彰源啟動兩岸增產 今年營運看增

不鏽鋼廠彰源 (2030) 受惠鎳價上漲，去年 EPS 交出 1.98 元的佳績，今年首季 EPS 持穩達 0.46 元，發言人施義正表示，今年鎳價大幅波動向上，產品售價採定量上漲，第二季營運將勝首季，目前接單能見度已經到 7、8 月，法人看好今年營運將進一步向上。另外，彰源也啟動兩岸擴產，台灣廠將建新廠，每個月產能增 1500 公噸，大陸子公司也將增添設備，產能增加 2 成。彰源主要有台灣及中國廠，台灣廠行銷 100 多個國家，產品包括不鏽鋼管與不鏽鋼板製造與銷售，大陸廠主要行銷當地市場，產品為不鏽鋼管。目前主要原料來源為國內占比 70%，外購占比 30%，主要來自中國、俄羅斯及韓國。



施義正指出，鋼管主要產品包括工業配管、構造管，鋼板月產能一個月 5000 噸，鋼管占比約 3/4，不過，鋼管成長趨勢確立，占比已經從 2016 年占比 75.5%，2017 年 76.4%，今年第一季更攀升至 78.5%。



他也強調，彰源公司市場分散，2017 年內銷 32%、中國 20%，其他包括歐洲亞洲北美中國等，而北美占比 8%，其中 4% 為美國，剩下是墨西哥、加拿大，受 232 條款的衝擊小。至於台灣對中國不鏽鋼雙反調查對原料供應影響，他認為，國內廠商競爭點都一樣，沒看到特別風險。



展望今年營運，施義正表示，今年鎳價大幅波動向上，產品售價採定量上漲，第二季營運將勝首季，目前訂單能見度約 2-2.5 個月，接單能見度已經到 7、8 月，第三季整體表現要看鎳價波動。不過，法人預估，在鎳價向上趨勢不變下，今年營運有望優於去年。



另外，彰源也規劃在兩岸擴產，台灣將進行新廠擴建預計投入 2.5 億元，不鏽鋼產能增加每個月 1500 公噸，將提高產品組合及市占率，拓展外銷市場建立綿密銷售網路。子公司歸化投資 7500 萬元添購設備，每個月增加 1 千公噸， 總產能增為 6000 公噸，將繼續拓展中國銷售據點 從一線城市延伸到二線城市。