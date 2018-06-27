大商所：擁抱“多元開放”新時代 深度服務石化産業

由大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)與中國石油和化學工業聯合會、中國輕工業聯合會共同主辦的“2018中國塑料産業大會”27日在杭州舉行。大商所黨委書記、理事長李正強在緻辭中表示，大商所將紮實推進各項改革創新，推動向多元、開放綜合性衍生品交易所的戰略轉型，在服務石化産業發展中發揮重要作用。

據介紹，去年3月31日，大商所成功上市豆粕期權，結束了國内商品期貨市場20多年來隻有單一期貨工具的歷史，初步形成既有期貨、又有期權的多元化衍生工具産品體系。在全面總結豆粕期權上市經驗基礎上，大商所正有序推進玉米等期權上市進程，同時持續拓展和豐富期貨品種。今年5月4日，大商所正式啓動鐵礦石期貨引入境外交易者業務，初步形成國内國際連通的開放型衍生品市場格局。短短一個月，已有77家境外客戶開戶，有51家境外客戶參與交易。大商所將在逐步擴大鐵礦石期貨對外開放基礎上，穩步推進大豆、棕櫚油等品種國際化。在場外市場建設方面，近年來大商所積極推進倉單串換、倉單服務、“保險+期貨”與場外期權、基差貿易、商品指數互換等業務試點，初步形成標準化的場内市場和非標準化的場外市場相互連通的多層次衍生品市場框架。自2014年以來，已累計完成15萬噸鐵礦石倉單銷售和1.6萬噸豆粕等倉單串換，支持推出47個“保險+期貨”試點、115個場外期權試點、14個基差貿易試點，合作發布近40個價格指數;2015年推出的“場外市場綜合服務平台”，有力地支持了場外市場發展。

李正強指出，豆粕期權上市、鐵礦石期貨國際化、場外市場建設等三項重點工作的有效推動，標志著大商所開始進入衍生工具、品種、市場平台多元化，逐步走向國際市場的“多元開放”發展新時代。“多元開放”發展將給我國期貨市場帶來重大而深遠的影響，交易所主要面臨兩大主要矛盾：從交易所外部來看，主要是國家戰略部署、實體經濟發展對期貨市場提出的強大需求與交易所的服務方式、服務方法和能力不足的矛盾;從交易所内部來看，長期以來形成的思維方式、業務模式、工作習慣都是圍繞單一、封閉的商品期貨展開，不能很好地適應多元、開放的市場發展需要。

他強調，大商所將積極擁抱“多元開放”發展新時代，努力破解兩大主要矛盾。在堅決維護市場安全穩定運行的基礎上，全面推進國際一流衍生品交易所建設，朝著全球重要的大宗商品定價中心和風險管理中心的目標穩步前進。大商所倡導進一步整合期貨、銀行、保險、證券、基金等金融資源，進一步豐富期貨、期權、互換等衍生工具和産品，進一步探索推進場外市場建設，不斷拓展服務實體經濟的廣度和深度，不斷提高服務實體經濟的質量和效率，不斷發揮服務實體經濟的功能和作用。

李正強表示，石化産業是大商所服務國家戰略、服務實體經濟的重要領域。經過多年發展和培育，石化期貨在服務相關産業發展過程中逐步發揮重要作用。多年來，大商所先後了上市線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯三個期貨品種，與鄭商所的甲醇和精對苯二甲酸、上期所的石油瀝青一起，初步構建起石化期貨品種體系。同時，市場運行效率不斷提升。大商所積極適應現貨品種特點和産業格局變化，完善交割註冊品牌製度，優化交割倉庫布局，推動期貨與現貨市場深入融合。目前，大商所石化期貨品種的交割倉庫達29家，交割區域由中東部延伸至西南地區，2017年三個石化品種的期現價格相關性均保持在0.9以上。

此外，産業服務能力不斷增強，大商所充分發揮行業協會、期貨公司、龍頭企業、高等學校多方合作的“乘數效應”，依託期貨學院、EDP培訓班、産業培育基地等市場服務品牌，加大市場培育力度;支持期貨公司與産業客戶深化合作，為石化企業提供更為靈活、精準、個性化的風險管理工具。2017年，參與大商所石化品種交易的現貨企業有1118家，經初步估計，超過40%的塑料現貨貿易在期貨市場進行套期保值。單位客戶成交、持倉佔比分别為23.5%、47.6%，逐漸成為市場的主導力量。

據了解，本次會議以“運用風險管理新工具、擁抱創新發展新時代”為主題，聚焦於當前塑料行業風險管理與發展機遇，圍繞行業轉型升級、産融結合新模式、塑料期貨市場運行等行業熱點進行交流。來自政府相關部門、行業協會、産業企業、金融及信息機構等超過300家企業代表參會。

來源：上證報APP·中國證券網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)