動用約一半所得款項淨額 1/4 來償還現有金融債務，另約 1/4 用作為特別股息融資，餘下用作營運資金用途。

另外，利標公布截至 3 月 31 日止全年收入共 40.23 億美元，年升 3.39%；在商譽減值拖累下，錄得虧損 9.02 億美元，去年同期則賺 9507 萬美元；每股虧損 0.11 美分，不派末期息。

從利豐 (0494-HK) 於 2014 年分拆以介紹方式上市的利標品牌，至今從未有派發股息，股價也由上市時最高的港幣 2.21 元，持續下跌 86% 至今。以利標發行股數 85.529 億股計，今年 3 月底止每股資產淨值為港幣 2.2 港元。

《星島日報》引述利標總裁樂裕民表示，該公司開展大型成本節約計畫，透過更嚴謹營運資金管理及進一步成本控制，提升現金流。於今年 3 月底止年度，利標營運現金流出為 5352 萬美元，去年則有現金流入 2.75 億美元。

交易後利標將以全新模式營運，產品特許授權業務繼續分地區管理。歐洲及亞洲業務將一如既往維持不變，而美國業務將專注於餘下的男女時裝業務組合及鞋履業務，今年 3 月底止該業務毛利為 3.06 億美元，跌 9.7%，期內也有減值 3.16 億美元。

利豐去年 12 月中出售海外業務，亦向股東派特別息每股港幣 0.476 元，曾令股價在之後的一段時間累計上升約 3 成多，但利豐昨日股價為港幣 2.84 元，與去年底相若。今 (28) 日開盤漲 2.465%，報港幣 2.91 元。