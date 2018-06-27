除息期間搞不清台股蒸發點數 可利用臺指股利點數掌握

證交所今 (27) 日表示，每到股票密集除息期間，投資人每天都想知道加權指數因股票除息而減少的點數，以正確解讀大盤漲跌實況，建議投資人每天股市開盤前，可查看「臺指股利點數」的資訊，當天上漲點數，就是加權指數因股票除息而減少的點數。

證交所指出，臺指股利點數是評量集中市場現金股利指數化的簡易指標，今年截至 6 月 27 日爲 97.08 點，股利點數是每日累積加總的指數，每年從 0 起算，每日累計加權指數股票除息總金額，相當於加權指數的點數，也就是今年因股票除息而減少的點數。

例如 6 月 25 日台積電等 2 檔股票除息，臺指股利點數上漲 69.83 點、26 日富邦金及國泰金等 8 檔股票除息，臺指股利點數上漲 19.04 點，因含有大型權值股除息，連兩日除息而減少的點數，即為 25 日、26 日臺指股利點數加總為 88.87 點。

證交所表示，若投資人想掌握加權指數因股票除息而減少點數的資訊，可以每天開盤前至臺灣指數公司網站查看臺指股利點數。

根據臺灣指數公司網站資料顯示，2016 年臺指股利點數 361.33 點，2017 年 401.24 點，為除息造成大盤蒸發的點數；統計今年上市股票預擬發放現金股利總額約 1.29 兆元，再創歷年新高，估計今年臺指股利點數將續創新高。

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