南北韓達成永久和平協定在望？市場或迎更大波動性

摘要：有分析指出，鑒於歷史上北韓、美國雙方的對話會給市場帶來巨大波動性，如今美國、北韓領導人會談在即、南北韓有望達成永久和平協定，市場的不確定性和波動性正在累積，這是一個投資傳統避險資產的好時機。

據《華爾街日報》周三援引一名韓國官員的話說，韓國將會推動南北韓雙方簽訂一個更為持久的和平協定，以取代目前的《朝鮮停戰協定》。新協定可能也會有中國和美國的參與。

《華爾街日報》認為，這一舉動可能會結束北韓發展核武器而帶來的僵持局面。

這一官員做出上述表態時，南北韓雙方完成了對 4 月 27 日雙方領導人會談議題的討論。韓國方面稱，無核化是雙方會談的首要議題。

美國 seeking alpha 專欄作家 Albert Goldson 表示，之前美國、北韓雙方的高級別對話都會給市場帶來巨大的波動性。正在積累的市場不確定性和波動性代表着這是一個投資傳統避險資產，如黃金、美國短期公債的好時機。

Goldson 指出，很多專家指出，美國、北韓領導人會談將會在一片混亂中結束，並不會取得實質成果。他認為，雙方領導人個性鮮明，而且兩國國情大不相同，想要取得突破性進展難上加難。

目前，黃金在 1350 美元左右盤整

美國高官秘密訪北韓 南北韓新和平協定可期

近日，美國中情局局長、國務卿提名人蓬佩奧在復活節前後秘密訪問北韓的消息爆出。《華盛頓郵報》指出，蓬佩奧的此次朝鮮之行是為今年 6 月初甚至更早一些的雙方領導人會面做準備。

不過，韓國官員並沒有透露蓬佩奧出訪朝鮮前告知韓方。

前韓國國防外交高級顧問、現韓國 Asan 政策研究院高級研究員 Shin Beom-chul 認為，南北韓雙方簽署新的和平協議並不難。

2007 年，南北韓雙方領導人會面時，雙方就希望能簽署新的和平協定來取代 1953 年的停戰協定。不過，Shin 指出，目前最重要的是，如果北韓進行無核化，韓國將給北韓提供什麼。

『新聞來源／華爾街見聞』