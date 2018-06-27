差旅費驚人 英國央行貨幣政策兩官員遭問詢

周二，英國央行因兩位駐美貨幣政策委員會官員在過去兩年半中差旅費高達 39 萬英鎊，而遭到內部詢問。

英國保守黨議員 Simon Clarke 稱，這些開支數目驚人，並暗示這是 2009 年下議院支出醜聞「令人不安的迴響」。

Clarke 列舉了兩位英國央行官員包括機票 ($14000) 與出租車費用 (400 英鎊）在內的驚人開銷，以及英國央行 2016 年 10 萬英鎊的夏季派對費用。他質疑，「這些是否是公共資金，如果不是，又是誰的錢？」

英國央行新任董事會主席 Bradley Fried 在聽證會上，為這兩位官員辯護稱，雖然他們的支出驚人，但他們也做出了驚人的貢獻。 Fried 表示，應該根據「當時委員會需求的技能」來理解這些支出。

英國央行一直受到英國各方政界人士的抨擊，也不是第一次受到開支審查。去年，英國央行被迫公開了央行行長 Mark Carney2015 年的部分信用卡賬單，包括其在達沃斯世界經濟論壇入住的酒店，以及其在倫敦希斯羅機場買的兩個酸奶。

英國央行部分資金來自英國納稅人，從其投資和貸款業務中獲得年度利潤，在 2017／18 財年向英國政府繳納了 6500 萬英鎊。

英國央行貨幣政策委員會的職責是確定、監督並採取行動，消除或降低系統性經濟風險，提高英國金融體系的適應能力。

2009 年，英國曝出下議院議員公款報銷醜聞，四名議員被起訴，超過一半的議員被要求退還總額約 130 萬英鎊的報銷金。