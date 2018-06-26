離岸人民幣急挫逾200點 在岸跌破6.55 中間價五日跌近千點

周二，人民幣匯率繼續維持下行態勢。

10:15 左右，離岸與在岸人民幣匯率雙雙創下年內新低。離岸持續下挫，一個小時內跌 200 餘點，報 6.5586。在岸跌破 6.55 關口，較上日收盤價跌約 150 點。至此，即期匯價今年以來的所有漲幅全部抹平。

人民幣兌美元中間價下調 287 點，報 6.5180，續創逾五個月最低水平。

上一交易日中間價 6.4893。上一交易日官方收盤價報 6.5240，上一交易日夜盤收盤報 6.5381 元。

至此，人民幣中間價已是連續第 5 日走貶，累計下跌 945 點。

2018 年以來，人民幣兌美元匯率先升後跌，近期下跌速度明顯加快，且調整速度和幅度超過市場預期。今年 4 月份以來，人民幣對美元匯率已經貶值了 3.4%。

截至昨日，人民幣中間價已抹去年初至今的所有漲幅，轉為下跌。

與中間價相比，在、離岸人民幣即期匯率調整幅度更大。離岸人民幣兌美元匯價截至昨日已出現連續八天下跌，創出 2016 年以來最長連跌紀錄。

中國證券報援引分析人士表示，此輪人民幣匯率下跌的主要原因是美元升值，並伴隨市場風險偏好和外匯供求力量變化的推波助瀾。

國泰君安宏觀花長春團隊表示：「6 月 14 日聯準會議息會議以來，人民幣貶值速度有所加快，引發市場擔憂。連日來人民幣貶值主要系市場貢獻，中間價貢獻基本均衡甚至略微指向升值方向，這反映目前並沒有證據表明近期人民幣貶值是央行干預的結果，而更多是市場對美元升值的自發反應。」

國泰君安分析師解運亮則提及，近期人民幣貶值原因主要為市場貢獻，非中間價因素。川普的政策可能同時惡化我國經常帳戶和金融帳戶，從而加大人民幣貶值壓力。

海通宏觀姜超、梁中華、李金柳、宋瀟認為，一旦人民幣形成貶值預期，未來結售匯有轉為逆差的可能，增加人民幣的貶值壓力，預計年內人民幣對美元仍然存在一定貶值壓力。

不過，海通宏觀上述團隊同時強調，與 2015 年相比，本輪貶值壓力相對可控。

上述姜超團隊還稱，事實上，無論是 6 月聯準會升息後中國央行未跟隨上調公開市場利率，還是 6 月再度定向降准，都反映了匯率當前並不是中國央行的主要考慮。