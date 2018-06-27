[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/26 107/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46560 10.46150 0.00410 0.03919 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.93530 9.95350 -0.01820 -0.18285 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.93530 9.95350 -0.01820 -0.18285 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.92390 9.94060 -0.01670 -0.16800 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.92390 9.94060 -0.01670 -0.16800 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.25970 9.27040 -0.01070 -0.11542 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50060 9.51180 -0.01120 -0.11775 中國信託台灣活力基金 16.54000 16.27000 0.27000 1.65950 中國信託台灣優勢基金 18.76000 18.44000 0.32000 1.73536 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.43000 -0.24000 -2.54507 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.76000 10.01000 -0.25000 -2.49750 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79230 9.79180 0.00050 0.00511 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24000 9.23960 0.00040 0.00433 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18570 10.19770 -0.01200 -0.11767 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.60790 9.61930 -0.01140 -0.11851 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.14140 10.28290 -0.14150 -1.37607 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.87690 9.00080 -0.12390 -1.37654 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31960 11.35040 -0.03080 -0.27136 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24710 10.27500 -0.02790 -0.27153 中國信託智能運動基金-台幣 10.70000 10.82000 -0.12000 -1.10906 中國信託智能運動基金-美元 10.54000 10.70000 -0.16000 -1.49533 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97820 10.97810 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40820 9.39770 0.01050 0.11173 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13470 9.12450 0.01020 0.11179 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55830 9.55410 0.00420 0.04396 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27520 9.27110 0.00410 0.04422 中國信託精穩基金 18.95050 18.95390 -0.00340 -0.01794 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.19000 11.31000 -0.12000 -1.06101 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.50000 11.68000 -0.18000 -1.54110 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.19000 11.37000 -0.18000 -1.58311 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.06000 67.72000 0.34000 0.50207 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.76580 37.74210 0.02370 0.06279 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.78000 19.98000 -0.20000 -1.00100 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34550 11.34240 0.00310 0.02733 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83700 10.85400 -0.01700 -0.15662 元大上證50基金 29.14000 29.53000 -0.39000 -1.32069 元大大中華TMT基金-人民幣 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 元大大中華TMT基金-新台幣 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.02000 13.09000 -0.07000 -0.53476 元大大中華價值指數基金-美元 12.82100 12.95500 -0.13400 -1.03435 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.06300 17.18700 -0.12400 -0.72148 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.95600 11.08600 -0.13000 -1.17265 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.92500 11.07500 -0.15000 -1.35440 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.11000 -0.03000 -0.96463 元大中國平衡基金-新台幣 14.29000 14.42000 -0.13000 -0.90153 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.03570 47.15890 -0.12320 -0.26124 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36770 10.36540 0.00230 0.02219 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62850 9.62640 0.00210 0.02182 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88910 9.90530 -0.01620 -0.16355 元大巴西指數基金 5.14500 5.09700 0.04800 0.94173 元大巴菲特基金 30.18000 30.16000 0.02000 0.06631 元大日經225基金 28.13000 28.10000 0.03000 0.10676 元大台商收成基金 23.74000 23.68000 0.06000 0.25338 元大台灣50單日反向1倍基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 元大台灣50單日正向2倍基金 36.05000 36.06000 -0.01000 -0.02773 元大台灣中型100基金 33.20000 33.24000 -0.04000 -0.12034 元大台灣加權股價指數基金 24.86100 24.89200 -0.03100 -0.12454 元大台灣卓越50基金 80.51000 80.86000 -0.35000 -0.43285 元大台灣金融基金 17.48000 17.52000 -0.04000 -0.22831 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.71000 30.69000 0.02000 0.06517 元大台灣高股息基金 25.50000 25.60000 -0.10000 -0.39063 元大台灣電子科技基金 35.38000 35.52000 -0.14000 -0.39414 元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.76000 -0.09000 -0.60976 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 元大全球不動產證券化基金-美元 13.10100 13.14000 -0.03900 -0.29680 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.88000 6.90000 -0.02000 -0.28986 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.76000 -0.06000 -0.88757 元大全球股票入息基金-美元配息 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156 元大全球新興市場精選組合基金 13.66000 13.73000 -0.07000 -0.50983 元大全球農業商機基金 16.94000 17.11000 -0.17000 -0.99357 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大印尼指數基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 元大印度指數基金 9.72100 9.79000 -0.06900 -0.70480 元大印度基金 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 元大多多基金 21.91000 21.54000 0.37000 1.71773 元大多福基金 59.31000 58.46000 0.85000 1.45399 元大亞太成長基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57510 8.57760 -0.00250 -0.02915 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10130 7.10330 -0.00200 -0.02816 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.64500 9.69600 -0.05100 -0.52599 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98700 10.00200 -0.01500 -0.14997 元大卓越基金 51.61000 51.48000 0.13000 0.25253 元大店頭基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 元大泛歐成長基金 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23440 10.23380 0.00060 0.00586 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.44050 9.43720 0.00330 0.03497 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.25000 31.14650 0.10350 0.33230 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.80600 37.56030 0.24570 0.65415 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.05590 19.11390 -0.05800 -0.30344 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.31690 19.18560 0.13130 0.68437 元大美國政府7至10年期債券基金 38.25420 38.06720 0.18700 0.49124 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.47640 20.50570 -0.02930 -0.14289 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.00330 17.93550 0.06780 0.37802 元大高科技基金 21.20000 20.86000 0.34000 1.62991 元大得利貨幣市場基金 16.24160 16.24140 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97370 11.97350 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.02000 13.98000 0.04000 0.28612 元大華夏中小基金 8.07000 8.17000 -0.10000 -1.22399 元大新中國基金-人民幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 元大新中國基金-美元 9.98900 10.10400 -0.11500 -1.13816 元大新中國基金-新台幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 元大新主流基金 30.72000 30.09000 0.63000 2.09372 元大新東協平衡基金-美元 9.44600 9.49400 -0.04800 -0.50558 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24160 10.28180 -0.04020 -0.39098 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.98380 10.07330 -0.08950 -0.88849 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.47300 10.53360 -0.06060 -0.57530 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.21040 9.26360 -0.05320 -0.57429 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77700 9.77270 0.00430 0.04400 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43980 9.43560 0.00420 0.04451 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.79040 9.75520 0.03520 0.36083 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45530 9.42130 0.03400 0.36088 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53460 9.53000 0.00460 0.04827 元大新興亞洲基金 11.75000 11.88000 -0.13000 -1.09428 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.30660 9.34430 -0.03770 -0.40345 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.18990 9.22720 -0.03730 -0.40424 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.42850 9.43680 -0.00830 -0.08795 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30800 9.31620 -0.00820 -0.08802 元大萬泰貨幣市場基金 15.09090 15.09070 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.23000 41.62000 0.61000 1.46564 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.51000 9.55500 -0.04500 -0.47096 元大實質多重資產基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 元大滬深300單日反向1倍基金 15.49000 15.28000 0.21000 1.37435 元大滬深300單日正向2倍基金 14.25000 14.64000 -0.39000 -2.66393 元大摩臺基金 37.55000 37.72000 -0.17000 -0.45069 元大標普500基金 24.81000 25.09000 -0.28000 -1.11598 元大標普500單日反向1倍基金 13.61000 13.43000 0.18000 1.34028 元大標普500單日正向2倍基金 31.69000 32.54000 -0.85000 -2.61217 元大標智滬深300基金 17.22000 17.48000 -0.26000 -1.48741 元大歐洲50基金 24.19000 24.70000 -0.51000 -2.06478 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55020 9.58470 -0.03450 -0.35995 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15980 10.15940 0.00040 0.00394 元大績效基金 63.38000 62.05000 1.33000 2.14343 元大韓國KOSPI200基金 22.70000 22.69000 0.01000 0.04407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.79000 15.62000 0.17000 1.08835 日盛上選基金 35.87000 35.50000 0.37000 1.04225 日盛小而美基金 19.39000 19.40000 -0.01000 -0.05155 日盛中國內需動力基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60720 11.54710 0.06010 0.52048 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81380 9.76300 0.05080 0.52033 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.77940 11.78980 -0.01040 -0.08821 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95330 9.96210 -0.00880 -0.08833 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67770 10.67120 0.00650 0.06091 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00660 9.00120 0.00540 0.05999 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.83000 11.92000 -0.09000 -0.75503 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.84000 12.00000 -0.16000 -1.33333 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.05000 12.18000 -0.13000 -1.06732 日盛日盛基金 14.92000 14.63000 0.29000 1.98223 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.28000 10.39000 -0.11000 -1.05871 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04340 10.05820 -0.01480 -0.14714 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50790 9.52190 -0.01400 -0.14703 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85690 9.86140 -0.00450 -0.04563 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33370 9.33790 -0.00420 -0.04498 日盛全球新興債券基金A 10.63480 10.63480 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金B 8.31590 8.31590 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39890 2.38990 0.00900 0.37658 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68210 1.67580 0.00630 0.37594 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36920 0.36970 -0.00050 -0.13524 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25970 0.26010 -0.00040 -0.15379 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.23540 12.24000 -0.00460 -0.03758 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.46580 8.46900 -0.00320 -0.03778 日盛亞洲機會基金 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926 日盛首選基金 18.29000 18.07000 0.22000 1.21749 日盛高科技基金 19.32000 19.12000 0.20000 1.04603 日盛貨幣市場基金 14.75860 14.75850 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 43.64000 42.82000 0.82000 1.91499 日盛精選五虎基金 38.97000 38.86000 0.11000 0.28307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47470 13.47460 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.85000 35.51000 0.34000 0.95748 台新MSCI中國基金 21.82000 22.31000 -0.49000 -2.19632 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.99000 20.98000 0.01000 0.04766 台新大眾貨幣市場基金 14.15100 14.15090 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01710 9.98550 0.03160 0.31646 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69010 10.70980 -0.01970 -0.18394 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11120 10.09790 0.01330 0.13171 台新中國通基金 48.28000 48.31000 -0.03000 -0.06210 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54630 0.54960 -0.00330 -0.60044 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.58600 16.63600 -0.05000 -0.30055 台新中國精選中小基金-美元 0.40080 0.40430 -0.00350 -0.86569 台新中國精選中小基金-新台幣 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 台新主流基金 24.60000 24.44000 0.16000 0.65466 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65460 0.65660 -0.00200 -0.30460 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49150 0.49290 -0.00140 -0.28403 台新台灣中小基金 37.86000 37.95000 -0.09000 -0.23715 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.61920 9.64050 -0.02130 -0.22094 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37500 9.44830 -0.07330 -0.77580 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43520 10.51680 -0.08160 -0.77590 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45310 10.51530 -0.06220 -0.59152 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20590 11.27210 -0.06620 -0.58729 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 台新印度基金 15.69000 15.74000 -0.05000 -0.31766 台新亞美短期債券基金 10.96060 10.94980 0.01080 0.09863 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57710 8.57870 -0.00160 -0.01865 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28810 0.28910 -0.00100 -0.34590 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.80040 11.80260 -0.00220 -0.01864 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39080 0.39210 -0.00130 -0.33155 台新真吉利貨幣市場基金 11.08340 11.08330 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.78040 29.85280 -0.07240 -0.24252 台新智慧生活基金-美元 10.31970 10.54710 -0.22740 -2.15604 台新智慧生活基金-新台幣 10.46000 10.66000 -0.20000 -1.87617 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.68570 8.71880 -0.03310 -0.37964 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.75270 8.75820 -0.00550 -0.06280 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.24420 9.27980 -0.03560 -0.38363 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32390 9.32980 -0.00590 -0.06324 台新新興市場債券基金(A類型) 10.56050 10.52410 0.03640 0.34587 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34240 0.34230 0.00010 0.02921 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94780 7.92040 0.02740 0.34594 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27140 0.00010 0.03685 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.08000 6.14000 -0.06000 -0.97720 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64900 10.72000 -0.07100 -0.66231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.15000 23.47000 0.68000 2.89732 未來資產全球大消費基金 15.40000 15.69000 -0.29000 -1.84831 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75860 11.75970 -0.00110 -0.00935 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56790 9.56880 -0.00090 -0.00941 未來資產亞洲新富基金 22.08000 22.28000 -0.20000 -0.89767 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55740 12.55720 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.96000 14.53000 0.43000 2.95939 未來資產新興市場債券基金A 8.65890 8.66650 -0.00760 -0.08769 未來資產新興市場債券基金B 6.64950 6.65530 -0.00580 -0.08715 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04560 11.04270 0.00290 0.02626 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19740 10.22010 -0.02270 -0.22211 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32070 9.31100 0.00970 0.10418 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52210 10.51110 0.01100 0.10465 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.25940 8.28560 -0.02620 -0.31621 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38230 9.41210 -0.02980 -0.31661 永豐中小基金 56.19000 55.08000 1.11000 2.01525 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75000 1.74800 0.00200 0.11442 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29230 2.28960 0.00270 0.11792 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25450 8.26540 -0.01090 -0.13188 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.49010 10.50390 -0.01380 -0.13138 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.89000 -0.04000 -0.81800 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.56000 22.76000 -0.20000 -0.87873 永豐主流品牌基金 17.67000 17.95000 -0.28000 -1.55989 永豐永豐基金 36.68000 35.91000 0.77000 2.14425 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.93560 10.00380 -0.06820 -0.68174 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.93550 10.00370 -0.06820 -0.68175 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.92520 9.99190 -0.06670 -0.66754 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92510 9.99180 -0.06670 -0.66755 永豐亞洲民生消費基金 12.42000 12.51000 -0.09000 -0.71942 永豐南非幣2021保本基金 12.77940 12.77890 0.00050 0.00391 永豐高科技基金 28.06000 27.20000 0.86000 3.16176 永豐貨幣市場基金 13.87270 13.87250 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03750 2.02970 0.00780 0.38429 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40210 2.39290 0.00920 0.38447 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77930 7.76880 0.01050 0.13516 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35740 10.34340 0.01400 0.13535 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.15050 7.14530 0.00520 0.07278 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.91300 10.90510 0.00790 0.07244 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.34000 18.60000 -0.26000 -1.39785 永豐臺灣加權ETF基金 53.90000 53.98000 -0.08000 -0.14820 永豐領航科技基金 44.18000 42.94000 1.24000 2.88775 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.93000 10.14000 -0.21000 -2.07101 永豐趨勢平衡基金 51.47000 50.81000 0.66000 1.29896 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50730 11.50610 0.00120 0.01043 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55980 9.55900 0.00080 0.00837 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68380 9.68290 0.00090 0.00929 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52580 9.52660 -0.00080 -0.00840 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61040 9.61120 -0.00080 -0.00832 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.58150 9.57720 0.00430 0.04490 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83630 9.83190 0.00440 0.04475 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51550 9.51170 0.00380 0.03995 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68350 9.67960 0.00390 0.04029 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023 兆豐國際中小基金 16.60000 16.38000 0.22000 1.34310 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.81000 15.01000 -0.20000 -1.33245 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.29000 20.62000 -0.33000 -1.60039 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.27000 20.64000 -0.37000 -1.79264 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.63000 12.86000 -0.23000 -1.78849 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.63000 12.86000 -0.23000 -1.78849 兆豐國際生命科學基金 15.57000 15.77000 -0.20000 -1.26823 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26180 10.31750 -0.05570 -0.53986 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.55500 10.63050 -0.07550 -0.71022 兆豐國際全球高股息基金 11.48000 11.61000 -0.13000 -1.11972 兆豐國際全球基金 32.16000 32.77000 -0.61000 -1.86146 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23840 10.23790 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.87560 9.87220 0.00340 0.03444 兆豐國際國民基金 22.89000 22.90000 -0.01000 -0.04367 兆豐國際第一基金 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87630 9.85790 0.01840 0.18665 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88550 7.87070 0.01480 0.18804 兆豐國際萬全基金 21.13000 21.07000 0.06000 0.28477 兆豐國際電子基金 26.75000 26.56000 0.19000 0.71536 兆豐國際綠鑽基金 7.93000 8.00000 -0.07000 -0.87500 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.80000 21.84000 -0.04000 -0.18315 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 兆豐國際豐台灣基金 32.65000 32.72000 -0.07000 -0.21394 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49320 12.49310 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05580 11.06210 -0.00630 -0.05695 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.90630 11.92100 -0.01470 -0.12331 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68430 10.69830 -0.01400 -0.13086 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45620 11.47150 -0.01530 -0.13337 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15940 8.16400 -0.00460 -0.05634 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.52620 9.53710 -0.01090 -0.11429 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04500 9.05680 -0.01180 -0.13029 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02060 9.03250 -0.01190 -0.13175 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34220 9.35440 -0.01220 -0.13042 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.22000 11.33000 -0.11000 -0.97087 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189 合庫全球新興市場基金 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 合庫貨幣市場基金 10.12230 10.12210 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.47660 9.47240 0.00420 0.04434 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.73630 9.73350 0.00280 0.02877 合庫新興多重收益基金A類型 10.02250 10.00820 0.01430 0.14288 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.46730 11.45800 0.00930 0.08117 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.35550 13.34810 0.00740 0.05544 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.92320 8.91880 0.00440 0.04933 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54950 9.54560 0.00390 0.04086 合庫新興多重收益基金B類型 7.94670 7.93540 0.01130 0.14240 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.88510 8.87730 0.00780 0.08786 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10680 10.10120 0.00560 0.05544 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.00000 10.11000 -0.11000 -1.08803 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94050 10.93740 0.00310 0.02834 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.36910 10.42760 -0.05850 -0.56101 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07240 10.09730 -0.02490 -0.24660 安聯中國東協基金 15.49000 15.69000 -0.20000 -1.27470 安聯中國策略基金 15.22000 15.39000 -0.17000 -1.10461 安聯中華新思路基金-人民幣 14.53000 14.67000 -0.14000 -0.95433 安聯中華新思路基金-美元 14.21000 14.44000 -0.23000 -1.59280 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.15000 13.32000 -0.17000 -1.27628 安聯台灣大壩基金 28.13000 27.98000 0.15000 0.53610 安聯台灣科技基金 47.67000 47.41000 0.26000 0.54841 安聯台灣貨幣市場基金 12.48210 12.48200 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.32000 31.16000 0.16000 0.51348 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08620 10.07810 0.00810 0.08037 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02160 15.00760 0.01400 0.09329 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66840 9.65930 0.00910 0.09421 安聯四季成長組合基金-美元 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.60000 -0.11000 -0.94828 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.11040 12.09630 0.01410 0.11656 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10160 10.09510 0.00650 0.06439 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21910 12.21170 0.00740 0.06060 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56650 9.55460 0.01190 0.12455 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40090 9.39490 0.00600 0.06386 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09230 9.08680 0.00550 0.06053 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.91070 11.89100 0.01970 0.16567 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91390 10.90470 0.00920 0.08437 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58780 10.57770 0.01010 0.09548 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.99400 8.98110 0.01290 0.14363 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.77730 8.77000 0.00730 0.08324 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.48940 8.48130 0.00810 0.09550 安聯全球人口趨勢基金 11.39000 11.53000 -0.14000 -1.21422 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.54000 9.71000 -0.17000 -1.75077 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.38000 35.91000 -0.53000 -1.47591 安聯全球油礦金趨勢基金 8.70000 8.85000 -0.15000 -1.69492 安聯全球計量平衡基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04120 12.03610 0.00510 0.04237 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47690 10.47240 0.00450 0.04297 安聯全球新興市場基金 17.74000 17.90000 -0.16000 -0.89385 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 安聯全球綠能趨勢基金 9.10000 9.24000 -0.14000 -1.51515 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618 安聯亞洲動態策略基金 24.18000 24.40000 -0.22000 -0.90164 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99170 9.99190 -0.00020 -0.00200 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79570 9.79600 -0.00030 -0.00306 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.81360 82.84760 -0.03400 -0.04104 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.46020 12.48980 -0.02960 -0.23699 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.43420 65.44220 -0.00800 -0.01222 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.76560 9.78880 -0.02320 -0.23701 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54070 2.53470 0.00600 0.23671 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58010 10.59670 -0.01660 -0.15665 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13820 2.12990 0.00830 0.38969 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.82980 8.84540 -0.01560 -0.17636 宏利台灣動力基金 33.02000 32.48000 0.54000 1.66256 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24440 10.32430 -0.07990 -0.77390 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90760 9.95360 -0.04600 -0.46214 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.13110 8.19460 -0.06350 -0.77490 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03220 8.07530 -0.04310 -0.53373 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 宏利全球債券組合基金 12.96730 12.94760 0.01970 0.15215 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77520 2.77580 -0.00060 -0.02162 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71290 11.71100 0.00190 0.01622 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72580 8.72430 0.00150 0.01719 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33680 2.32140 0.01540 0.66339 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85050 10.82200 0.02850 0.26335 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.08580 4.15300 -0.06720 -1.61811 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66080 0.67210 -0.01130 -1.68130 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.07000 19.36000 -0.29000 -1.49793 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70270 11.70670 -0.00400 -0.03417 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41580 10.42350 -0.00770 -0.07387 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10030 10.09820 0.00210 0.02080 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.01480 9.03600 -0.02120 -0.23462 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58970 8.59600 -0.00630 -0.07329 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48610 8.48210 0.00400 0.04716 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56600 8.57330 -0.00730 -0.08515 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72000 2.72020 -0.00020 -0.00735 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39630 0.39660 -0.00030 -0.07564 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01710 12.01370 0.00340 0.02830 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90260 0.90340 -0.00080 -0.08855 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38150 7.37980 0.00170 0.02304 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04410 2.04690 -0.00280 -0.13679 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29410 0.29430 -0.00020 -0.06796 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06620 9.06420 0.00200 0.02206 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33060 0.33090 -0.00030 -0.09066 宏利萬利貨幣市場基金 13.63420 13.63400 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.85000 -0.06000 -2.10526 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.52000 12.76000 -0.24000 -1.88088 宏利臺灣股息收益基金 28.71000 28.40000 0.31000 1.09155 宏利澳幣保本基金 12.00440 12.00090 0.00350 0.02916 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.83840 9.80450 0.03390 0.34576 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.58950 9.60460 -0.01510 -0.15722 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.88450 8.87040 0.01410 0.15896 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.45720 10.44050 0.01670 0.15995 貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 貝萊德新台幣基金 12.92830 12.92820 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.19000 26.21000 -0.02000 -0.07631 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20320 11.20210 0.00110 0.00982 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13730 10.15380 -0.01650 -0.16250 保德信大中華基金 30.49000 30.93000 -0.44000 -1.42257 保德信中小型股基金 49.73000 49.00000 0.73000 1.48980 保德信中國中小基金-人民幣 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 保德信中國中小基金-美元 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 保德信中國中小基金-新臺幣 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.57790 9.62490 -0.04700 -0.48832 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.59780 9.63940 -0.04160 -0.43156 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68380 9.73020 -0.04640 -0.47687 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.40120 10.45100 -0.04980 -0.47651 保德信中國品牌基金-人民幣 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780 保德信中國品牌基金-美元 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.45000 10.61000 -0.16000 -1.50801 保德信台商全方位基金 38.13000 37.71000 0.42000 1.11376 保德信全球中小基金 29.99000 30.36000 -0.37000 -1.21871 保德信全球消費商機基金 17.98000 18.21000 -0.23000 -1.26304 保德信全球基礎建設基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 保德信全球資源基金 8.02000 8.19000 -0.17000 -2.07570 保德信全球醫療生化基金-美元 9.83000 9.97000 -0.14000 -1.40421 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.11000 32.48000 -0.37000 -1.13916 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76350 9.78370 -0.02020 -0.20647 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.50480 10.52590 -0.02110 -0.20046 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13590 9.12530 0.01060 0.11616 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81670 9.80540 0.01130 0.11524 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23770 8.22730 0.01040 0.12641 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77350 10.75980 0.01370 0.12733 保德信亞太基金 21.72000 21.94000 -0.22000 -1.00273 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49960 8.48450 0.01510 0.17797 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16930 11.14930 0.02000 0.17938 保德信店頭市場基金 35.88000 35.48000 0.40000 1.12740 保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 保德信金平衡基金 29.57000 29.61000 -0.04000 -0.13509 保德信金滿意基金 43.34000 43.42000 -0.08000 -0.18425 保德信科技島基金 26.99000 27.10000 -0.11000 -0.40590 保德信高成長基金 95.57000 94.87000 0.70000 0.73785 保德信第一基金 27.53000 27.24000 0.29000 1.06461 保德信貨幣市場基金 15.75650 15.75630 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.47490 10.56390 -0.08900 -0.84249 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49960 10.55540 -0.05580 -0.52864 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.75470 10.82770 -0.07300 -0.67420 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09260 10.12910 -0.03650 -0.36035 保德信新世紀基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00590 7.99540 0.01050 0.13133 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70180 10.68780 0.01400 0.13099 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 保德信瑞騰基金 15.53680 15.53670 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.45000 -0.12000 -1.14833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77430 9.77780 -0.00350 -0.03580 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92560 9.92920 -0.00360 -0.03626 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68950 9.68930 0.00020 0.00206 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75260 9.75300 -0.00040 -0.00410 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77650 9.77300 0.00350 0.03581 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77670 9.77310 0.00360 0.03684 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72940 9.73870 -0.00930 -0.09550 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.73100 9.74020 -0.00920 -0.09445 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.90160 9.90200 -0.00040 -0.00404 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98560 9.97790 0.00770 0.07717 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98430 9.97690 0.00740 0.07417 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95690 9.96210 -0.00520 -0.05220 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95690 9.96210 -0.00520 -0.05220 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56690 9.56080 0.00610 0.06380 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.48700 9.49350 -0.00650 -0.06847 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95580 1.95310 0.00270 0.13824 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63670 2.63290 0.00380 0.14433 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30240 0.30330 -0.00090 -0.29674 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44290 0.44420 -0.00130 -0.29266 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.62180 8.63450 -0.01270 -0.14708 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82870 11.84150 -0.01280 -0.10809 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54470 9.53750 0.00720 0.07549 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58640 11.57840 0.00800 0.06909 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.89660 8.92970 -0.03310 -0.37067 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.82510 10.86530 -0.04020 -0.36999 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07130 10.07510 -0.00380 -0.03772 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94100 9.93890 0.00210 0.02113 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12180 10.12500 -0.00320 -0.03160 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60190 10.60540 -0.00350 -0.03300 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00710 10.00690 0.00020 0.00200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83820 9.84000 -0.00180 -0.01829 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06640 10.06740 -0.00100 -0.00993 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78150 9.77900 0.00250 0.02556 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93410 9.92780 0.00630 0.06346 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.33470 10.29120 0.04350 0.42269 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29240 6.29080 0.00160 0.02543 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67250 10.66980 0.00270 0.02531 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64350 11.64340 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.15000 19.97000 0.18000 0.90135 施羅德樂活中小基金-I類型 4585.170004543.34000 41.83000 0.92069 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.50310 10.56150 -0.05840 -0.55295 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.59400 11.68670 -0.09270 -0.79321 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.84050 10.92690 -0.08640 -0.79071 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.39570 9.44790 -0.05220 -0.55250 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.90280 9.98200 -0.07920 -0.79343 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.70020 9.77760 -0.07740 -0.79161 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.76520 10.82500 -0.05980 -0.55242 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.40200 11.49320 -0.09120 -0.79351 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.34360 11.43410 -0.09050 -0.79149 柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.38000 -0.04000 -0.62696 柏瑞巨人基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64640 13.64620 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.07000 16.16000 -0.09000 -0.55693 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.39600 13.39120 0.00480 0.03584 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80410 11.81820 -0.01410 -0.11931 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42460 12.44020 -0.01560 -0.12540 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.99260 8.98940 0.00320 0.03560 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82220 6.81980 0.00240 0.03519 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86270 8.87330 -0.01060 -0.11946 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51110 8.52240 -0.01130 -0.13259 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85310 10.86670 -0.01360 -0.12515 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39210 8.40430 -0.01220 -0.14516 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97920 11.99350 -0.01430 -0.11923 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60520 11.60110 0.00410 0.03534 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63730 11.65290 -0.01560 -0.13387 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31030 11.32450 -0.01420 -0.12539 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04040 9.03720 0.00320 0.03541 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90200 9.91380 -0.01180 -0.11903 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72870 9.74170 -0.01300 -0.13345 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65340 9.66550 -0.01210 -0.12519 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49270 9.50640 -0.01370 -0.14411 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.17170 10.17400 -0.00230 -0.02261 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.04510 10.06140 -0.01630 -0.16201 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95350 9.97170 -0.01820 -0.18252 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03460 10.05330 -0.01870 -0.18601 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02760 10.02990 -0.00230 -0.02293 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86360 9.87960 -0.01600 -0.16195 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.81130 9.82930 -0.01800 -0.18313 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89280 9.91120 -0.01840 -0.18565 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.15220 10.15450 -0.00230 -0.02265 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.04510 10.06140 -0.01630 -0.16201 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95350 9.97170 -0.01820 -0.18252 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03470 10.05340 -0.01870 -0.18601 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02780 10.03000 -0.00220 -0.02193 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86360 9.87970 -0.01610 -0.16296 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.81140 9.82930 -0.01790 -0.18211 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89280 9.91120 -0.01840 -0.18565 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58010 10.56770 0.01240 0.11734 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75730 11.75740 -0.00010 -0.00085 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.19800 11.20010 -0.00210 -0.01875 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08170 9.07110 0.01060 0.11685 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80410 9.80420 -0.00010 -0.00102 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66490 9.66660 -0.00170 -0.01759 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29540 10.28340 0.01200 0.11669 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.94730 10.94740 -0.00010 -0.00091 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81850 10.82050 -0.00200 -0.01848 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08190 9.07130 0.01060 0.11685 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80450 9.80450 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66530 9.66700 -0.00170 -0.01759 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.16000 13.25000 -0.09000 -0.67925 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 14.21000 -0.13000 -0.91485 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.01000 12.13000 -0.12000 -0.98928 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.52000 13.60000 -0.08000 -0.58824 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 柏瑞拉丁美洲基金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33390 11.31710 0.01680 0.14845 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46950 7.45840 0.01110 0.14883 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31290 11.29230 0.02060 0.18243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96920 10.95820 0.01100 0.10038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13420 10.12730 0.00690 0.06813 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.36540 8.35010 0.01530 0.18323 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42930 9.41990 0.00940 0.09979 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45610 9.44960 0.00650 0.06879 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55180 10.54130 0.01050 0.09961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93480 9.91670 0.01810 0.18252 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11790 10.11090 0.00700 0.06923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76890 9.75920 0.00970 0.09939 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.03880 9.02230 0.01650 0.18288 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.95070 8.94330 0.00740 0.08274 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47900 9.47250 0.00650 0.06862 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85420 11.83290 0.02130 0.18001 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33030 11.32570 0.00460 0.04062 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.78980 10.78710 0.00270 0.02503 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14010 7.12730 0.01280 0.17959 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96580 8.96220 0.00360 0.04017 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58360 9.58130 0.00230 0.02401 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19010 10.17180 0.01830 0.17991 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80700 10.80430 0.00270 0.02499 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70210 9.69810 0.00400 0.04125 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.10520 9.08880 0.01640 0.18044 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.78770 9.78520 0.00250 0.02555 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13300 11.11150 0.02150 0.19349 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69240 11.68080 0.01160 0.09931 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75900 10.75150 0.00750 0.06976 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17920 9.16150 0.01770 0.19320 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72810 9.71850 0.00960 0.09878 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72320 9.71640 0.00680 0.06998 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02070 11.00980 0.01090 0.09900 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93310 9.91400 0.01910 0.19266 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25170 10.24460 0.00710 0.06930 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.51570 9.49740 0.01830 0.19268 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.33230 9.31430 0.01800 0.19325 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94700 9.93720 0.00980 0.09862 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48540 9.47880 0.00660 0.06963 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.21000 -0.07000 -0.38440 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.92000 17.01000 -0.09000 -0.52910 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85800 12.85360 0.00440 0.03423 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72650 10.80090 -0.07440 -0.68883 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.53470 11.61060 -0.07590 -0.65371 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14290 12.24110 -0.09820 -0.80222 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.14700 11.22810 -0.08110 -0.72229 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83290 9.90120 -0.06830 -0.68982 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29960 10.36740 -0.06780 -0.65397 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25450 10.33740 -0.08290 -0.80194 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23900 10.31340 -0.07440 -0.72139 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09850 10.16490 -0.06640 -0.65323 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18040 10.25450 -0.07410 -0.72261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.37000 14.19000 0.18000 1.26850 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.42000 28.19000 -0.77000 -2.73147 國泰大中華基金 21.58000 21.59000 -0.01000 -0.04632 國泰小龍基金 16.10000 16.02000 0.08000 0.49938 國泰中小成長基金 46.69000 46.32000 0.37000 0.79879 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.26090 4.28450 -0.02360 -0.55082 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.81000 19.95000 -0.14000 -0.70175 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75150 0.75940 -0.00790 -1.04029 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71160 0.71910 -0.00750 -1.04297 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09800 2.09330 0.00470 0.22453 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60240 9.60670 -0.00430 -0.04476 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.23650 8.24010 -0.00360 -0.04369 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31630 0.31710 -0.00080 -0.25229 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.44350 11.44040 0.00310 0.02710 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74550 1.75370 -0.00820 -0.46758 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16370 10.18310 -0.01940 -0.19051 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33920 0.34090 -0.00170 -0.49868 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.52490 4.58600 -0.06110 -1.33232 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.02000 21.34000 -0.32000 -1.49953 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68580 0.69850 -0.01270 -1.81818 國泰中港台基金人民幣級別 3.30940 3.34730 -0.03790 -1.13226 國泰中港台基金台幣級別 15.38000 15.59000 -0.21000 -1.34702 國泰中港台基金美元級別 0.50780 0.51620 -0.00840 -1.62728 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.37000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.79000 35.77000 0.02000 0.05591 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.18500 10.16630 0.01870 0.18394 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.18500 10.16630 0.01870 0.18394 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.18500 10.16630 0.01870 0.18394 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33470 0.33510 -0.00040 -0.11937 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33470 0.33510 -0.00040 -0.11937 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33470 0.33510 -0.00040 -0.11937 國泰台灣貨幣市場基金 12.40450 12.40440 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.68000 29.36000 0.32000 1.08992 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26230 2.27190 -0.00960 -0.42255 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34610 0.34930 -0.00320 -0.91612 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46920 0.47170 -0.00250 -0.53000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46620 0.46780 -0.00160 -0.34203 國泰全球資源基金台幣級別 5.74000 5.80000 -0.06000 -1.03448 國泰全球資源基金美元級別 0.18590 0.18860 -0.00270 -1.43160 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40680 0.41060 -0.00380 -0.92547 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36940 0.37280 -0.00340 -0.91202 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43040 0.43440 -0.00400 -0.92081 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49610 0.49880 -0.00270 -0.54130 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.48000 20.46000 0.02000 0.09775 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.03000 21.12000 -0.09000 -0.42614 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40430 2.41150 -0.00720 -0.29857 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26390 11.32800 -0.06410 -0.56585 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21460 10.27260 -0.05800 -0.56461 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36880 0.37180 -0.00300 -0.80689 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33450 0.33710 -0.00260 -0.77128 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49670 0.49870 -0.00200 -0.40104 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40160 0.40530 -0.00370 -0.91290 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.58000 18.76000 -0.18000 -0.95949 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61100 0.61900 -0.00800 -1.29241 國泰科技生化基金 39.26000 38.64000 0.62000 1.60455 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.76000 26.02000 -0.26000 -0.99923 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.07000 13.88000 0.19000 1.36888 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.37500 39.08640 0.28860 0.73836 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48150 19.53730 -0.05580 -0.28561 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.58550 19.45350 0.13200 0.67854 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.13370 39.05510 0.07860 0.20125 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.78650 39.56360 0.22290 0.56340 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.45940 42.26130 0.19810 0.46875 國泰紐幣2021保本基金 12.03050 12.01790 0.01260 0.10484 國泰紐幣八年期保本基金 12.31320 12.29760 0.01560 0.12685 國泰紐幣保本基金 12.33790 12.33500 0.00290 0.02351 國泰高科技基金 14.27000 14.05000 0.22000 1.56584 國泰國泰基金台幣I級別 25.30000 25.11000 0.19000 0.75667 國泰國泰基金台幣級別 25.30000 25.11000 0.19000 0.75667 國泰富時中國A50基金 19.20000 19.49000 -0.29000 -1.48794 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33650 0.33760 -0.00110 -0.32583 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46280 0.46250 0.00030 0.06486 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.06000 11.21000 -0.15000 -1.33809 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36230 0.36830 -0.00600 -1.62911 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49850 0.50480 -0.00630 -1.24802 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34600 0.34920 -0.00320 -0.91638 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47600 0.47860 -0.00260 -0.54325 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53930 10.54580 -0.00650 -0.06164 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64390 7.64860 -0.00470 -0.06145 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35590 0.35630 -0.00040 -0.11226 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25590 0.25620 -0.00030 -0.11710 國泰新興市場基金台幣級別 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 國泰新興市場基金美元級別 0.39760 0.39980 -0.00220 -0.55028 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13550 2.12540 0.01010 0.47520 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42210 1.41530 0.00680 0.48046 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33670 0.33680 -0.00010 -0.02969 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36180 0.36190 -0.00010 -0.02763 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22650 0.22650 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33730 10.33710 0.00020 0.00193 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.75560 6.75550 0.00010 0.00148 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.08000 34.03000 0.05000 0.14693 國泰價值卓越基金 17.13000 16.82000 0.31000 1.84304 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.99000 11.18000 -0.19000 -1.69946 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37990 0.38780 -0.00790 -2.03713 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.88090 39.94680 -0.06590 -0.16497 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.53000 19.92000 -0.39000 -1.95783 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.20000 19.37000 -0.17000 -0.87765 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.03110 12.02010 0.01100 0.09151 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39570 0.39660 -0.00090 -0.22693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60550 9.60130 0.00420 0.04374 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.52130 8.53880 -0.01750 -0.20495 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59900 10.59440 0.00460 0.04342 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50100 9.52060 -0.01960 -0.20587 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13710 11.13430 0.00280 0.02515 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11470 10.14000 -0.02530 -0.24951 第一金大中華基金 29.16000 28.43000 0.73000 2.56771 第一金小型精選基金 42.30000 41.39000 0.91000 2.19860 第一金中國世紀基金-人民幣 13.79000 13.92000 -0.13000 -0.93391 第一金中國世紀基金-美元 9.04320 9.18290 -0.13970 -1.52131 第一金中國世紀基金-美元-N 9.04420 9.18390 -0.13970 -1.52114 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.48000 10.61000 -0.13000 -1.22526 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.48000 10.61000 -0.13000 -1.22526 第一金中概平衡基金 26.38000 25.93000 0.45000 1.73544 第一金台灣貨幣市場基金 15.24000 15.23980 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.73100 177.72900 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.98030 10.04660 -0.06630 -0.65992 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.98030 10.04660 -0.06630 -0.65992 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.10840 14.45080 -0.34240 -2.36942 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.10870 14.45130 -0.34260 -2.37072 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.36000 13.64000 -0.28000 -2.05279 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.36000 13.64000 -0.28000 -2.05279 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82460 9.84230 -0.01770 -0.17984 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82730 9.84510 -0.01780 -0.18080 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44100 9.44190 -0.00090 -0.00953 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46510 9.46590 -0.00080 -0.00845 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.22970 10.24830 -0.01860 -0.18149 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83710 9.83800 -0.00090 -0.00915 第一金全球大趨勢基金 23.20000 23.63000 -0.43000 -1.81972 第一金全球不動產證券化基金A 8.16370 8.19100 -0.02730 -0.33329 第一金全球不動產證券化基金B 5.85740 5.87700 -0.01960 -0.33350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.37480 9.39540 -0.02060 -0.21926 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.37590 9.39650 -0.02060 -0.21923 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.65030 9.67220 -0.02190 -0.22642 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.65230 9.67350 -0.02120 -0.21916 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55540 8.60240 -0.04700 -0.54636 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04350 10.09860 -0.05510 -0.54562 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73220 9.73670 -0.00450 -0.04622 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73120 9.73570 -0.00450 -0.04622 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01570 8.02470 -0.00900 -0.11215 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87700 8.87630 0.00070 0.00789 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87730 8.87650 0.00080 0.00901 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07470 11.07980 -0.00510 -0.04603 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07550 11.08060 -0.00510 -0.04603 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95790 9.96910 -0.01120 -0.11235 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70070 14.69950 0.00120 0.00816 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.92440 14.20960 -0.28520 -2.00709 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.94180 14.22720 -0.28540 -2.00602 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.95000 13.18000 -0.23000 -1.74507 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.98000 13.20000 -0.22000 -1.66667 第一金亞洲科技基金 20.02000 20.24000 -0.22000 -1.08696 第一金亞洲新興市場基金 13.27000 13.39000 -0.12000 -0.89619 第一金店頭市場基金 10.58000 10.36000 0.22000 2.12355 第一金創新趨勢基金 27.10000 26.50000 0.60000 2.26415 第一金電子基金 36.57000 35.78000 0.79000 2.20794 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.59000 19.64000 -0.05000 -0.25458 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.88000 19.89000 -0.01000 -0.05028 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 統一大中華中小基金(美元) 8.85000 8.98000 -0.13000 -1.44766 統一大中華中小基金(新台幣) 12.89000 13.04000 -0.15000 -1.15031 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 統一大東協高股息基金(美元) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 統一大滿貫基金 35.35000 35.14000 0.21000 0.59761 統一大龍印基金 16.00000 16.27000 -0.27000 -1.65950 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.68000 9.83000 -0.15000 -1.52594 統一大龍騰中國基金(美元) 9.32000 9.52000 -0.20000 -2.10084 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.43000 10.62000 -0.19000 -1.78908 統一中小基金 29.43000 28.80000 0.63000 2.18750 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.58720 9.54020 0.04700 0.49265 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.39600 9.40990 -0.01390 -0.14772 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04420 9.04460 -0.00040 -0.00442 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.27650 11.22120 0.05530 0.49282 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.97810 10.99440 -0.01630 -0.14826 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56410 10.56460 -0.00050 -0.00473 統一台灣動力基金 20.38000 19.85000 0.53000 2.67003 統一全天候基金 123.74000 120.98000 2.76000 2.28137 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.66370 8.72350 -0.05980 -0.68550 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.79670 8.91430 -0.11760 -1.31923 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.73990 8.83520 -0.09530 -1.07864 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.89470 8.95610 -0.06140 -0.68557 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.03100 9.15170 -0.12070 -1.31888 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.97280 9.07060 -0.09780 -1.07821 統一全球債券組合基金 11.92380 11.90760 0.01620 0.13605 統一全球新科技基金(人民幣) 15.61000 15.94000 -0.33000 -2.07026 統一全球新科技基金(美元) 15.45000 15.87000 -0.42000 -2.64650 統一全球新科技基金(新台幣) 14.60000 14.95000 -0.35000 -2.34114 統一亞太基金 26.94000 27.35000 -0.41000 -1.49909 統一亞洲大金磚基金 13.14000 13.35000 -0.21000 -1.57303 統一奔騰基金 66.54000 64.83000 1.71000 2.63767 統一強棒貨幣市場基金 16.64820 16.64800 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.27000 10.40000 -0.13000 -1.25000 統一強漢基金(美元) 9.73000 9.91000 -0.18000 -1.81635 統一強漢基金(新台幣) 25.22000 25.61000 -0.39000 -1.52284 統一統信基金 35.35000 34.69000 0.66000 1.90257 統一黑馬基金 67.29000 65.39000 1.90000 2.90564 統一新亞洲科技能源基金 19.47000 19.75000 -0.28000 -1.41772 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06790 8.06100 0.00690 0.08560 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16190 10.15310 0.00880 0.08667 統一經建基金 52.63000 51.42000 1.21000 2.35317 統一龍馬基金 77.91000 76.47000 1.44000 1.88309 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.56000 25.20000 0.36000 1.42857 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.47000 49.85000 0.62000 1.24373 野村中國機會基金 14.50000 14.71000 -0.21000 -1.42760 野村巴西基金 5.04000 4.99000 0.05000 1.00200 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060 野村台灣高股息基金 22.66000 22.71000 -0.05000 -0.22017 野村台灣運籌基金 38.17000 38.22000 -0.05000 -0.13082 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.63260 9.63360 -0.00100 -0.01038 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.59550 9.59380 0.00170 0.01772 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.60170 9.59850 0.00320 0.03334 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71360 9.71470 -0.00110 -0.01132 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.65950 9.65780 0.00170 0.01760 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63100 9.62770 0.00330 0.03428 野村平衡基金 20.03000 19.85000 0.18000 0.90680 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 野村全球生技醫療基金 17.06000 17.27000 -0.21000 -1.21598 野村全球品牌基金 28.34000 29.08000 -0.74000 -2.54470 野村全球氣候變遷基金 8.54000 8.65000 -0.11000 -1.27168 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 13.07000 -0.18000 -1.37720 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.07000 11.24000 -0.17000 -1.51246 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.05000 19.32000 -0.27000 -1.39752 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 12.16000 -0.20000 -1.64474 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42810 10.43770 -0.00960 -0.09197 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32410 10.32680 -0.00270 -0.02615 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46190 9.51790 -0.05600 -0.58837 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.22400 9.27040 -0.04640 -0.50052 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.78830 8.81970 -0.03140 -0.35602 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97330 11.03870 -0.06540 -0.59246 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49870 10.55150 -0.05280 -0.50040 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05760 10.09380 -0.03620 -0.35864 野村成長基金 28.81000 28.94000 -0.13000 -0.44921 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.18700 9.24720 -0.06020 -0.65101 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.20510 9.26010 -0.05500 -0.59395 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.28360 9.31470 -0.03110 -0.33388 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.51040 9.57250 -0.06210 -0.64873 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.46120 9.51780 -0.05660 -0.59468 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.54580 9.57770 -0.03190 -0.33307 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.76000 12.91000 -0.15000 -1.16189 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.65900 9.68780 -0.02880 -0.29728 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.63190 9.64750 -0.01560 -0.16170 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.66080 9.65790 0.00290 0.03003 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.11170 10.14220 -0.03050 -0.30072 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.00630 10.02260 -0.01630 -0.16263 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04280 10.03970 0.00310 0.03088 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.71340 8.71680 -0.00340 -0.03901 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35050 9.37230 -0.02180 -0.23260 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.21970 9.23790 -0.01820 -0.19701 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.13170 13.13700 -0.00530 -0.04034 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.19040 12.21870 -0.02830 -0.23161 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.95560 9.97510 -0.01950 -0.19549 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23880 10.26130 -0.02250 -0.21927 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92560 9.93970 -0.01410 -0.14186 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43760 9.44010 -0.00250 -0.02648 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14090 11.14390 -0.00300 -0.02692 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98490 10.04040 -0.05550 -0.55277 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.05080 11.13900 -0.08820 -0.79181 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61830 10.69610 -0.07780 -0.72737 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32430 10.38210 -0.05780 -0.55673 野村泰國基金 39.08000 39.44000 -0.36000 -0.91278 野村高科技基金 13.11000 12.93000 0.18000 1.39211 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99550 10.09070 -0.09520 -0.94344 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.22710 10.35470 -0.12760 -1.23229 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.46640 10.61910 -0.15270 -1.43797 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65330 9.77150 -0.11820 -1.20964 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48980 9.58170 -0.09190 -0.95912 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.46040 9.58170 -0.12130 -1.26595 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.67880 11.82430 -0.14550 -1.23052 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.83470 13.01640 -0.18170 -1.39593 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.72070 10.85190 -0.13120 -1.20900 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.54490 10.64700 -0.10210 -0.95896 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.74920 10.88700 -0.13780 -1.26573 野村貨幣市場基金 16.25530 16.25510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.56000 15.68000 -0.12000 -0.76531 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.01550 9.98360 0.03190 0.31952 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95100 7.92760 0.02340 0.29517 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.69720 11.66280 0.03440 0.29495 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.38000 7.34000 0.04000 0.54496 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 野村精選貨幣市場基金 12.07360 12.07350 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.24000 12.38000 -0.14000 -1.13086 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.62000 11.77000 -0.15000 -1.27443 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634 野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 8.02000 -0.13000 -1.62095 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.32000 -0.18000 -1.59011 野村積極成長基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.58000 35.31000 0.27000 0.76466 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13510 10.14170 -0.00660 -0.06508 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60290 8.62270 -0.01980 -0.22963 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01020 8.02380 -0.01360 -0.16950 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84360 7.84800 -0.00440 -0.05607 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54490 11.57170 -0.02680 -0.23160 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52690 10.54470 -0.01780 -0.16881 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33880 10.34460 -0.00580 -0.05607 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.21000 10.39000 -0.18000 -1.73244 野村環球基金-人民幣計價 15.57000 15.87000 -0.30000 -1.89036 野村環球基金-美元計價 12.31000 12.56000 -0.25000 -1.99045 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.00000 17.29000 -0.29000 -1.67727 野村鴻利基金 23.16000 23.01000 0.15000 0.65189 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85300 16.85290 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.91000 20.96000 -0.05000 -0.23855 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.06030 10.03240 0.02790 0.27810 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.19970 13.16340 0.03630 0.27576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63020 9.62280 0.00740 0.07690 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60940 9.60740 0.00200 0.02082 凱基台商天下基金 13.22000 13.34000 -0.12000 -0.89955 凱基台灣精五門基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64540 10.74600 -0.10060 -0.93616 凱基亞太高股息基金 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313 凱基亞洲四金磚基金 17.79000 17.89000 -0.10000 -0.55897 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.85360 13.00640 -0.15280 -1.17481 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.50000 12.61000 -0.11000 -0.87232 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53560 11.53550 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.05000 26.99000 0.06000 0.22230 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.88000 22.38000 -0.50000 -2.23414 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.48880 22.04510 -0.55630 -2.52346 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.52000 17.69000 -0.17000 -0.96099 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.95940 17.18130 -0.22190 -1.29152 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.76000 -0.07000 -0.90206 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.40000 11.52000 -0.12000 -1.04167 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.67120 11.85860 -0.18740 -1.58029 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.02000 11.16000 -0.14000 -1.25448 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.37980 11.56460 -0.18480 -1.59798 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.51000 11.66000 -0.15000 -1.28645 凱基護城河基金-台幣計價A 12.89000 13.11000 -0.22000 -1.67811 凱基護城河基金-美元計價B 12.79980 13.04710 -0.24730 -1.89544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.34000 14.06000 0.28000 1.99147 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.58000 33.98000 -1.40000 -4.12007 富邦NASDAQ-100基金 29.32000 29.92000 -0.60000 -2.00535 富邦上証180基金 29.05000 29.40000 -0.35000 -1.19048 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21780 0.22170 -0.00390 -1.75913 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.63000 6.72000 -0.09000 -1.33929 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.68000 7.56000 0.12000 1.58730 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.69000 38.72000 -1.03000 -2.66012 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.59110 11.64530 -0.05420 -0.46542 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.86000 10.92710 -0.06710 -0.61407 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.63190 10.69750 -0.06560 -0.61323 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18790 10.23550 -0.04760 -0.46505 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.46820 9.52680 -0.05860 -0.61511 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.27790 9.33510 -0.05720 -0.61274 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71600 20.73880 -0.02280 -0.10994 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.28200 11.27880 0.00320 0.02837 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69340 10.71020 -0.01680 -0.15686 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79750 12.81030 -0.01280 -0.09992 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89050 1.89210 -0.00160 -0.08456 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43380 9.44320 -0.00940 -0.09954 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44100 1.44220 -0.00120 -0.08321 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64180 11.63370 0.00810 0.06963 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72980 1.73210 -0.00230 -0.13279 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10470 10.09770 0.00700 0.06932 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52050 1.52260 -0.00210 -0.13792 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.25000 23.16000 0.09000 0.38860 富邦日本東証基金 21.98000 21.95000 0.03000 0.13667 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.95000 43.02000 -0.07000 -0.16272 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.76000 47.50000 0.26000 0.54737 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.69000 49.91000 -0.22000 -0.44079 富邦台灣心基金 23.80000 23.47000 0.33000 1.40605 富邦台灣釆吉50基金 46.69000 46.89000 -0.20000 -0.42653 富邦台灣科技指數基金 49.92000 50.61000 -0.69000 -1.36337 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.62890 39.58770 0.04120 0.10407 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.61270 40.56200 0.05070 0.12499 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29580 0.29620 -0.00040 -0.13504 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.39370 2.37940 0.01430 0.60099 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.34010 0.00010 0.02940 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.60960 10.61270 -0.00310 -0.02921 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.08160 2.06940 0.01220 0.58954 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32680 0.32680 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17170 9.17440 -0.00270 -0.02943 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.27000 23.45000 -0.18000 -0.76759 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.71000 14.58000 0.13000 0.89163 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.29000 29.70000 -0.41000 -1.38047 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62990 15.62980 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 68.56000 67.76000 0.80000 1.18064 富邦科技基金 26.49000 26.02000 0.47000 1.80630 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.99660 39.86570 0.13090 0.32835 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.67700 39.42590 0.25110 0.63689 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.87100 38.68130 0.18970 0.49042 富邦恒生國企ETF基金 20.36000 20.48000 -0.12000 -0.58594 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.98000 29.19000 -0.21000 -0.71942 富邦高成長基金 26.10000 25.82000 0.28000 1.08443 富邦基金 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233 富邦深証100基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 富邦富時歐洲ETF基金 20.15000 20.54000 -0.39000 -1.89873 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40690 0.40670 0.00020 0.04918 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24470 12.25720 -0.01250 -0.10198 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54050 9.55020 -0.00970 -0.10157 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30430 0.30410 0.00020 0.06577 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89890 8.90800 -0.00910 -0.10216 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.57930 9.62690 -0.04760 -0.49445 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97250 9.99040 -0.01790 -0.17917 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.57930 9.62700 -0.04770 -0.49548 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97250 9.99040 -0.01790 -0.17917 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.63000 19.61000 0.02000 0.10199 富邦精準基金 49.12000 48.35000 0.77000 1.59255 富邦精銳中小基金 12.62000 12.41000 0.21000 1.69218 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.08000 19.70000 0.38000 1.92893 富邦臺灣公司治理100基金 20.89000 21.00000 -0.11000 -0.52381 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 富邦標普美國特別股ETF基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07580 10.12370 -0.04790 -0.47315 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.57730 10.69620 -0.11890 -1.11161 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56580 10.64480 -0.07900 -0.74215 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.84630 9.89310 -0.04680 -0.47306 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.29140 10.40710 -0.11570 -1.11174 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.26080 10.33750 -0.07670 -0.74196 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.13000 30.16000 -0.03000 -0.09947 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82480 8.83170 -0.00690 -0.07813 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31850 9.32990 -0.01140 -0.12219 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07950 9.09150 -0.01200 -0.13199 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69170 9.69930 -0.00760 -0.07836 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.66090 9.67270 -0.01180 -0.12199 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41200 9.42490 -0.01290 -0.13687 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47010 9.48290 -0.01280 -0.13498 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49700 8.48940 0.00760 0.08952 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47670 9.47260 0.00410 0.04328 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00170 8.99890 0.00280 0.03111 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45560 10.44580 0.00980 0.09382 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17820 10.17390 0.00430 0.04227 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73140 9.72770 0.00370 0.03804 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11360 9.11070 0.00290 0.03183 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55120 9.54720 0.00400 0.04190 富達卓越領航全球組合基金 15.01000 15.20000 -0.19000 -1.25000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71200 8.70470 0.00730 0.08386 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37100 9.36760 0.00340 0.03630 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09500 9.09320 0.00180 0.01980 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.81540 9.80720 0.00820 0.08361 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73920 9.73570 0.00350 0.03595 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48740 9.48540 0.00200 0.02109 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17420 9.17170 0.00250 0.02726 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54220 9.53860 0.00360 0.03774 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.53000 11.68000 -0.15000 -1.28425 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.49170 9.48370 0.00800 0.08436 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.11430 9.12330 -0.00900 -0.09865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69690 8.69240 0.00450 0.05177 富蘭克林華美中華基金 14.18000 14.41000 -0.23000 -1.59611 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.76000 20.65000 0.11000 0.53269 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.94000 11.08000 -0.14000 -1.26354 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89960 7.88220 0.01740 0.22075 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.06120 9.05250 0.00870 0.09611 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67760 9.66830 0.00930 0.09619 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.20620 9.18600 0.02020 0.21990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03920 11.05360 -0.01440 -0.13027 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.81890 8.83030 -0.01140 -0.12910 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.28650 9.29860 -0.01210 -0.13013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.11160 13.13210 -0.02050 -0.15611 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.38790 10.40410 -0.01620 -0.15571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10350 10.12050 -0.01700 -0.16798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73760 7.75060 -0.01300 -0.16773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.23560 9.25110 -0.01550 -0.16755 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64860 10.65110 -0.00250 -0.02347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61630 7.61810 -0.00180 -0.02363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10860 9.11080 -0.00220 -0.02415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39910 10.41870 -0.01960 -0.18812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.78480 7.79950 -0.01470 -0.18847 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.27830 8.27410 0.00420 0.05076 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33800 9.34510 -0.00710 -0.07598 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03510 10.04270 -0.00760 -0.07568 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66030 12.65390 0.00640 0.05058 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09310 13.22970 -0.13660 -1.03253 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213 富蘭克林華美第一富基金 43.04000 42.64000 0.40000 0.93809 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29580 10.29560 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.34000 13.58000 -0.24000 -1.76730 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.04000 13.34000 -0.30000 -2.24888 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.91000 15.21000 -0.30000 -1.97239 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.89400 7.95060 -0.05660 -0.71190 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.04790 11.14110 -0.09320 -0.83654 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61570 9.60840 0.00730 0.07598 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.88030 10.87200 0.00830 0.07634 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95470 6.94760 0.00710 0.10219 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15940 9.15780 0.00160 0.01747 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13690 10.13510 0.00180 0.01776 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.52320 10.51240 0.01080 0.10274 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.04000 20.00000 0.04000 0.20000 復華人民幣貨幣市場基金 11.57560 11.57460 0.00100 0.00864 復華人生目標基金 40.46080 39.71880 0.74200 1.86813 復華大中華中小策略基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 復華中小精選基金 81.67000 79.56000 2.11000 2.65209 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.14000 9.25000 -0.11000 -1.18919 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.32000 12.19000 0.13000 1.06645 復華全方位基金 32.83000 31.85000 0.98000 3.07692 復華全球大趨勢基金-美元 13.57000 13.87000 -0.30000 -2.16294 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.99000 21.39000 -0.40000 -1.87003 復華全球平衡基金-美元 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704 復華全球平衡基金-新臺幣 20.41000 20.61000 -0.20000 -0.97040 復華全球物聯網科技基金-美元 16.89000 17.34000 -0.45000 -2.59516 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.00000 16.37000 -0.37000 -2.26023 復華全球原物料基金 9.37000 9.53000 -0.16000 -1.67891 復華全球消費基金-新臺幣 13.88000 14.07000 -0.19000 -1.35039 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45890 11.45480 0.00410 0.03579 復華全球債券基金 13.45960 13.44750 0.01210 0.08998 復華全球債券組合基金 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.51000 14.69000 -0.18000 -1.22532 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 復華有利貨幣市場基金 13.42770 13.42760 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 復華亞太成長基金 15.77000 16.08000 -0.31000 -1.92786 復華亞太神龍科技基金-美元 9.93000 10.17000 -0.24000 -2.35988 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.36000 10.58000 -0.22000 -2.07940 復華東協世紀基金 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 復華南非幣長期收益基金A 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華美國新星基金-美元 12.71000 13.05000 -0.34000 -2.60536 復華美國新星基金-新臺幣 12.66000 12.96000 -0.30000 -2.31481 復華恒生基金 21.21000 21.24000 -0.03000 -0.14124 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 33.37000 33.37000 0.00000 0.00000 復華神盾基金 28.23930 27.67060 0.56870 2.05525 復華高成長基金 71.89000 70.15000 1.74000 2.48040 復華高益策略組合基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 復華貨幣市場基金 14.38820 14.38800 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.05000 19.00000 0.05000 0.26316 復華富時台灣高股息低波動基金 50.53000 50.48000 0.05000 0.09905 復華復華基金 22.63000 22.11000 0.52000 2.35188 復華華人世紀基金 19.19000 19.31000 -0.12000 -0.62144 復華傳家二號基金 31.33940 30.87980 0.45960 1.48835 復華傳家基金 27.47800 26.80340 0.67460 2.51684 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.34000 -0.12000 -0.83682 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.66000 18.62000 0.04000 0.21482 復華新興市場高收益債券基金A 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 復華新興市場高收益債券基金B 5.68000 5.69000 -0.01000 -0.17575 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 復華滬深300 A股基金 22.12000 22.35000 -0.23000 -1.02908 復華數位經濟基金 65.63000 63.48000 2.15000 3.38689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70510 9.70090 0.00420 0.04329 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55920 9.55070 0.00850 0.08900 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85770 9.85350 0.00420 0.04262 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67970 9.67120 0.00850 0.08789 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63740 9.64070 -0.00330 -0.03423 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99960 9.97150 0.02810 0.28180 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62850 9.63520 -0.00670 -0.06954 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98950 9.96480 0.02470 0.24787 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62730 9.63400 -0.00670 -0.06955 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99300 9.96840 0.02460 0.24678 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29000 9.27460 0.01540 0.16604 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80040 8.83990 -0.03950 -0.44684 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64850 8.65990 -0.01140 -0.13164 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46010 11.44110 0.01900 0.16607 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.87000 10.91890 -0.04890 -0.44785 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80670 10.82100 -0.01430 -0.13215 景順主流基金 19.14000 19.09000 0.05000 0.26192 景順台灣科技基金 33.96000 33.93000 0.03000 0.08842 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 景順全球科技基金 21.65000 22.09000 -0.44000 -1.99185 景順全球康健基金 18.01000 18.12000 -0.11000 -0.60706 景順貨幣市場基金 15.92810 15.92800 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.28000 35.30000 -0.02000 -0.05666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.06000 15.49000 -0.43000 -2.77598 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.88000 14.23000 -0.35000 -2.45959 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.68000 -0.16000 -1.49813 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.66000 10.82000 -0.16000 -1.47874 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.68000 10.80000 -0.12000 -1.11111 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63100 8.62780 0.00320 0.03709 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.20750 8.23010 -0.02260 -0.27460 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98040 10.97660 0.00380 0.03462 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41760 10.44630 -0.02870 -0.27474 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.91000 8.05000 -0.14000 -1.73913 華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 8.17000 -0.20000 -2.44798 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.53000 11.78000 -0.25000 -2.12224 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48070 9.47870 0.00200 0.02110 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53560 9.50340 0.03220 0.33883 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69200 9.69000 0.00200 0.02064 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75100 9.71810 0.03290 0.33854 華南永昌永昌基金 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931 華南永昌全球亨利組合基金 14.24540 14.22920 0.01620 0.11385 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球精品基金 15.89000 16.11000 -0.22000 -1.36561 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.78000 12.05000 -0.27000 -2.24066 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.58000 11.81000 -0.23000 -1.94750 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.89000 14.22000 -0.33000 -2.32068 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.91000 -0.27000 -1.94105 華南永昌物聯網精選基金 12.17000 12.31000 -0.14000 -1.13729 華南永昌策略報酬基金 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19250 16.19230 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.63510 24.96410 -0.32900 -1.31789 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92920 11.92910 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12560 10.13050 -0.00490 -0.04837 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39300 10.41680 -0.02380 -0.22848 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88410 9.88880 -0.00470 -0.04753 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.11250 10.13610 -0.02360 -0.23283 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.96860 9.97370 -0.00510 -0.05113 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.17270 10.19680 -0.02410 -0.23635 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.82710 9.83220 -0.00510 -0.05187 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.01960 10.04340 -0.02380 -0.23697 華頓中小型基金 28.37000 28.32000 0.05000 0.17655 華頓中國多重機會平衡基金 12.43000 12.52510 -0.09510 -0.75928 華頓台灣基金 34.25000 33.72000 0.53000 1.57177 華頓平安貨幣市場基金 11.51150 11.51140 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.92000 18.28000 -0.36000 -1.96937 華頓全球高收益債券基金A 13.31330 13.30850 0.00480 0.03607 華頓全球高收益債券基金B 8.34430 8.34130 0.00300 0.03597 華頓全球黑鑽油源基金 5.98000 6.06000 -0.08000 -1.32013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85060 2.88780 -0.03720 -1.28818 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.23640 13.44680 -0.21040 -1.56468 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43540 0.44370 -0.00830 -1.87063 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.70060 11.74450 -0.04390 -0.37379 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63950 10.67450 -0.03500 -0.32788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80110 10.87200 -0.07090 -0.65213 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.79890 9.86320 -0.06430 -0.65192 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.18120 11.29030 -0.10910 -0.96632 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.20200 10.30620 -0.10420 -1.01104 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.33000 11.50000 -0.17000 -1.47826 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.13000 10.31000 -0.18000 -1.74588 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.02000 11.25000 -0.23000 -2.04444 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45560 2.44880 0.00680 0.27769 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99480 1.98600 0.00880 0.44310 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.97620 12.01580 -0.03960 -0.32957 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.80430 9.83670 -0.03240 -0.32938 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37440 0.37560 -0.00120 -0.31949 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31440 0.31580 -0.00140 -0.44332 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.47000 -0.04000 -1.15274 匯豐中國動力基金(台幣) 15.92000 16.16000 -0.24000 -1.48515 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.53000 -0.01000 -1.88679 匯豐太平洋精典基金 17.60000 17.79000 -0.19000 -1.06802 匯豐台灣精典基金 24.30000 24.26000 0.04000 0.16488 匯豐全球趨勢組合基金 12.11000 12.25000 -0.14000 -1.14286 匯豐全球關鍵資源基金 8.15000 8.25000 -0.10000 -1.21212 匯豐安富基金 25.42000 25.41000 0.01000 0.03935 匯豐成功基金 39.68000 39.69000 -0.01000 -0.02520 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48300 2.47390 0.00910 0.36784 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27070 2.26130 0.00940 0.41569 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.57490 11.59090 -0.01600 -0.13804 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00690 8.02240 -0.01550 -0.19321 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37990 0.38080 -0.00090 -0.23634 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34140 0.34220 -0.00080 -0.23378 匯豐拉丁美洲基金 6.92000 6.88000 0.04000 0.58140 匯豐金磚動力基金 13.98000 14.21000 -0.23000 -1.61858 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97570 14.97560 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.16000 -0.06000 -1.16279 匯豐新鑽動力基金 10.81000 10.94000 -0.13000 -1.18830 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36950 5.36670 0.00280 0.05217 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91910 8.91670 0.00240 0.02692 匯豐龍鳳基金-A類型 52.30000 52.22000 0.08000 0.15320 匯豐龍鳳基金-I類型 52.30000 52.22000 0.08000 0.15320 匯豐龍騰電子基金 38.18000 38.00000 0.18000 0.47368 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19810 12.19810 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.92000 21.39000 0.53000 2.47779 新光中國成長基金(人民幣) 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810 新光中國成長基金(美元) 11.76000 11.93000 -0.17000 -1.42498 新光中國成長基金(新臺幣) 11.57000 11.70000 -0.13000 -1.11111 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.13780 10.10020 0.03760 0.37227 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.89200 9.91120 -0.01920 -0.19372 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05200 10.04240 0.00960 0.09559 新光台灣富貴基金 23.30000 23.37000 -0.07000 -0.29953 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 新光全球生技醫療基金(美元) 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92570 9.92160 0.00410 0.04132 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.55980 9.52820 0.03160 0.33165 新光全球債券基金(B配息)美元 9.59890 9.59490 0.00400 0.04169 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.23540 9.20480 0.03060 0.33244 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.23000 10.37000 -0.14000 -1.35005 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 10.03000 -0.18000 -1.79462 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 10.03000 -0.17000 -1.69492 新光吉星貨幣市場基金 15.43370 15.43350 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 新光多重資產基金(A累積)美元 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 新光亞洲精選基金-美金 23.54000 23.85000 -0.31000 -1.29979 新光亞洲精選基金-新台幣 23.51000 23.75000 -0.24000 -1.01053 新光兩岸優勢基金 13.09000 13.22000 -0.13000 -0.98336 新光店頭基金 27.02000 26.61000 0.41000 1.54077 新光南非幣保本基金 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 新光特選內需收益ETF基金 19.94000 19.87000 0.07000 0.35229 新光創新科技基金 15.96000 15.76000 0.20000 1.26904 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.69310 9.69580 -0.00270 -0.02785 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97740 9.97940 -0.00200 -0.02004 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64930 9.65060 -0.00130 -0.01347 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24230 9.24480 -0.00250 -0.02704 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52830 9.52990 -0.00160 -0.01679 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20560 9.20690 -0.00130 -0.01412 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95480 9.96350 -0.00870 -0.08732 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79560 9.80500 -0.00940 -0.09587 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74980 9.75110 -0.00130 -0.01333 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.88190 9.88330 -0.00140 -0.01417 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83720 9.84800 -0.01080 -0.10967 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70290 9.71340 -0.01050 -0.10810 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67680 9.68730 -0.01050 -0.10839 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81060 9.82130 -0.01070 -0.10895 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.47000 -0.12000 -1.60643 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.75550 9.76980 -0.01430 -0.14637 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43680 9.44820 -0.01140 -0.12066 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71540 9.72900 -0.01360 -0.13979 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44390 9.45720 -0.01330 -0.14063 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51930 9.53190 -0.01260 -0.13219 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85570 9.86860 -0.01290 -0.13072 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.73230 13.72810 0.00420 0.03059 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.52520 8.52260 0.00260 0.03051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.42360 36.32750 0.09610 0.26454 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.59750 37.43880 0.15870 0.42389 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.47020 38.26460 0.20560 0.53731 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13870 11.13570 0.00300 0.02694 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28290 10.30880 -0.02590 -0.25124 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.56070 13.65180 -0.09110 -0.66731 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.65720 10.79300 -0.13580 -1.25822 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 群益大印度基金-人民幣 13.29930 13.31040 -0.01110 -0.08339 群益大印度基金-美元 13.15110 13.24080 -0.08970 -0.67745 群益大印度基金-新臺幣 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.00360 12.21400 -0.21040 -1.72261 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.17130 12.45870 -0.28740 -2.30682 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.27000 11.50000 -0.23000 -2.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.16910 11.36490 -0.19580 -1.72285 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.33480 10.57880 -0.24400 -2.30650 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.59000 9.79000 -0.20000 -2.04290 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.63250 9.80130 -0.16880 -1.72222 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.94860 9.15990 -0.21130 -2.30679 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.32000 9.51000 -0.19000 -1.99790 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.32770 9.49120 -0.16350 -1.72265 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.95580 9.16730 -0.21150 -2.30711 群益中小型股基金 51.36000 50.80000 0.56000 1.10236 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77970 9.76250 0.01720 0.17618 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.54650 9.58670 -0.04020 -0.41933 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.82660 8.83580 -0.00920 -0.10412 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67380 8.65850 0.01530 0.17670 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.46660 8.50230 -0.03570 -0.41989 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.82890 7.83710 -0.00820 -0.10463 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39190 11.38920 0.00270 0.02371 群益中國高收益債券基金-美元 11.17990 11.17750 0.00240 0.02147 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46100 10.47790 -0.01690 -0.16129 群益中國新機會基金N-人民幣 9.42020 9.46150 -0.04130 -0.43651 群益中國新機會基金N-美元 9.09490 9.18940 -0.09450 -1.02836 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 群益中國新機會基金-人民幣 8.35430 8.39090 -0.03660 -0.43619 群益中國新機會基金-美元 9.72460 9.82570 -0.10110 -1.02893 群益中國新機會基金-新臺幣 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 群益平衡王基金 19.38150 19.39510 -0.01360 -0.07012 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.99000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.47410 10.46140 0.01270 0.12140 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.51190 10.56200 -0.05010 -0.47434 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.47090 9.45940 0.01150 0.12157 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50510 9.55040 -0.04530 -0.47433 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07350 10.07930 -0.00580 -0.05754 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87350 9.88190 -0.00840 -0.08500 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51540 9.52090 -0.00550 -0.05777 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41600 9.42390 -0.00790 -0.08383 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13180 10.13770 -0.00590 -0.05820 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18320 10.19180 -0.00860 -0.08438 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68310 9.68870 -0.00560 -0.05780 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07440 10.08290 -0.00850 -0.08430 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06920 10.03960 0.02960 0.29483 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35740 7.33570 0.02170 0.29581 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05990 10.07140 -0.01150 -0.11418 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97230 9.98590 -0.01360 -0.13619 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.09240 10.09230 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05990 10.07140 -0.01150 -0.11418 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97220 9.98590 -0.01370 -0.13719 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09240 10.09230 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05990 10.07140 -0.01150 -0.11418 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97230 9.98590 -0.01360 -0.13619 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.09240 10.09230 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05990 10.07140 -0.01150 -0.11418 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97220 9.98590 -0.01370 -0.13719 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09240 10.09230 0.00010 0.00099 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.70000 10.86000 -0.16000 -1.47330 群益全球關鍵生技基金-美元 15.26280 15.54060 -0.27780 -1.78758 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.84000 15.06000 -0.22000 -1.46082 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 群益印度中小基金N-美元 9.77960 9.86160 -0.08200 -0.83151 群益印度中小基金N-新臺幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 群益印度中小基金-人民幣 14.99940 15.03520 -0.03580 -0.23811 群益印度中小基金-美元 13.98730 14.10460 -0.11730 -0.83164 群益印度中小基金-新臺幣 15.94000 16.03000 -0.09000 -0.56145 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.49000 15.58000 -0.09000 -0.57766 群益安家基金 26.75110 26.47080 0.28030 1.05890 群益安穩貨幣市場基金 16.07300 16.07280 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.34000 22.67000 -0.33000 -1.45567 群益亞太中小基金 13.10000 13.22000 -0.12000 -0.90772 群益亞太新趨勢平衡基金 17.05000 17.13000 -0.08000 -0.46702 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65930 9.63450 0.02480 0.25741 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47320 7.45400 0.01920 0.25758 群益店頭市場基金 112.66000 110.93000 1.73000 1.55954 群益東方盛世基金 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068 群益東協成長基金-人民幣 12.88300 12.94620 -0.06320 -0.48817 群益東協成長基金-美元 11.88980 12.01960 -0.12980 -1.07990 群益東協成長基金-新臺幣 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11010 11.23470 -0.12460 -1.10906 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.59260 10.72040 -0.12780 -1.19212 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02570 10.13280 -0.10710 -1.05696 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83940 9.94960 -0.11020 -1.10758 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.38430 9.49750 -0.11320 -1.19189 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.97480 -0.09480 -1.05629 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 9.93930 10.05920 -0.11990 -1.19194 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62900 9.73690 -0.10790 -1.10816 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.55120 9.66650 -0.11530 -1.19278 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.92030 10.02620 -0.10590 -1.05623 群益長安基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274 群益美國新創亮點基金-美元 14.61130 14.95610 -0.34480 -2.30541 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.91000 14.19000 -0.28000 -1.97322 群益真善美基金 18.16860 18.10220 0.06640 0.36681 群益馬拉松基金A類型 133.28000 131.02000 2.26000 1.72493 群益深証中小板基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241 群益創新科技基金 35.44000 34.68000 0.76000 2.19146 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.91730 9.94600 -0.02870 -0.28856 群益華夏盛世基金N-美元 9.59670 9.68210 -0.08540 -0.88204 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 群益華夏盛世基金-人民幣 10.79990 10.83120 -0.03130 -0.28898 群益華夏盛世基金-美元 10.58180 10.67590 -0.09410 -0.88142 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.20000 17.30000 -0.10000 -0.57803 群益奧斯卡基金 29.79000 29.22000 0.57000 1.95072 群益新興金鑽基金-美元 12.28490 12.45480 -0.16990 -1.36413 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 群益葛萊美基金 25.34000 24.72000 0.62000 2.50809 群益道瓊美國地產ETF基金 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69490 11.77100 -0.07610 -0.64650 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.29660 11.37400 -0.07740 -0.68050 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20840 11.28730 -0.07890 -0.69902 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65340 8.70970 -0.05630 -0.64641 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.21290 9.27610 -0.06320 -0.68132 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.82290 8.88500 -0.06210 -0.69893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.26000 29.96000 0.30000 1.00134 德信中國精選成長基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538 德信台灣主流中小基金 20.23000 19.89000 0.34000 1.70940 德信新興股票組合基金 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 德信萬保貨幣市場基金 11.92500 11.92490 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75740 10.74620 0.01120 0.10422 德信數位時代基金 27.98000 28.08000 -0.10000 -0.35613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65300 11.65290 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.15000 19.51000 -0.36000 -1.84521 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.99320 9.94920 0.04400 0.44225 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.16600 14.10370 0.06230 0.44173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12500 8.11480 0.01020 0.12570 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.08420 11.09080 -0.00660 -0.05951 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28230 11.29030 -0.00800 -0.07086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.88100 12.86320 0.01780 0.13838 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.99000 18.28000 -0.29000 -1.58643 摩根中小基金 25.18000 24.95000 0.23000 0.92184 摩根中國A股基金 14.87000 15.05000 -0.18000 -1.19601 摩根中國A股基金(美元) 11.85000 12.03000 -0.18000 -1.49626 摩根中國亮點基金 14.36000 14.66000 -0.30000 -2.04638 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.60260 11.70880 -0.10620 -0.90701 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.58120 12.68400 -0.10280 -0.81047 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.90490 10.01720 -0.11230 -1.12107 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.93210 13.05090 -0.11880 -0.91028 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.49020 14.60850 -0.11830 -0.80980 摩根台灣金磚基金 21.03000 20.94000 0.09000 0.42980 摩根台灣增長基金 51.41000 51.34000 0.07000 0.13635 摩根平衡基金 27.96000 28.03000 -0.07000 -0.24973 摩根全球α基金 18.78000 19.00000 -0.22000 -1.15789 摩根全球平衡基金 15.13200 15.17880 -0.04680 -0.30832 摩根全球發現基金 12.43000 12.59000 -0.16000 -1.27085 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69760 9.73070 -0.03310 -0.34016 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57070 10.60310 -0.03240 -0.30557 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07070 10.11030 -0.03960 -0.39168 摩根多元入息成長基金-累積型 11.29060 11.32930 -0.03870 -0.34159 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89560 9.93450 -0.03890 -0.39156 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.63010 10.66840 -0.03830 -0.35900 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.46010 13.50870 -0.04860 -0.35977 摩根亞洲基金 56.69000 57.38000 -0.69000 -1.20251 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52040 8.52810 -0.00770 -0.09029 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85030 9.86010 -0.00980 -0.09939 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79110 8.80900 -0.01790 -0.20320 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22970 12.24080 -0.01110 -0.09068 摩根東方內需機會基金 17.95000 18.17000 -0.22000 -1.21079 摩根東方科技基金 35.90000 36.85000 -0.95000 -2.57802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 摩根金龍收成基金 23.14000 23.59000 -0.45000 -1.90759 摩根第一貨幣市場基金 15.07040 15.07020 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.05000 15.23000 -0.18000 -1.18188 摩根新金磚五國基金 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214 摩根新絲路基金 10.03000 10.18000 -0.15000 -1.47348 摩根新興35基金 13.35000 13.51000 -0.16000 -1.18431 摩根新興日本基金 24.79000 24.95000 -0.16000 -0.64128 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.42380 7.39710 0.02670 0.36095 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60990 9.56740 0.04250 0.44422 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44070 9.40950 0.03120 0.33158 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.55450 10.51640 0.03810 0.36229 摩根新興科技基金 59.55000 59.11000 0.44000 0.74437 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30500 8.29390 0.01110 0.13383 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46170 10.44770 0.01400 0.13400 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.53480 8.54430 -0.00950 -0.11119 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25880 9.28190 -0.02310 -0.24887 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81280 8.84720 -0.03440 -0.38882 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.72380 9.73470 -0.01090 -0.11197 摩根龍揚基金 34.61000 35.28000 -0.67000 -1.89909 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.70000 -0.12000 -1.12150 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31750 9.31700 0.00050 0.00537 摩根總收益組合基金-累積型 11.19850 11.19790 0.00060 0.00536 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.16000 26.83000 0.33000 1.22997 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63390 11.65570 -0.02180 -0.18703 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01140 11.02090 -0.00950 -0.08620 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92640 9.91690 0.00950 0.09580 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22420 10.24340 -0.01920 -0.18744 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72030 9.72860 -0.00830 -0.08532 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75670 8.74830 0.00840 0.09602 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35770 10.48650 -0.12880 -1.22825 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27170 10.36660 -0.09490 -0.91544 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.77000 9.82660 -0.05660 -0.57599 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78040 9.80600 -0.02560 -0.26106 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57640 9.63190 -0.05550 -0.57621 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58640 9.61150 -0.02510 -0.26115 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.42250 11.46640 -0.04390 -0.38286 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.21250 11.25820 -0.04570 -0.40593 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23430 10.25040 -0.01610 -0.15707 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.88900 10.93090 -0.04190 -0.38332 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.67240 10.71590 -0.04350 -0.40594 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74410 9.75930 -0.01520 -0.15575 聯邦金鑽平衡基金 25.51700 25.12410 0.39290 1.56384 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.84930 9.87980 -0.03050 -0.30871 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02700 10.02640 0.00060 0.00598 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.84930 9.87980 -0.03050 -0.30871 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02700 10.02640 0.00060 0.00598 聯邦貨幣市場基金 13.15440 13.15420 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94030 15.91880 0.02150 0.13506 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55900 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