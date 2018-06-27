強美元捲土重來 人民幣中間價報6.5569

人民幣中間價報 6.5569，上一交易日中間價報 6.5180，

美元兌一籃子主要貨幣走強，因對風險情緒的初步需求回升，令投資者對避險貨幣的興趣減弱，儘管對貿易戰爭的擔憂加劇，且美國經濟數據看跌，顯示消費者信心低於預期。但對美國加息步伐加快的預期繼續支撐美元，美元仍上揚。

但值得注意的是，上週後半週以來，美元指數衝高回落，目前已跌至 94.5 附近，抹除了過去 7 日絕大部分的漲幅。就在美元漲不動的同時，人民幣對美元反而出現了加速貶值。外匯市場人士稱，這可能反映了市場情緒變化的影響。一方面，美元持續上漲對人民幣兌美元雙邊匯率的累積效應開始顯現，人民幣匯率展現出了一定的調整慣性；另一方面，國內貨幣政策再現結構性放鬆，令中美貨幣政策進一步背離，市場購匯情緒被激發，在現階段放大了匯率單邊走勢的持續性和幅度。

交易員稱，雖然美元指數出現回調，但市場情緒還在宣洩之中，近期人民幣匯率料以偏弱運行為主。最近人民幣兌美元匯率對美元調整反應平淡；市場價與中間價價差拉大，大幅低於中間價；離岸匯價開始低於在岸匯價，這些都是市場弱勢的表現。

不過，業內專家普遍認為，儘管與年初人民幣升值階段相比，當前外匯市場預期有所調整，但對人民幣匯率仍然是雙向預期。

有分析人士指出，本輪匯率貶值主要受貿易因素和美元走強的雙重拖累，市場走勢基本遵循定價機制，尚未出現明顯恐慌性交易，未來美元走勢仍可能有變數，監管對人民幣波動容忍度也有所上升，這正是對匯價走勢有信心的體現。不過，對未來一段時間匯率預期的變化也應保持關注，警惕市場預期走向單邊，造成匯率超調。