諾基亞將與騰訊(00700-HK)開展戰略合作 建設5G聯合實驗室

新華社27日消息，記者從上海諾基亞貝爾股份有限公司(諾基亞貝爾)了解到，諾基亞與騰訊科技(深圳)有限公司(00700-HK)27日簽署戰略合作框架協議，將合作建設5G聯合實驗室，推動5G新業務研究與驗證。

根據本次簽署的框架協議，諾基亞與騰訊將發揮各自優勢，在聯合實驗室内搭建起5G端到端實驗環境，併部署“雲遊戲”、車聯網、5G邊緣計算(MEC)等典型應用系統及服務。

未來雙方還將在面向5G網絡的人工智能、網絡智能和自動化管理等領域開展合作，在共識基礎上適時推動相關標準和開源生態領域的發展，併在面向交通、金融、能源、智能製造、遊戲娛樂等行業的5G應用方面開展合作研究。

值得註意的是，諾基亞貝爾在持續推進5G等創新通信技術的同時，全力開拓非運營商市場，在垂直行業密集發力。據了解，諾基亞貝爾已與東軟集團簽署戰略合作協議，以車聯網、智慧醫療、智慧城市、工業互聯網等重點行業應用為突破口，合作開展5G創新應用研究。

去年年中完成整合的諾基亞貝爾，是國務院國資委直接監管的中央企業中唯一的中外合資企業，也是諾基亞在華的獨家運營平台。

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