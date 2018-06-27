良維通過每股配息1.5元 H2迎旺季為營運加溫添柴

良維 (6290) 今日舉行股東常會，由董事長李淳正主持，並表示，第二季銅價回穩，再加上有匯兌收益，有利於獲利表現回升，惟第二季處出貨淡季，因此在營收表現上恐較第一季下滑；此外，短期沒有再次實行庫藏股計畫，並看好今年下半年的營運表現，盼帶動全年營運重返 2016 年表現。良維股東會也通過 106 年度財報及盈餘分配案，決議通過每股配發現金股利 1.5 元，以昨日收盤價格 35.1 元計算，殖利率 4.27%。今日股東會也同時進行董監改選，皆順利連任。



良維去年受到 HomePod 延後上市影響，電源線遞延至第四季開始出貨，進而影響去年營運表現，獲利年減逾四成，合併營收 63.08 億元，年減 6.62%，淨利歸屬於母公司業主為 2.27 億元，年減 44.02%，每股盈餘 1.71 元。去年度電源傳輸線組銷售約 1.66 億條，充電器轉接頭銷售約 3,200 萬顆，訊號傳輸線組銷售約 990 萬條。



李淳正指出，今年不以擴大營業額為目的，將透過篩選客戶與利基產品的機制，選擇毛利較高的產品，並就公司現有核心產品，擴大使用領域及產品規格之齊全，以爭取更多週邊產品訂單。