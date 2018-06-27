【異動股】ST板塊集體走強 *ST保千(600074-CN)等10多股上演漲停潮

6月27日早盤，ST板塊集體走強，截至發稿，ST板塊整體指數漲近2%，*ST保千(600074-CN)、*ST正源(600321-CN)、*ST皇台(000995-CN)、ST坊展(600149-CN)、*ST華信(002018-CN)、ST山水(600234-CN)、ST景谷(600265-CN)等14隻ST股漲停;整個ST板塊，剔除停盤的個股，67隻個股中近60隻紅盤。

消息面上，今年上半年，市場兩極分化明顯，大消費板塊一路高歌猛進，而近2000隻個股跌破了2016年1月27日滬指2638點的收盤價。2018年上半年十大熊股跌幅超過七成，ST股佔據七席，這些跌幅較深的股票包括*ST保千、*ST富控、*ST華信、*ST巴士和*ST尤夫等，其中*ST保千跌近九成最悲催。

ST股是A股中風險最大的板塊，在近期A股震蕩的過程中，ST板塊更是跌幅慘烈，ST股經歷了前期的大跌，遊資的撤離，多數個股都進入了超跌狀態，甚至部分個股股價低於2元，亟待超跌反彈。業内人士指出，往往機會總是伴隨著風險，如果經過仔細篩選，在風險可控或相對較小的ST個股中進行投資，往往可以獲得較高的超額利潤。

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