邱于芸出任台開總經理今生效 以推動地產優質化為目標

台開 (2841-TW) 今 (20) 日召開董事會，會中通過由邱于芸接任該公司總經理職務，並自今天生效；邱于芸表示，這是一個新模式新責任承擔的開始，最重要的責任是讓台開繼續下一個新的五十年，永續發展，並將以如發行 REITs 優化地產為目標。

台開總經理邱于芸表示，首先最重要的是現階段台開所有開發案藍圖的實現，也讓所有員工參與的心血能夠實現，同時也滿足所有股東的期待；其次是所有開發案都建好之後，進入資本市場，以資金管理讓地產優化，如: REITs(不動產證券化) 就是地產優化方式與目標。

邱于芸表示，台開公司是屬於大家、每一位股東與員工的，不專屬某一人，她也是階段性來完成既定開發計畫，達成目標，是新責任的開始，也是未來新模式的建立，最重要的是讓台開繼續下一個新的五十年，使之永續優質發展，將盡最大力量為台開集團注入建立新價值。

邱于芸為倫敦劍橋大學博士、倫敦政經學院畢業，曾任文化部次長、北科大助理教授、政大公企中心組長、品牌台灣協會秘書長、台灣創新發展公司董事等，並被譽為台灣微型創業空間的先驅者，成功創辦飛市達創意創新中心、「創立方」微型創業空間、卡士達創業加油站等，運用國內外文創與科技資源，協助青年創業和企業創新，讓新創團隊孵化、茁壯，建立全球資源交流平台，協助好點子商品化，並邁向國際市場。

邱于芸並成功將卡市達創業加油站與黑客松台灣（hackathon Taiwan）結合，打造台開承德大樓成為創新創業基地，主動聚集科技開發同好，推行「動手做，找創新」，邀集產業界參與，把「黑客松精神」擴大到全國各地，開創國內黑客松風潮，整合數位世界的力量，以進行各種實驗，這兩個主要創新創業推手，成為民間企業支持年輕世代創新團隊的新案例，均為邱于芸在背後大力推動，未來將以文化創意與擘劃策略專才，加速實踐台開集團綠色智能、健康休閒、永續享樂之營運軸心與目標。

台開原任總經理王嶠奇於 5 月 30 日請辭，台開總經理一職由董事長邱復生兼任至今，今天台開董事會通過聘任由邱于芸出任總經理。

台開日 K 線圖



