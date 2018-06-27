2018生技月7月18日南港登場 國際媒合會場次及商機有望創高

一年一度的臺灣生技月 (Bio Taiwan 2018) 即將於 7 月 18-22 日將在南港展覽館及中信園區登場，主辦單位表示，今年除擴大舉辦高峰論壇，一對一商機媒合會及公司展望說明會也將有超過 13 個國家、150 家國內外廠商與會，預計媒合場次及商機有望創高。

今年生技月重點論壇，亞洲生技商機高峰論壇 (BioBusiness Asia Conference，BBA) 邀請到四位重量級嘉賓分別從國際重要議題進行演講，掌握全球最新生技、健康醫療產業脈動，涵蓋創新科技、國際合作、產業策略、投資商機。

1993 年諾貝爾醫學獎得主理查 ‧ 羅伯茲 (Richard Roberts) 將暢談基因工程及其帶給未來生技產業、經濟社會的重要影響；世界生技產業協會 (BIO) 資深副總裁 Joseph Damond 將談論全球生技政策及政經變化之影響；花旗集團投資銀行醫療部亞太區董事 Miron Lila 預測亞洲醫療生醫投資趨勢；Frost & Sullivan 資深合夥人 Reenita Das 分享 2025 生命科學、健康產業國際趨勢及佈局。

另外場次超過 40 場的全球公司展望說明會，除國內生技、製藥、醫材、檢測績優廠商踴躍參與，還有近半來自歐美、日韓、東南亞的國際優質廠商，包括默沙東 (MSD)、奇異醫療設備 (GE Healthcare)、德商 Vetter Pharma、首次參與的 Samsung Biologics、香港商法馬蘇提克 (PPD)、新加坡腫瘤疫苗大廠 ACM Biolabs 等。

同時生技月展覽第 2 天下午更有特別安排的日本主題議程，包含大塚控股、大日本住友製藥、Regimmune、Noile-Immune、大和企業投資等進行發表交流，是國內產業尋求國際化合作的最佳機會。

因應國內 TFDA 預計於 10 月將「再生醫療條例」送進行政院，力拼今年底送立院審議，針對細胞治療、基因治療話題、帶動臺灣再生醫療產業發展，因此主辦單位也特別邀請麻省理工學院副教授暨名創業家盧冠達 (Timothy Lu)，分享基因工程在細胞與基因治療上之開發經驗，並邀請 CAR-T 細胞療法在 GMP 製造過程，擁有豐富實際工業經驗的 CARsgen 共同創辦人 Huamao Wang 來談論 CAR-T 在腫瘤治療上的發展與挑戰。以及亞洲細胞治療組織主席下坂皓洋 (Akihiro Shimosaka) 博士來分享日本細胞治療現況。

至於國際創業投資論壇部分，今年則邀請到維梧資本 (Vivo Capital)、NEST.Bio Venture、Quan Capital 等創投專家齊聚分享，公司自新創至成長過程所需天使基金、創投、私募甚至於併購至上市資金取得的秘訣。

因應新南向政策，主辦單位也邀請了泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼等國廠商舉辦東南亞新興市場商機論壇，希望讓台灣廠商能一次接觸最多潛在合作國家與廠商，泰國更有生技製藥代表團與會，希望助廠商開拓東南亞市場一臂之力。

另外秀傳亞洲微創手術中心「B.E.S.T」國際研討會也首度在生技月舉辦，邀請多位世界頂尖醫界、科技工程專家，共同探討創新醫療器材研究發展之全球新思維。

生技月線上優先報名即將在 7 月 10 日截止，主辦單位提醒，民眾與廠商盡快上網註冊報名，優先媒合；如欲進一步了解台灣生技月 Bio Taiwan 2018 的詳細內容，請參考網址：www.bio-taiwan.com

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