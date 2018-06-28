台股盤中─美股重挫 多頭力抗賣壓 多空激戰10700點關卡

受到美股重挫影響，台股今 (28) 日開盤下跌 31.61 點，以 10669.42 點開低失守 10700 點關卡，最低一度跌至 10633.01 點，不過多頭拉抬力抗賣壓，權值股大立光、台積電、鴻海均開低走高，指數多空激戰 10700 點關卡，今日預估成交量為 1300 多億元。

電子三雄中台積電以 211 元開低走高，盤中最高落在 213.5 元，漲幅逾 0.2%；鴻海同樣開低走高，漲幅逾 0.1%；大立光則以 4320 元開低後，在多頭拉抬下，股價最高落在 4465 元，漲幅近 1%。

大立光相關權證 資料來源：鉅亨網整理

被動元件族群仍表現強勢，龍頭股國巨漲幅逾 1%，華新科漲幅近 3%，華容則表現強勢，漲幅近 10%；至於其餘權值股部分，聯發科震盪走低，跌幅逾 0.3%，南亞科跌逾 1%，台塑化則漲逾 0.4%。

寒舍昨日發布重訊，董事長賴英里因個人因素請辭董座一職，執行長蔡伯翰暫代，將於 7 月 5 日召開董事會，推選新任董事長，今日股價以 31.7 元開低後反彈走高，漲幅近 3%，最高價落在 33 元。

金融股則漲跌互見，元大金、國泰金、富邦金漲幅近 1%，另日盛金、第一金、台新金也呈現上漲；永豐金則跌逾 1%，兆豐金跌近 1%，另開發金、新光金、玉山金和中信金等均下跌。

分析師表示，台股進入除權息旺季，以往填息力道強勁的台積電，今年除息行情也失靈，主要是因近期市場投資氣氛趨於緊張，加上外資持續賣超匯出，所以資金操作上比較小心，但應只是短期情況，估 7 月 6 日美國對大陸課徵貿易關稅之後，狀況將會明朗，短期投資布局上，可留意科技、金融和傳產類股。

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