中美商務部稱密切關注美國限制投資消息 將評估對中國企業潛在影響

中國商務部新聞發言人周三就美國擬出台投資限制措施應詢發表談話稱，中方註意到美方關於擬出台投資限制措施的消息，正在密切關註，並將評估對中國企業的潛在影響。

美國眾議院周二以壓倒性優勢通過一項收緊外國投資規定的議案，兩黨議員對中國收購美國先進技術的擔憂推動了這項議案。該議案以400票讚成，兩票反對獲得通過。

此前美國特朗普政府在擬限制外國投資美國科技企業上釋出矛盾的訊息，財長財長努欽周一稱，財政部即將采取的投資限制不是具體針對中國的，將適用於「所有試圖偷竊我們技術的國家」；但美國國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)稍晚試圖低調處理努欽的談話，他表示，對投資美國科技企業所采取的限制將僅對準中國。

特朗普正普6月15日宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅，美國海關和邊境保護局將自7月6日起開始對第一批清單上818個類別、價值340億美元的商品加征關稅。

在美國公布清單6小時後，中國就公布了針對進口美國500億美元商品征收25%關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元，上述措施將從2018年7月6日起生效。

來源：路透北京6月27日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)