宏佳騰三箭搶市 今年營運樂觀

機車與沙灘車大廠宏佳騰 (1599) 今天宣布推出亮麗且充滿時尚設計感的「Dory115」，搶攻暑假旺季，也為 20 周年慶帶來暖身。宏佳騰董事長鍾杰霖表示，今年規畫三箭搶市，包括新車新行銷，提升國內市占率、外銷沙灘車持續穩定出貨及海外佈局，盼今年能有更佳營運成績。受到沙灘車 (ATV) 出貨遞延影響，今年前 3 月營收表現不甚理想，但 4 月起出貨正常，且之前所遞延的出貨亦有回補，因此帶動 4、5 月營收年增率都有近 50% 的亮眼表現，後續營收也可望穩定成長。



對於今年展望，鍾杰霖表示，三箭搶市，以期有更佳的營運成績。第一箭是新車新行銷，提升國內市占率，除了推出「Dory115」外，接下來也將透其他的新車與不同的行銷通路結合，讓更多的消費者能夠認同並購買宏佳騰的產品。第二箭則是外銷的沙灘車部分持續穩定出貨。



第三箭是海外布局部分，日前董事會通過在越南及中國成立子公司一案，中國部份將在廣東佛山成立佛山宏佳騰動力科技，主要經營宏佳騰品牌機車、沙灘車銷售、租賃及售前售後服務和相關引擎、零部件和用品批發與零售。在下半年海外子公司的籌備均將有初步進展下，可望為後續帶來樂觀的營運動能。



在動力設計部分，宏佳騰執行長林東閔表示，「Dory115」貼心 6 大特色大幅提升機車整體的功能性與舒適度；舉凡機車族最需要的超大置物車廂、加大前置物／腳踏空間、隱藏式雙掛勾配備、超省力停車駐車架，以及主要配備搭載雙軌道均光 LED 尾燈與數位儀表板，這些超貼心設計都讓「Dory115」同時兼顧實用、規格、空間運用與動力表現時，更加出色亮眼。



此外，「Dory115」採用全新開發次世代引擎並導入進口皮帶，起步加速輕快、中尾速拉力飽滿，優異的傳輸動力讓騎乘穩定性及舒適度全面提升，絕對堪稱同級車中最佳 CP 值車款。為了滿足年輕族群選擇車色的需求，「Dory115」五款新色搶市。

