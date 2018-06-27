匯僑決議每股配息1.2元 擬持續擴大太陽能案場規模降低成本

匯僑 (2904) 今日舉行股東常會，會中通過 106 年度財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.2 元，以今日收盤價格 20.05 元計算，殖利率近 6%，並訂 7 月 12 日為除息交易日，8 月 3 日發放。匯僑指出，去年營收來源主要為台中港化學品油品儲槽租賃收入，然因油品客戶貿易活動縮減而減租部分儲槽，進而使槽租收入及操作費收入有較大減幅；而在能源事業處，則因太陽能光電發電案場陸續建置掛表併聯，營收較 2016 年增加。匯僑去年營收 4.3 億元，淨利 9589 萬元，年減 8.5%，EPS 1.39 元。



展望今年，匯僑表示，將密切關注貿易型客戶操作動態，油品及化學品供需變化情勢，適時提供最適化儲轉服務，包含儲槽、附屬設備及配套操作等，並採彈性計價；在太陽能部分，則將掌握國內外太陽能光電發電案場商機，擴大規模以降低平均營運成本，並持續評估環保與再生能源相關投資機會。