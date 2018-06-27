宇峻通過每股配發4.1元股利 今年將推出7-10款遊戲

宇峻 (3546) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 3.1 元現金股利及 1 元股票股利，合計配發 4.1 元股利。宇峻 2017 年合併營業收入為 9.89 億元，年增 29.62%，毛利率為 90%，稅後利益率為 17%，稅後淨利為 1.7 億元，年增 27.72%，每股盈餘 4.61 元。



宇峻 2017 年營運比重來看，授權佔比為 24%，自營為 47%，海外營運 10%，代理及其它則為 19%。



劉信指出，去年除營運線上遊戲的業務和代理國外遊戲外，更開始積極經營手機遊戲、網頁遊戲和社群遊戲的自製及海外市場授權的開拓。除營運中之《Let‘s Vegas》、《三國群英傳》、《新絕代雙驕》、《天使之戀》等持續穩定獲利外，同時陸續推出《三國群英傳 - 霸王之業》、《蒼天訣》等新遊戲上市，以及《三國群英傳 IP》、《幻想三國誌 IP》等各款線上遊戲持續海外授權。



展望 2018 年，推出多款自製手機、網頁以及單機遊戲, 經營開發遊戲的業務也將持續。劉信指出，未來一年預計投入 3.1 億元之軟硬體等研發費用及 2700 多人開發多款自製手機、網頁以及單機遊戲；海外市場的行銷拓展，也是積極擴大公司核心競爭力的重要策略。



宇峻手遊新作《決戰亞爾薩》於 6 月 6 日全球同步上線，該遊戲除在 App Store 與 Google Play 上線外，也規畫上架 STEAM，將成為宇峻第二季、第三季營運動能主力。



宇峻旗下人氣遊戲《三國群英傳—霸王之業》，去年第四季先後在中國大陸、台港澳等地推出，至今動能持續不墜，也是宇峻第二季主要的營運動能。



宇峻來說，預計今年推出 7-10 款遊戲，下半年作品包括《朕回來了》，以及與北京暢遊合作的二次元新作品《伊蘇》，該遊戲 IP 經營近 30 年，推出後可望吸引忠實玩家。