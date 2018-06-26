證交所統計 上半年台股漲幅2.41% 主要亞股之中最穩健

近期國際情勢詭譎多變，中美貿易戰火蔓延，歐盟也針對美國課徵報復性關稅，導致新興市場股、匯市連帶受到影響，證交所統計，自今年以來到上周五 (6 月 22 日) 為止，台股平均漲幅為 2.41%，相較於同期間香港跌幅 1.94%、日本跌幅 1.09%、韓國跌幅 4.47%、上証指數跌幅 12.62% 等亞洲市場，台股表現相對穩健。中美貿易戰火波瀾不斷，以外貿為導向台灣無法置身事外，證交所認為，貿易戰所列出項目雖評估對台灣上市公司影響有限，產業受國際貿易比重高，且近期外資對台股進行調節，導致台股表現較為震盪。



除了外在消息的影響，台積電 (2330)、國泰金(2882)、富邦金(2881) 等產業龍頭股相繼除息，台股進入除權息旺季，證交所統計，上市公司去年獲利情況良好，今年預計可發放現金股利約 1.29 兆元，台灣加權股價指數會因此減少，以去年為例整體上市公司發放股利影響指數約減少 400 多點，觀察昨 (25) 日權值股台積電除息後，發行市值將減少約 2,074 億元，致使集中市場加權股價指數減少約 70 點，今 (26) 日為富邦金及國泰金等除息，影響加權指數約 19 點。



證交所總經理簡立忠指出，台股上市公司營收狀況也同步成長，獲利後的配息意願高，台股市殖利率在全球名列前茅，今年有多檔股票掛牌，其中上海商銀 (5876) 預計今年底前掛牌，資本額約 408 億，目前估算市值約 1400 億，估計上市後可大幅提升台灣資本市場的投資規模。