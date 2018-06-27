強化與比亞迪等巨頭合作 青海加速發展鋰電産業鏈

6月27日，“2018中國(青海)鋰産業與動力電池國際高峰論壇”在青海西寧舉行。青海省副省長王黎明在論壇上表示，青海擁有得天獨厚的鹽湖資源，已經探明的鋰資源儲量佔全球資源儲量的三分之一以上，佔全國儲量的75%以上，這是支撐青海鋰電産業持續健康發展的重要保證。青海圍繞鋰電産業鏈上下遊，大力實施招商引資。

據介紹，青海省委、省政府高度重視鋰電産業的發展，進一步就加快推進鋰資源大省向鋰資源強省轉變，提出了到2020年全省碳酸鋰産能達到12萬噸左右的規劃目標，併圍繞這個目標製定了《青海省“十三五”新材料産業發展規劃》等多個支持鋰電産業發展的規劃和實施意見，持續加大對鋰電産業的支持力度，為打造青海鋰産業奠定了堅實的基礎。

王黎明進一步表示，青海圍繞電池隔膜、電解液、新能源電池生産的産業短板，積極謀劃對接産業鏈的上下遊，實施“天平工程”的項目，大力實施産業鏈的招商引資，著力強化與比亞迪(01211-HK)(002594-CN)、北京汽車(01958-HK)等行業龍頭企業的密切合作，支持新能源汽車鋰電池、鋰電池的正負極材料以及配套生産項目的建設，促使青海鋰電産業實現高速、穩定的增長，初步構建起鹽湖提鋰、正負極材料、電解液、隔膜、電池、新能源汽車的完整産業鏈，目前鋰電産業作為青海戰略性新興産業，已展示出青海綠色、低碳、循環發展的亮麗名片。

來源：上證報APP·中國證券網

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