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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/26  107/06/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46560   10.46150   0.00410    0.03919
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.93530    9.95350  -0.01820   -0.18285
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.93530    9.95350  -0.01820   -0.18285
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.92390    9.94060  -0.01670   -0.16800
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.92390    9.94060  -0.01670   -0.16800
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.25970    9.27040  -0.01070   -0.11542
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.50060    9.51180  -0.01120   -0.11775
中國信託台灣活力基金                                             16.54000   16.27000   0.27000    1.65950
中國信託台灣優勢基金                                             18.76000   18.44000   0.32000    1.73536
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.19000    9.43000  -0.24000   -2.54507
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.76000   10.01000  -0.25000   -2.49750
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.79230    9.79180   0.00050    0.00511
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24000    9.23960   0.00040    0.00433
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18570   10.19770  -0.01200   -0.11767
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.60790    9.61930  -0.01140   -0.11851
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.14140   10.28290  -0.14150   -1.37607
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.87690    9.00080  -0.12390   -1.37654
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31960   11.35040  -0.03080   -0.27136
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.24710   10.27500  -0.02790   -0.27153
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.70000   10.82000  -0.12000   -1.10906
中國信託智能運動基金-美元                                        10.54000   10.70000  -0.16000   -1.49533
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97820   10.97810   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40820    9.39770   0.01050    0.11173
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.13470    9.12450   0.01020    0.11179
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.55830    9.55410   0.00420    0.04396
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27520    9.27110   0.00410    0.04422
中國信託精穩基金                                                 18.95050   18.95390  -0.00340   -0.01794
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.19000   11.31000  -0.12000   -1.06101
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.85000   10.97000  -0.12000   -1.09389
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.50000   11.68000  -0.18000   -1.54110
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.19000   11.37000  -0.18000   -1.58311
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元大2001基金                                                     68.06000   67.72000   0.34000    0.50207
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.76580   37.74210   0.02370    0.06279
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.78000   19.98000  -0.20000   -1.00100
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34550   11.34240   0.00310    0.02733
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83700   10.85400  -0.01700   -0.15662
元大上證50基金                                                   29.14000   29.53000  -0.39000   -1.32069
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.02000   13.09000  -0.07000   -0.53476
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.82100   12.95500  -0.13400   -1.03435
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.06300   17.18700  -0.12400   -0.72148
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.95600   11.08600  -0.13000   -1.17265
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.92500   11.07500  -0.15000   -1.35440
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.11000  -0.03000   -0.96463
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.29000   14.42000  -0.13000   -0.90153
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.03570   47.15890  -0.12320   -0.26124
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36770   10.36540   0.00230    0.02219
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62850    9.62640   0.00210    0.02182
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.88910    9.90530  -0.01620   -0.16355
元大巴西指數基金                                                  5.14500    5.09700   0.04800    0.94173
元大巴菲特基金                                                   30.18000   30.16000   0.02000    0.06631
元大日經225基金                                                  28.13000   28.10000   0.03000    0.10676
元大台商收成基金                                                 23.74000   23.68000   0.06000    0.25338
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.05000   36.06000  -0.01000   -0.02773
元大台灣中型100基金                                              33.20000   33.24000  -0.04000   -0.12034
元大台灣加權股價指數基金                                         24.86100   24.89200  -0.03100   -0.12454
元大台灣卓越50基金                                               80.51000   80.86000  -0.35000   -0.43285
元大台灣金融基金                                                 17.48000   17.52000  -0.04000   -0.22831
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.71000   30.69000   0.02000    0.06517
元大台灣高股息基金                                               25.50000   25.60000  -0.10000   -0.39063
元大台灣電子科技基金                                             35.38000   35.52000  -0.14000   -0.39414
元大全球ETF成長組合基金                                          10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.76000  -0.09000   -0.60976
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.10100   13.14000  -0.03900   -0.29680
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.88000    6.90000  -0.02000   -0.28986
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.53000    8.60000  -0.07000   -0.81395
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.70000    6.76000  -0.06000   -0.88757
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.57000    9.71000  -0.14000   -1.44181
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.41000   10.53000  -0.12000   -1.13960
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.36000    9.47000  -0.11000   -1.16156
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.66000   13.73000  -0.07000   -0.50983
元大全球農業商機基金                                             16.94000   17.11000  -0.17000   -0.99357
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
元大印尼指數基金                                                  8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
元大印度指數基金                                                  9.72100    9.79000  -0.06900   -0.70480
元大印度基金                                                     12.68000   12.76000  -0.08000   -0.62696
元大多多基金                                                     21.91000   21.54000   0.37000    1.71773
元大多福基金                                                     59.31000   58.46000   0.85000    1.45399
元大亞太成長基金                                                  9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57510    8.57760  -0.00250   -0.02915
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10130    7.10330  -0.00200   -0.02816
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.64500    9.69600  -0.05100   -0.52599
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.98700   10.00200  -0.01500   -0.14997
元大卓越基金                                                     51.61000   51.48000   0.13000    0.25253
元大店頭基金                                                      9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
元大泛歐成長基金                                                  9.37000    9.50000  -0.13000   -1.36842
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23440   10.23380   0.00060    0.00586
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.44050    9.43720   0.00330    0.03497
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.25000   31.14650   0.10350    0.33230
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.80600   37.56030   0.24570    0.65415
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.05590   19.11390  -0.05800   -0.30344
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.31690   19.18560   0.13130    0.68437
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.25420   38.06720   0.18700    0.49124
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.47640   20.50570  -0.02930   -0.14289
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.00330   17.93550   0.06780    0.37802
元大高科技基金                                                   21.20000   20.86000   0.34000    1.62991
元大得利貨幣市場基金                                             16.24160   16.24140   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97370   11.97350   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.02000   13.98000   0.04000    0.28612
元大華夏中小基金                                                  8.07000    8.17000  -0.10000   -1.22399
元大新中國基金-人民幣                                            10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
元大新中國基金-美元                                               9.98900   10.10400  -0.11500   -1.13816
元大新中國基金-新台幣                                             9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
元大新主流基金                                                   30.72000   30.09000   0.63000    2.09372
元大新東協平衡基金-美元                                           9.44600    9.49400  -0.04800   -0.50558
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.24160   10.28180  -0.04020   -0.39098
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.98380   10.07330  -0.08950   -0.88849
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.47300   10.53360  -0.06060   -0.57530
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.21040    9.26360  -0.05320   -0.57429
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77700    9.77270   0.00430    0.04400
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43980    9.43560   0.00420    0.04451
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.79040    9.75520   0.03520    0.36083
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.45530    9.42130   0.03400    0.36088
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53460    9.53000   0.00460    0.04827
元大新興亞洲基金                                                 11.75000   11.88000  -0.13000   -1.09428
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.30660    9.34430  -0.03770   -0.40345
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.18990    9.22720  -0.03730   -0.40424
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.42850    9.43680  -0.00830   -0.08795
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.30800    9.31620  -0.00820   -0.08802
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09090   15.09070   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.23000   41.62000   0.61000    1.46564
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.51000    9.55500  -0.04500   -0.47096
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.49000   15.28000   0.21000    1.37435
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.25000   14.64000  -0.39000   -2.66393
元大摩臺基金                                                     37.55000   37.72000  -0.17000   -0.45069
元大標普500基金                                                  24.81000   25.09000  -0.28000   -1.11598
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.61000   13.43000   0.18000    1.34028
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.69000   32.54000  -0.85000   -2.61217
元大標智滬深300基金                                              17.22000   17.48000  -0.26000   -1.48741
元大歐洲50基金                                                   24.19000   24.70000  -0.51000   -2.06478
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55020    9.58470  -0.03450   -0.35995
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15980   10.15940   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     63.38000   62.05000   1.33000    2.14343
元大韓國KOSPI200基金                                             22.70000   22.69000   0.01000    0.04407
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.79000   15.62000   0.17000    1.08835
日盛上選基金                                                     35.87000   35.50000   0.37000    1.04225
日盛小而美基金                                                   19.39000   19.40000  -0.01000   -0.05155
日盛中國內需動力基金                                             10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.60720   11.54710   0.06010    0.52048
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.81380    9.76300   0.05080    0.52033
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.77940   11.78980  -0.01040   -0.08821
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.95330    9.96210  -0.00880   -0.08833
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.67770   10.67120   0.00650    0.06091
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00660    9.00120   0.00540    0.05999
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.83000   11.92000  -0.09000   -0.75503
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.84000   12.00000  -0.16000   -1.33333
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.05000   12.18000  -0.13000   -1.06732
日盛日盛基金                                                     14.92000   14.63000   0.29000    1.98223
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.28000   10.39000  -0.11000   -1.05871
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04340   10.05820  -0.01480   -0.14714
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50790    9.52190  -0.01400   -0.14703
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.85690    9.86140  -0.00450   -0.04563
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33370    9.33790  -0.00420   -0.04498
日盛全球新興債券基金A                                            10.63480   10.63480   0.00000    0.00000
日盛全球新興債券基金B                                             8.31590    8.31590   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39890    2.38990   0.00900    0.37658
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68210    1.67580   0.00630    0.37594
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36920    0.36970  -0.00050   -0.13524
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25970    0.26010  -0.00040   -0.15379
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.23540   12.24000  -0.00460   -0.03758
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.46580    8.46900  -0.00320   -0.03778
日盛亞洲機會基金                                                  7.48000    7.58000  -0.10000   -1.31926
日盛首選基金                                                     18.29000   18.07000   0.22000    1.21749
日盛高科技基金                                                   19.32000   19.12000   0.20000    1.04603
日盛貨幣市場基金                                                 14.75860   14.75850   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   43.64000   42.82000   0.82000    1.91499
日盛精選五虎基金                                                 38.97000   38.86000   0.11000    0.28307
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47470   13.47460   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.85000   35.51000   0.34000    0.95748
台新MSCI中國基金                                                 21.82000   22.31000  -0.49000   -2.19632
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.53000   18.53000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.99000   20.98000   0.01000    0.04766
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15100   14.15090   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.01710    9.98550   0.03160    0.31646
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.69010   10.70980  -0.01970   -0.18394
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.11120   10.09790   0.01330    0.13171
台新中國通基金                                                   48.28000   48.31000  -0.03000   -0.06210
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54630    0.54960  -0.00330   -0.60044
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.58600   16.63600  -0.05000   -0.30055
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40080    0.40430  -0.00350   -0.86569
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
台新主流基金                                                     24.60000   24.44000   0.16000    0.65466
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.79000   19.79000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65460    0.65660  -0.00200   -0.30460
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49150    0.49290  -0.00140   -0.28403
台新台灣中小基金                                                 37.86000   37.95000  -0.09000   -0.23715
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.61920    9.64050  -0.02130   -0.22094
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37500    9.44830  -0.07330   -0.77580
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43520   10.51680  -0.08160   -0.77590
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.45310   10.51530  -0.06220   -0.59152
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.20590   11.27210  -0.06620   -0.58729
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
台新印度基金                                                     15.69000   15.74000  -0.05000   -0.31766
台新亞美短期債券基金                                             10.96060   10.94980   0.01080    0.09863
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57710    8.57870  -0.00160   -0.01865
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28810    0.28910  -0.00100   -0.34590
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.80040   11.80260  -0.00220   -0.01864
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39080    0.39210  -0.00130   -0.33155
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08340   11.08330   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.78040   29.85280  -0.07240   -0.24252
台新智慧生活基金-美元                                            10.31970   10.54710  -0.22740   -2.15604
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.46000   10.66000  -0.20000   -1.87617
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.68570    8.71880  -0.03310   -0.37964
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.75270    8.75820  -0.00550   -0.06280
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.24420    9.27980  -0.03560   -0.38363
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32390    9.32980  -0.00590   -0.06324
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.56050   10.52410   0.03640    0.34587
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34240    0.34230   0.00010    0.02921
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94780    7.92040   0.02740    0.34594
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27150    0.27140   0.00010    0.03685
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.08000    6.14000  -0.06000   -0.97720
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.45000   20.38000   0.07000    0.34347
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.64900   10.72000  -0.07100   -0.66231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.15000   23.47000   0.68000    2.89732
未來資產全球大消費基金                                           15.40000   15.69000  -0.29000   -1.84831
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75860   11.75970  -0.00110   -0.00935
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56790    9.56880  -0.00090   -0.00941
未來資產亞洲新富基金                                             22.08000   22.28000  -0.20000   -0.89767
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55740   12.55720   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.96000   14.53000   0.43000    2.95939
未來資產新興市場債券基金A                                         8.65890    8.66650  -0.00760   -0.08769
未來資產新興市場債券基金B                                         6.64950    6.65530  -0.00580   -0.08715
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04560   11.04270   0.00290    0.02626
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.19740   10.22010  -0.02270   -0.22211
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.32070    9.31100   0.00970    0.10418
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52210   10.51110   0.01100    0.10465
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.25940    8.28560  -0.02620   -0.31621
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.38230    9.41210  -0.02980   -0.31661
永豐中小基金                                                     56.19000   55.08000   1.11000    2.01525
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75000    1.74800   0.00200    0.11442
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29230    2.28960   0.00270    0.11792
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.25450    8.26540  -0.01090   -0.13188
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.49010   10.50390  -0.01380   -0.13138
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.85000    4.89000  -0.04000   -0.81800
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.56000   22.76000  -0.20000   -0.87873
永豐主流品牌基金                                                 17.67000   17.95000  -0.28000   -1.55989
永豐永豐基金                                                     36.68000   35.91000   0.77000    2.14425
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.93560   10.00380  -0.06820   -0.68174
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.93550   10.00370  -0.06820   -0.68175
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.92520    9.99190  -0.06670   -0.66754
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92510    9.99180  -0.06670   -0.66755
永豐亞洲民生消費基金                                             12.42000   12.51000  -0.09000   -0.71942
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77940   12.77890   0.00050    0.00391
永豐高科技基金                                                   28.06000   27.20000   0.86000    3.16176
永豐貨幣市場基金                                                 13.87270   13.87250   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03750    2.02970   0.00780    0.38429
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40210    2.39290   0.00920    0.38447
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.77930    7.76880   0.01050    0.13516
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35740   10.34340   0.01400    0.13535
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.15050    7.14530   0.00520    0.07278
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.91300   10.90510   0.00790    0.07244
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.71000    9.82000  -0.11000   -1.12016
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.05000    8.18000  -0.13000   -1.58924
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.34000   18.60000  -0.26000   -1.39785
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.90000   53.98000  -0.08000   -0.14820
永豐領航科技基金                                                 44.18000   42.94000   1.24000    2.88775
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.97000   11.07000  -0.10000   -0.90334
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.08000   10.25000  -0.17000   -1.65854
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.93000   10.14000  -0.21000   -2.07101
永豐趨勢平衡基金                                                 51.47000   50.81000   0.66000    1.29896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50730   11.50610   0.00120    0.01043
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55980    9.55900   0.00080    0.00837
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68380    9.68290   0.00090    0.00929
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52580    9.52660  -0.00080   -0.00840
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61040    9.61120  -0.00080   -0.00832
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.58150    9.57720   0.00430    0.04490
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83630    9.83190   0.00440    0.04475
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51550    9.51170   0.00380    0.03995
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68350    9.67960   0.00390    0.04029
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.42000   11.50000  -0.08000   -0.69565
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.47000   10.58000  -0.11000   -1.03970
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.24000   11.38000  -0.14000   -1.23023
兆豐國際中小基金                                                 16.60000   16.38000   0.22000    1.34310
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.81000   15.01000  -0.20000   -1.33245
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.29000   20.62000  -0.33000   -1.60039
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.27000   20.64000  -0.37000   -1.79264
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.63000   12.86000  -0.23000   -1.78849
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.63000   12.86000  -0.23000   -1.78849
兆豐國際生命科學基金                                             15.57000   15.77000  -0.20000   -1.26823
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26180   10.31750  -0.05570   -0.53986
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.55500   10.63050  -0.07550   -0.71022
兆豐國際全球高股息基金                                           11.48000   11.61000  -0.13000   -1.11972
兆豐國際全球基金                                                 32.16000   32.77000  -0.61000   -1.86146
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23840   10.23790   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.87560    9.87220   0.00340    0.03444
兆豐國際國民基金                                                 22.89000   22.90000  -0.01000   -0.04367
兆豐國際第一基金                                                 13.60000   13.57000   0.03000    0.22108
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.87630    9.85790   0.01840    0.18665
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.88550    7.87070   0.01480    0.18804
兆豐國際萬全基金                                                 21.13000   21.07000   0.06000    0.28477
兆豐國際電子基金                                                 26.75000   26.56000   0.19000    0.71536
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.93000    8.00000  -0.07000   -0.87500
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.80000   21.84000  -0.04000   -0.18315
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
兆豐國際豐台灣基金                                               32.65000   32.72000  -0.07000   -0.21394
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49320   12.49310   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05580   11.06210  -0.00630   -0.05695
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.90630   11.92100  -0.01470   -0.12331
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.68430   10.69830  -0.01400   -0.13086
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45620   11.47150  -0.01530   -0.13337
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15940    8.16400  -0.00460   -0.05634
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.52620    9.53710  -0.01090   -0.11429
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.04500    9.05680  -0.01180   -0.13029
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02060    9.03250  -0.01190   -0.13175
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.34220    9.35440  -0.01220   -0.13042
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.22000   11.33000  -0.11000   -0.97087
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.55000   10.66000  -0.11000   -1.03189
合庫全球新興市場基金                                              9.16000    9.26000  -0.10000   -1.07991
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
合庫貨幣市場基金                                                 10.12230   10.12210   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.47660    9.47240   0.00420    0.04434
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.73630    9.73350   0.00280    0.02877
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.02250   10.00820   0.01430    0.14288
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.46730   11.45800   0.00930    0.08117
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.35550   13.34810   0.00740    0.05544
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.92320    8.91880   0.00440    0.04933
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54950    9.54560   0.00390    0.04086
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.94670    7.93540   0.01130    0.14240
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.88510    8.87730   0.00780    0.08786
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.10680   10.10120   0.00560    0.05544
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.00000   10.11000  -0.11000   -1.08803
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94050   10.93740   0.00310    0.02834
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.36910   10.42760  -0.05850   -0.56101
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.07240   10.09730  -0.02490   -0.24660
安聯中國東協基金                                                 15.49000   15.69000  -0.20000   -1.27470
安聯中國策略基金                                                 15.22000   15.39000  -0.17000   -1.10461
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.53000   14.67000  -0.14000   -0.95433
安聯中華新思路基金-美元                                          14.21000   14.44000  -0.23000   -1.59280
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.15000   13.32000  -0.17000   -1.27628
安聯台灣大壩基金                                                 28.13000   27.98000   0.15000    0.53610
安聯台灣科技基金                                                 47.67000   47.41000   0.26000    0.54841
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48210   12.48200   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.32000   31.16000   0.16000    0.51348
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08620   10.07810   0.00810    0.08037
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02160   15.00760   0.01400    0.09329
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66840    9.65930   0.00910    0.09421
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.38000   11.52000  -0.14000   -1.21528
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.60000  -0.11000   -0.94828
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.11040   12.09630   0.01410    0.11656
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10160   10.09510   0.00650    0.06439
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21910   12.21170   0.00740    0.06060
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.56650    9.55460   0.01190    0.12455
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.40090    9.39490   0.00600    0.06386
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.09230    9.08680   0.00550    0.06053
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.48000   11.57000  -0.09000   -0.77787
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.39000   10.48000  -0.09000   -0.85878
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.33000   11.44000  -0.11000   -0.96154
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.25000   10.34000  -0.09000   -0.87041
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.91070   11.89100   0.01970    0.16567
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91390   10.90470   0.00920    0.08437
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58780   10.57770   0.01010    0.09548
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.99400    8.98110   0.01290    0.14363
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.77730    8.77000   0.00730    0.08324
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.48940    8.48130   0.00810    0.09550
安聯全球人口趨勢基金                                             11.39000   11.53000  -0.14000   -1.21422
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.54000    9.71000  -0.17000   -1.75077
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.38000   35.91000  -0.53000   -1.47591
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.70000    8.85000  -0.15000   -1.69492
安聯全球計量平衡基金                                             12.66000   12.72000  -0.06000   -0.47170
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04120   12.03610   0.00510    0.04237
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47690   10.47240   0.00450    0.04297
安聯全球新興市場基金                                             17.74000   17.90000  -0.16000   -0.89385
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.10000    9.24000  -0.14000   -1.51515
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.24000   10.36000  -0.12000   -1.15830
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.17000   10.29000  -0.12000   -1.16618
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.24000   10.36000  -0.12000   -1.15830
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.17000   10.29000  -0.12000   -1.16618
安聯亞洲動態策略基金                                             24.18000   24.40000  -0.22000   -0.90164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99170    9.99190  -0.00020   -0.00200
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79570    9.79600  -0.00030   -0.00306
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.81360   82.84760  -0.03400   -0.04104
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.46020   12.48980  -0.02960   -0.23699
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.43420   65.44220  -0.00800   -0.01222
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76560    9.78880  -0.02320   -0.23701
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54070    2.53470   0.00600    0.23671
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58010   10.59670  -0.01660   -0.15665
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13820    2.12990   0.00830    0.38969
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.82980    8.84540  -0.01560   -0.17636
宏利台灣動力基金                                                 33.02000   32.48000   0.54000    1.66256
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.24440   10.32430  -0.07990   -0.77390
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90760    9.95360  -0.04600   -0.46214
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.13110    8.19460  -0.06350   -0.77490
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03220    8.07530  -0.04310   -0.53373
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
宏利全球債券組合基金                                             12.96730   12.94760   0.01970    0.15215
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77520    2.77580  -0.00060   -0.02162
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71290   11.71100   0.00190    0.01622
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.72580    8.72430   0.00150    0.01719
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.33680    2.32140   0.01540    0.66339
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.85050   10.82200   0.02850    0.26335
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.08580    4.15300  -0.06720   -1.61811
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.66080    0.67210  -0.01130   -1.68130
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.07000   19.36000  -0.29000   -1.49793
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70270   11.70670  -0.00400   -0.03417
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41580   10.42350  -0.00770   -0.07387
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.10030   10.09820   0.00210    0.02080
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.01480    9.03600  -0.02120   -0.23462
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58970    8.59600  -0.00630   -0.07329
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48610    8.48210   0.00400    0.04716
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.56600    8.57330  -0.00730   -0.08515
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.72000    2.72020  -0.00020   -0.00735
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39630    0.39660  -0.00030   -0.07564
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.01710   12.01370   0.00340    0.02830
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90260    0.90340  -0.00080   -0.08855
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.38150    7.37980   0.00170    0.02304
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04410    2.04690  -0.00280   -0.13679
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29410    0.29430  -0.00020   -0.06796
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.06620    9.06420   0.00200    0.02206
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33060    0.33090  -0.00030   -0.09066
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63420   13.63400   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.85000  -0.06000   -2.10526
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.52000   12.76000  -0.24000   -1.88088
宏利臺灣股息收益基金                                             28.71000   28.40000   0.31000    1.09155
宏利澳幣保本基金                                                 12.00440   12.00090   0.00350    0.02916
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.68000   11.75000  -0.07000   -0.59574
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.83840    9.80450   0.03390    0.34576
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.58950    9.60460  -0.01510   -0.15722
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.88450    8.87040   0.01410    0.15896
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.45720   10.44050   0.01670    0.15995
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
貝萊德新台幣基金                                                 12.92830   12.92820   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.19000   26.21000  -0.02000   -0.07631
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20320   11.20210   0.00110    0.00982
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13730   10.15380  -0.01650   -0.16250
保德信大中華基金                                                 30.49000   30.93000  -0.44000   -1.42257
保德信中小型股基金                                               49.73000   49.00000   0.73000    1.48980
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
保德信中國中小基金-美元                                           9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.31000    9.40000  -0.09000   -0.95745
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.57790    9.62490  -0.04700   -0.48832
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.59780    9.63940  -0.04160   -0.43156
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.68380    9.73020  -0.04640   -0.47687
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.40120   10.45100  -0.04980   -0.47651
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.73000    9.89000  -0.16000   -1.61780
保德信中國品牌基金-美元                                           9.62000    9.77000  -0.15000   -1.53531
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.45000   10.61000  -0.16000   -1.50801
保德信台商全方位基金                                             38.13000   37.71000   0.42000    1.11376
保德信全球中小基金                                               29.99000   30.36000  -0.37000   -1.21871
保德信全球消費商機基金                                           17.98000   18.21000  -0.23000   -1.26304
保德信全球基礎建設基金                                           12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
保德信全球資源基金                                                8.02000    8.19000  -0.17000   -2.07570
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.83000    9.97000  -0.14000   -1.40421
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.11000   32.48000  -0.37000   -1.13916
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.76350    9.78370  -0.02020   -0.20647
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.50480   10.52590  -0.02110   -0.20046
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13590    9.12530   0.01060    0.11616
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.81670    9.80540   0.01130    0.11524
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.23770    8.22730   0.01040    0.12641
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77350   10.75980   0.01370    0.12733
保德信亞太基金                                                   21.72000   21.94000  -0.22000   -1.00273
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49960    8.48450   0.01510    0.17797
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.16930   11.14930   0.02000    0.17938
保德信店頭市場基金                                               35.88000   35.48000   0.40000    1.12740
保德信拉丁美洲基金                                                6.32000    6.31000   0.01000    0.15848
保德信金平衡基金                                                 29.57000   29.61000  -0.04000   -0.13509
保德信金滿意基金                                                 43.34000   43.42000  -0.08000   -0.18425
保德信科技島基金                                                 26.99000   27.10000  -0.11000   -0.40590
保德信高成長基金                                                 95.57000   94.87000   0.70000    0.73785
保德信第一基金                                                   27.53000   27.24000   0.29000    1.06461
保德信貨幣市場基金                                               15.75650   15.75630   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.47490   10.56390  -0.08900   -0.84249
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49960   10.55540  -0.05580   -0.52864
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.75470   10.82770  -0.07300   -0.67420
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.09260   10.12910  -0.03650   -0.36035
保德信新世紀基金                                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.00590    7.99540   0.01050    0.13133
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.70180   10.68780   0.01400    0.13099
保德信新興趨勢組合基金                                           11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
保德信瑞騰基金                                                   15.53680   15.53670   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.33000   10.45000  -0.12000   -1.14833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77430    9.77780  -0.00350   -0.03580
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.92560    9.92920  -0.00360   -0.03626
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68950    9.68930   0.00020    0.00206
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75260    9.75300  -0.00040   -0.00410
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.77650    9.77300   0.00350    0.03581
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.77670    9.77310   0.00360    0.03684
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.72940    9.73870  -0.00930   -0.09550
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.73100    9.74020  -0.00920   -0.09445
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.90160    9.90200  -0.00040   -0.00404
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.98560    9.97790   0.00770    0.07717
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.98430    9.97690   0.00740    0.07417
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.95690    9.96210  -0.00520   -0.05220
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.95690    9.96210  -0.00520   -0.05220
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.56690    9.56080   0.00610    0.06380
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.48700    9.49350  -0.00650   -0.06847
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95580    1.95310   0.00270    0.13824
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63670    2.63290   0.00380    0.14433
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30240    0.30330  -0.00090   -0.29674
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44290    0.44420  -0.00130   -0.29266
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.62180    8.63450  -0.01270   -0.14708
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.82870   11.84150  -0.01280   -0.10809
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54470    9.53750   0.00720    0.07549
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58640   11.57840   0.00800    0.06909
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.89660    8.92970  -0.03310   -0.37067
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.82510   10.86530  -0.04020   -0.36999
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07130   10.07510  -0.00380   -0.03772
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94100    9.93890   0.00210    0.02113
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12180   10.12500  -0.00320   -0.03160
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60190   10.60540  -0.00350   -0.03300
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00710   10.00690   0.00020    0.00200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83820    9.84000  -0.00180   -0.01829
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06640   10.06740  -0.00100   -0.00993
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78150    9.77900   0.00250    0.02556
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93410    9.92780   0.00630    0.06346
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.33470   10.29120   0.04350    0.42269
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29240    6.29080   0.00160    0.02543
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.67250   10.66980   0.00270    0.02531
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64350   11.64340   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.15000   19.97000   0.18000    0.90135
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4585.170004543.34000  41.83000    0.92069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.50310   10.56150  -0.05840   -0.55295
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.59400   11.68670  -0.09270   -0.79321
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.84050   10.92690  -0.08640   -0.79071
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.39570    9.44790  -0.05220   -0.55250
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.90280    9.98200  -0.07920   -0.79343
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.70020    9.77760  -0.07740   -0.79161
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.76520   10.82500  -0.05980   -0.55242
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.40200   11.49320  -0.09120   -0.79351
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.34360   11.43410  -0.09050   -0.79149
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.34000    6.38000  -0.04000   -0.62696
柏瑞巨人基金                                                     12.80000   12.82000  -0.02000   -0.15601
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64640   13.64620   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.07000   16.16000  -0.09000   -0.55693
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.39600   13.39120   0.00480    0.03584
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80410   11.81820  -0.01410   -0.11931
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.42460   12.44020  -0.01560   -0.12540
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.99260    8.98940   0.00320    0.03560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82220    6.81980   0.00240    0.03519
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86270    8.87330  -0.01060   -0.11946
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51110    8.52240  -0.01130   -0.13259
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.85310   10.86670  -0.01360   -0.12515
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39210    8.40430  -0.01220   -0.14516
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97920   11.99350  -0.01430   -0.11923
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.60520   11.60110   0.00410    0.03534
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63730   11.65290  -0.01560   -0.13387
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31030   11.32450  -0.01420   -0.12539
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04040    9.03720   0.00320    0.03541
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.90200    9.91380  -0.01180   -0.11903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72870    9.74170  -0.01300   -0.13345
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.65340    9.66550  -0.01210   -0.12519
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49270    9.50640  -0.01370   -0.14411
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.17170   10.17400  -0.00230   -0.02261
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04510   10.06140  -0.01630   -0.16201
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95350    9.97170  -0.01820   -0.18252
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03460   10.05330  -0.01870   -0.18601
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02760   10.02990  -0.00230   -0.02293
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86360    9.87960  -0.01600   -0.16195
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.81130    9.82930  -0.01800   -0.18313
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89280    9.91120  -0.01840   -0.18565
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.15220   10.15450  -0.00230   -0.02265
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04510   10.06140  -0.01630   -0.16201
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95350    9.97170  -0.01820   -0.18252
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03470   10.05340  -0.01870   -0.18601
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02780   10.03000  -0.00220   -0.02193
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86360    9.87970  -0.01610   -0.16296
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.81140    9.82930  -0.01790   -0.18211
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89280    9.91120  -0.01840   -0.18565
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58010   10.56770   0.01240    0.11734
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.75730   11.75740  -0.00010   -0.00085
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.19800   11.20010  -0.00210   -0.01875
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.08170    9.07110   0.01060    0.11685
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.80410    9.80420  -0.00010   -0.00102
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.66490    9.66660  -0.00170   -0.01759
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29540   10.28340   0.01200    0.11669
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.94730   10.94740  -0.00010   -0.00091
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.81850   10.82050  -0.00200   -0.01848
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.08190    9.07130   0.01060    0.11685
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.80450    9.80450   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.66530    9.66700  -0.00170   -0.01759
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.16000   13.25000  -0.09000   -0.67925
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.08000   14.21000  -0.13000   -0.91485
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.32000    9.42000  -0.10000   -1.06157
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.71000    8.78000  -0.07000   -0.79727
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.50000   11.58000  -0.08000   -0.69085
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.70000   11.81000  -0.11000   -0.93141
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.01000   12.13000  -0.12000   -0.98928
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.52000   13.60000  -0.08000   -0.58824
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.33390   11.31710   0.01680    0.14845
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46950    7.45840   0.01110    0.14883
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31290   11.29230   0.02060    0.18243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96920   10.95820   0.01100    0.10038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13420   10.12730   0.00690    0.06813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.36540    8.35010   0.01530    0.18323
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.42930    9.41990   0.00940    0.09979
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45610    9.44960   0.00650    0.06879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.55180   10.54130   0.01050    0.09961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93480    9.91670   0.01810    0.18252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11790   10.11090   0.00700    0.06923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.76890    9.75920   0.00970    0.09939
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.03880    9.02230   0.01650    0.18288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.95070    8.94330   0.00740    0.08274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47900    9.47250   0.00650    0.06862
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.85420   11.83290   0.02130    0.18001
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.33030   11.32570   0.00460    0.04062
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.78980   10.78710   0.00270    0.02503
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.14010    7.12730   0.01280    0.17959
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.96580    8.96220   0.00360    0.04017
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58360    9.58130   0.00230    0.02401
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.19010   10.17180   0.01830    0.17991
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.80700   10.80430   0.00270    0.02499
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.70210    9.69810   0.00400    0.04125
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.10520    9.08880   0.01640    0.18044
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.78770    9.78520   0.00250    0.02555
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.13300   11.11150   0.02150    0.19349
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.69240   11.68080   0.01160    0.09931
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75900   10.75150   0.00750    0.06976
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17920    9.16150   0.01770    0.19320
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.72810    9.71850   0.00960    0.09878
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.72320    9.71640   0.00680    0.06998
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.02070   11.00980   0.01090    0.09900
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.93310    9.91400   0.01910    0.19266
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25170   10.24460   0.00710    0.06930
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.51570    9.49740   0.01830    0.19268
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.33230    9.31430   0.01800    0.19325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.94700    9.93720   0.00980    0.09862
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.48540    9.47880   0.00660    0.06963
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.21000  -0.07000   -0.38440
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.92000   17.01000  -0.09000   -0.52910
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.85800   12.85360   0.00440    0.03423
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.72650   10.80090  -0.07440   -0.68883
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.53470   11.61060  -0.07590   -0.65371
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.14290   12.24110  -0.09820   -0.80222
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.14700   11.22810  -0.08110   -0.72229
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.83290    9.90120  -0.06830   -0.68982
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.29960   10.36740  -0.06780   -0.65397
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25450   10.33740  -0.08290   -0.80194
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.23900   10.31340  -0.07440   -0.72139
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.09850   10.16490  -0.06640   -0.65323
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.18040   10.25450  -0.07410   -0.72261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.37000   14.19000   0.18000    1.26850
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.42000   28.19000  -0.77000   -2.73147
國泰大中華基金                                                   21.58000   21.59000  -0.01000   -0.04632
國泰小龍基金                                                     16.10000   16.02000   0.08000    0.49938
國泰中小成長基金                                                 46.69000   46.32000   0.37000    0.79879
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.26090    4.28450  -0.02360   -0.55082
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.81000   19.95000  -0.14000   -0.70175
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.75150    0.75940  -0.00790   -1.04029
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.71160    0.71910  -0.00750   -1.04297
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09800    2.09330   0.00470    0.22453
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.60240    9.60670  -0.00430   -0.04476
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.23650    8.24010  -0.00360   -0.04369
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31630    0.31710  -0.00080   -0.25229
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.44350   11.44040   0.00310    0.02710
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.74550    1.75370  -0.00820   -0.46758
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16370   10.18310  -0.01940   -0.19051
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33920    0.34090  -0.00170   -0.49868
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.52490    4.58600  -0.06110   -1.33232
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.02000   21.34000  -0.32000   -1.49953
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.68580    0.69850  -0.01270   -1.81818
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.30940    3.34730  -0.03790   -1.13226
國泰中港台基金台幣級別                                           15.38000   15.59000  -0.21000   -1.34702
國泰中港台基金美元級別                                            0.50780    0.51620  -0.00840   -1.62728
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.37000   27.37000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.79000   35.77000   0.02000    0.05591
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.18500   10.16630   0.01870    0.18394
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.18500   10.16630   0.01870    0.18394
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.18500   10.16630   0.01870    0.18394
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33470    0.33510  -0.00040   -0.11937
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33470    0.33510  -0.00040   -0.11937
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33470    0.33510  -0.00040   -0.11937
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40450   12.40440   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.68000   29.36000   0.32000    1.08992
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26230    2.27190  -0.00960   -0.42255
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34610    0.34930  -0.00320   -0.91612
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46920    0.47170  -0.00250   -0.53000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46620    0.46780  -0.00160   -0.34203
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.74000    5.80000  -0.06000   -1.03448
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18590    0.18860  -0.00270   -1.43160
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40680    0.41060  -0.00380   -0.92547
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36940    0.37280  -0.00340   -0.91202
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43040    0.43440  -0.00400   -0.92081
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.89000   10.98000  -0.09000   -0.81967
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49610    0.49880  -0.00270   -0.54130
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.48000   20.46000   0.02000    0.09775
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.03000   21.12000  -0.09000   -0.42614
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40430    2.41150  -0.00720   -0.29857
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26390   11.32800  -0.06410   -0.56585
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.21460   10.27260  -0.05800   -0.56461
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36880    0.37180  -0.00300   -0.80689
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33450    0.33710  -0.00260   -0.77128
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49670    0.49870  -0.00200   -0.40104
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.82000   11.89000  -0.07000   -0.58873
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40160    0.40530  -0.00370   -0.91290
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.58000   18.76000  -0.18000   -0.95949
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61100    0.61900  -0.00800   -1.29241
國泰科技生化基金                                                 39.26000   38.64000   0.62000    1.60455
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.76000   26.02000  -0.26000   -0.99923
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.07000   13.88000   0.19000    1.36888
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.37500   39.08640   0.28860    0.73836
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48150   19.53730  -0.05580   -0.28561
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.58550   19.45350   0.13200    0.67854
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.13370   39.05510   0.07860    0.20125
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.78650   39.56360   0.22290    0.56340
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.45940   42.26130   0.19810    0.46875
國泰紐幣2021保本基金                                             12.03050   12.01790   0.01260    0.10484
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.31320   12.29760   0.01560    0.12685
國泰紐幣保本基金                                                 12.33790   12.33500   0.00290    0.02351
國泰高科技基金                                                   14.27000   14.05000   0.22000    1.56584
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.30000   25.11000   0.19000    0.75667
國泰國泰基金台幣級別                                             25.30000   25.11000   0.19000    0.75667
國泰富時中國A50基金                                              19.20000   19.49000  -0.29000   -1.48794
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33650    0.33760  -0.00110   -0.32583
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46280    0.46250   0.00030    0.06486
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.06000   11.21000  -0.15000   -1.33809
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36230    0.36830  -0.00600   -1.62911
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49850    0.50480  -0.00630   -1.24802
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34600    0.34920  -0.00320   -0.91638
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47600    0.47860  -0.00260   -0.54325
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.53930   10.54580  -0.00650   -0.06164
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64390    7.64860  -0.00470   -0.06145
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35590    0.35630  -0.00040   -0.11226
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25590    0.25620  -0.00030   -0.11710
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39760    0.39980  -0.00220   -0.55028
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13550    2.12540   0.01010    0.47520
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42210    1.41530   0.00680    0.48046
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33670    0.33680  -0.00010   -0.02969
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36180    0.36190  -0.00010   -0.02763
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22650    0.22650   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.33730   10.33710   0.00020    0.00193
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.75560    6.75550   0.00010    0.00148
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.08000   34.03000   0.05000    0.14693
國泰價值卓越基金                                                 17.13000   16.82000   0.31000    1.84304
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.99000   11.18000  -0.19000   -1.69946
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37990    0.38780  -0.00790   -2.03713
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.88090   39.94680  -0.06590   -0.16497
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.53000   19.92000  -0.39000   -1.95783
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.20000   19.37000  -0.17000   -0.87765
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.87000   18.91000  -0.04000   -0.21153
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.03110   12.02010   0.01100    0.09151
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39570    0.39660  -0.00090   -0.22693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60550    9.60130   0.00420    0.04374
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.52130    8.53880  -0.01750   -0.20495
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59900   10.59440   0.00460    0.04342
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50100    9.52060  -0.01960   -0.20587
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13710   11.13430   0.00280    0.02515
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.11470   10.14000  -0.02530   -0.24951
第一金大中華基金                                                 29.16000   28.43000   0.73000    2.56771
第一金小型精選基金                                               42.30000   41.39000   0.91000    2.19860
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.79000   13.92000  -0.13000   -0.93391
第一金中國世紀基金-美元                                           9.04320    9.18290  -0.13970   -1.52131
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.04420    9.18390  -0.13970   -1.52114
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.48000   10.61000  -0.13000   -1.22526
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.48000   10.61000  -0.13000   -1.22526
第一金中概平衡基金                                               26.38000   25.93000   0.45000    1.73544
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24000   15.23980   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.73100  177.72900   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.98030   10.04660  -0.06630   -0.65992
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.98030   10.04660  -0.06630   -0.65992
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.10840   14.45080  -0.34240   -2.36942
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.10870   14.45130  -0.34260   -2.37072
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.36000   13.64000  -0.28000   -2.05279
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.36000   13.64000  -0.28000   -2.05279
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82460    9.84230  -0.01770   -0.17984
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82730    9.84510  -0.01780   -0.18080
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44100    9.44190  -0.00090   -0.00953
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46510    9.46590  -0.00080   -0.00845
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.22970   10.24830  -0.01860   -0.18149
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83710    9.83800  -0.00090   -0.00915
第一金全球大趨勢基金                                             23.20000   23.63000  -0.43000   -1.81972
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.16370    8.19100  -0.02730   -0.33329
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85740    5.87700  -0.01960   -0.33350
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.37480    9.39540  -0.02060   -0.21926
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.37590    9.39650  -0.02060   -0.21923
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.65030    9.67220  -0.02190   -0.22642
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.65230    9.67350  -0.02120   -0.21916
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55540    8.60240  -0.04700   -0.54636
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.04350   10.09860  -0.05510   -0.54562
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73220    9.73670  -0.00450   -0.04622
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73120    9.73570  -0.00450   -0.04622
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01570    8.02470  -0.00900   -0.11215
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87700    8.87630   0.00070    0.00789
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87730    8.87650   0.00080    0.00901
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07470   11.07980  -0.00510   -0.04603
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07550   11.08060  -0.00510   -0.04603
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95790    9.96910  -0.01120   -0.11235
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.70070   14.69950   0.00120    0.00816
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.92440   14.20960  -0.28520   -2.00709
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.94180   14.22720  -0.28540   -2.00602
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.95000   13.18000  -0.23000   -1.74507
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.98000   13.20000  -0.22000   -1.66667
第一金亞洲科技基金                                               20.02000   20.24000  -0.22000   -1.08696
第一金亞洲新興市場基金                                           13.27000   13.39000  -0.12000   -0.89619
第一金店頭市場基金                                               10.58000   10.36000   0.22000    2.12355
第一金創新趨勢基金                                               27.10000   26.50000   0.60000    2.26415
第一金電子基金                                                   36.57000   35.78000   0.79000    2.20794
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.59000   19.64000  -0.05000   -0.25458
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.88000   19.89000  -0.01000   -0.05028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
統一大中華中小基金(美元)                                          8.85000    8.98000  -0.13000   -1.44766
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.89000   13.04000  -0.15000   -1.15031
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
統一大滿貫基金                                                   35.35000   35.14000   0.21000    0.59761
統一大龍印基金                                                   16.00000   16.27000  -0.27000   -1.65950
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.68000    9.83000  -0.15000   -1.52594
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.32000    9.52000  -0.20000   -2.10084
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.43000   10.62000  -0.19000   -1.78908
統一中小基金                                                     29.43000   28.80000   0.63000    2.18750
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.58720    9.54020   0.04700    0.49265
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.39600    9.40990  -0.01390   -0.14772
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04420    9.04460  -0.00040   -0.00442
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.27650   11.22120   0.05530    0.49282
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.97810   10.99440  -0.01630   -0.14826
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56410   10.56460  -0.00050   -0.00473
統一台灣動力基金                                                 20.38000   19.85000   0.53000    2.67003
統一全天候基金                                                  123.74000  120.98000   2.76000    2.28137
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.66370    8.72350  -0.05980   -0.68550
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.79670    8.91430  -0.11760   -1.31923
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.73990    8.83520  -0.09530   -1.07864
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.89470    8.95610  -0.06140   -0.68557
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.03100    9.15170  -0.12070   -1.31888
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.97280    9.07060  -0.09780   -1.07821
統一全球債券組合基金                                             11.92380   11.90760   0.01620    0.13605
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.61000   15.94000  -0.33000   -2.07026
統一全球新科技基金(美元)                                         15.45000   15.87000  -0.42000   -2.64650
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.60000   14.95000  -0.35000   -2.34114
統一亞太基金                                                     26.94000   27.35000  -0.41000   -1.49909
統一亞洲大金磚基金                                               13.14000   13.35000  -0.21000   -1.57303
統一奔騰基金                                                     66.54000   64.83000   1.71000    2.63767
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64820   16.64800   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.27000   10.40000  -0.13000   -1.25000
統一強漢基金(美元)                                                9.73000    9.91000  -0.18000   -1.81635
統一強漢基金(新台幣)                                             25.22000   25.61000  -0.39000   -1.52284
統一統信基金                                                     35.35000   34.69000   0.66000    1.90257
統一黑馬基金                                                     67.29000   65.39000   1.90000    2.90564
統一新亞洲科技能源基金                                           19.47000   19.75000  -0.28000   -1.41772
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06790    8.06100   0.00690    0.08560
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.16190   10.15310   0.00880    0.08667
統一經建基金                                                     52.63000   51.42000   1.21000    2.35317
統一龍馬基金                                                     77.91000   76.47000   1.44000    1.88309
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.56000   25.20000   0.36000    1.42857
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.47000   49.85000   0.62000    1.24373
野村中國機會基金                                                 14.50000   14.71000  -0.21000   -1.42760
野村巴西基金                                                      5.04000    4.99000   0.05000    1.00200
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.17000   12.23000  -0.06000   -0.49060
野村台灣高股息基金                                               22.66000   22.71000  -0.05000   -0.22017
野村台灣運籌基金                                                 38.17000   38.22000  -0.05000   -0.13082
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.63260    9.63360  -0.00100   -0.01038
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.59550    9.59380   0.00170    0.01772
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.60170    9.59850   0.00320    0.03334
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.71360    9.71470  -0.00110   -0.01132
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.65950    9.65780   0.00170    0.01760
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.63100    9.62770   0.00330    0.03428
野村平衡基金                                                     20.03000   19.85000   0.18000    0.90680
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.30000   13.33000  -0.03000   -0.22506
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
野村全球生技醫療基金                                             17.06000   17.27000  -0.21000   -1.21598
野村全球品牌基金                                                 28.34000   29.08000  -0.74000   -2.54470
野村全球氣候變遷基金                                              8.54000    8.65000  -0.11000   -1.27168
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.89000   13.07000  -0.18000   -1.37720
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.07000   11.24000  -0.17000   -1.51246
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.05000   19.32000  -0.27000   -1.39752
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.96000   12.16000  -0.20000   -1.64474
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.42810   10.43770  -0.00960   -0.09197
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32410   10.32680  -0.00270   -0.02615
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.46190    9.51790  -0.05600   -0.58837
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.22400    9.27040  -0.04640   -0.50052
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.78830    8.81970  -0.03140   -0.35602
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.97330   11.03870  -0.06540   -0.59246
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.49870   10.55150  -0.05280   -0.50040
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05760   10.09380  -0.03620   -0.35864
野村成長基金                                                     28.81000   28.94000  -0.13000   -0.44921
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.18700    9.24720  -0.06020   -0.65101
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.20510    9.26010  -0.05500   -0.59395
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.28360    9.31470  -0.03110   -0.33388
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.51040    9.57250  -0.06210   -0.64873
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.46120    9.51780  -0.05660   -0.59468
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.54580    9.57770  -0.03190   -0.33307
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.00000    9.10000  -0.10000   -1.09890
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.76000   12.91000  -0.15000   -1.16189
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.65900    9.68780  -0.02880   -0.29728
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.63190    9.64750  -0.01560   -0.16170
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.66080    9.65790   0.00290    0.03003
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.11170   10.14220  -0.03050   -0.30072
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.00630   10.02260  -0.01630   -0.16263
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.04280   10.03970   0.00310    0.03088
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.71340    8.71680  -0.00340   -0.03901
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.35050    9.37230  -0.02180   -0.23260
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.21970    9.23790  -0.01820   -0.19701
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.13170   13.13700  -0.00530   -0.04034
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.19040   12.21870  -0.02830   -0.23161
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.95560    9.97510  -0.01950   -0.19549
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23880   10.26130  -0.02250   -0.21927
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92560    9.93970  -0.01410   -0.14186
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43760    9.44010  -0.00250   -0.02648
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.14090   11.14390  -0.00300   -0.02692
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.98490   10.04040  -0.05550   -0.55277
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.05080   11.13900  -0.08820   -0.79181
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.61830   10.69610  -0.07780   -0.72737
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.32430   10.38210  -0.05780   -0.55673
野村泰國基金                                                     39.08000   39.44000  -0.36000   -0.91278
野村高科技基金                                                   13.11000   12.93000   0.18000    1.39211
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.99550   10.09070  -0.09520   -0.94344
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.22710   10.35470  -0.12760   -1.23229
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.46640   10.61910  -0.15270   -1.43797
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.65330    9.77150  -0.11820   -1.20964
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.48980    9.58170  -0.09190   -0.95912
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.46040    9.58170  -0.12130   -1.26595
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.67880   11.82430  -0.14550   -1.23052
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.83470   13.01640  -0.18170   -1.39593
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.72070   10.85190  -0.13120   -1.20900
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.54490   10.64700  -0.10210   -0.95896
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.74920   10.88700  -0.13780   -1.26573
野村貨幣市場基金                                                 16.25530   16.25510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.56000   15.68000  -0.12000   -0.76531
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.01550    9.98360   0.03190    0.31952
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95100    7.92760   0.02340    0.29517
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.69720   11.66280   0.03440    0.29495
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.38000    7.34000   0.04000    0.54496
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
野村精選貨幣市場基金                                             12.07360   12.07350   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.24000   12.38000  -0.14000   -1.13086
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.62000   11.77000  -0.15000   -1.27443
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.24000   11.36000  -0.12000   -1.05634
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.89000    8.02000  -0.13000   -1.62095
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.14000   11.32000  -0.18000   -1.59011
野村積極成長基金                                                 12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.73000    9.65000   0.08000    0.82902
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.58000   35.31000   0.27000    0.76466
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13510   10.14170  -0.00660   -0.06508
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60290    8.62270  -0.01980   -0.22963
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.01020    8.02380  -0.01360   -0.16950
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84360    7.84800  -0.00440   -0.05607
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54490   11.57170  -0.02680   -0.23160
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52690   10.54470  -0.01780   -0.16881
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33880   10.34460  -0.00580   -0.05607
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.21000   10.39000  -0.18000   -1.73244
野村環球基金-人民幣計價                                          15.57000   15.87000  -0.30000   -1.89036
野村環球基金-美元計價                                            12.31000   12.56000  -0.25000   -1.99045
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.00000   17.29000  -0.29000   -1.67727
野村鴻利基金                                                     23.16000   23.01000   0.15000    0.65189
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85300   16.85290   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.91000   20.96000  -0.05000   -0.23855
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.31000    9.25000   0.06000    0.64865
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.23000   13.28000  -0.05000   -0.37651
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.91000   14.96000  -0.05000   -0.33422
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.06030   10.03240   0.02790    0.27810
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.19970   13.16340   0.03630    0.27576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.63020    9.62280   0.00740    0.07690
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.60940    9.60740   0.00200    0.02082
凱基台商天下基金                                                 13.22000   13.34000  -0.12000   -0.89955
凱基台灣精五門基金                                               21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.64540   10.74600  -0.10060   -0.93616
凱基亞太高股息基金                                               12.71000   12.80000  -0.09000   -0.70313
凱基亞洲四金磚基金                                               17.79000   17.89000  -0.10000   -0.55897
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.85360   13.00640  -0.15280   -1.17481
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.50000   12.61000  -0.11000   -0.87232
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53560   11.53550   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.05000   26.99000   0.06000    0.22230
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.88000   22.38000  -0.50000   -2.23414
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.48880   22.04510  -0.55630   -2.52346
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.52000   17.69000  -0.17000   -0.96099
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.95940   17.18130  -0.22190   -1.29152
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.69000    7.76000  -0.07000   -0.90206
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.40000   11.52000  -0.12000   -1.04167
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.67120   11.85860  -0.18740   -1.58029
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.02000   11.16000  -0.14000   -1.25448
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.37980   11.56460  -0.18480   -1.59798
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.51000   11.66000  -0.15000   -1.28645
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.89000   13.11000  -0.22000   -1.67811
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.79980   13.04710  -0.24730   -1.89544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.34000   14.06000   0.28000    1.99147
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.58000   33.98000  -1.40000   -4.12007
富邦NASDAQ-100基金                                               29.32000   29.92000  -0.60000   -2.00535
富邦上証180基金                                                  29.05000   29.40000  -0.35000   -1.19048
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21780    0.22170  -0.00390   -1.75913
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.63000    6.72000  -0.09000   -1.33929
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.68000    7.56000   0.12000    1.58730
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.69000   38.72000  -1.03000   -2.66012
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.59110   11.64530  -0.05420   -0.46542
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.86000   10.92710  -0.06710   -0.61407
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.63190   10.69750  -0.06560   -0.61323
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.18790   10.23550  -0.04760   -0.46505
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.46820    9.52680  -0.05860   -0.61511
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.27790    9.33510  -0.05720   -0.61274
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.71600   20.73880  -0.02280   -0.10994
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.28200   11.27880   0.00320    0.02837
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.69340   10.71020  -0.01680   -0.15686
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.79750   12.81030  -0.01280   -0.09992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89050    1.89210  -0.00160   -0.08456
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.43380    9.44320  -0.00940   -0.09954
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44100    1.44220  -0.00120   -0.08321
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64180   11.63370   0.00810    0.06963
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72980    1.73210  -0.00230   -0.13279
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10470   10.09770   0.00700    0.06932
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52050    1.52260  -0.00210   -0.13792
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.25000   23.16000   0.09000    0.38860
富邦日本東証基金                                                 21.98000   21.95000   0.03000    0.13667
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.95000   43.02000  -0.07000   -0.16272
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.76000   47.50000   0.26000    0.54737
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.69000   49.91000  -0.22000   -0.44079
富邦台灣心基金                                                   23.80000   23.47000   0.33000    1.40605
富邦台灣釆吉50基金                                               46.69000   46.89000  -0.20000   -0.42653
富邦台灣科技指數基金                                             49.92000   50.61000  -0.69000   -1.36337
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.62890   39.58770   0.04120    0.10407
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.61270   40.56200   0.05070    0.12499
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29580    0.29620  -0.00040   -0.13504
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.39370    2.37940   0.01430    0.60099
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34020    0.34010   0.00010    0.02940
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.60960   10.61270  -0.00310   -0.02921
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.08160    2.06940   0.01220    0.58954
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32680    0.32680   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.17170    9.17440  -0.00270   -0.02943
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.27000   23.45000  -0.18000   -0.76759
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.71000   14.58000   0.13000    0.89163
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.29000   29.70000  -0.41000   -1.38047
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62990   15.62980   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     68.56000   67.76000   0.80000    1.18064
富邦科技基金                                                     26.49000   26.02000   0.47000    1.80630
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.99660   39.86570   0.13090    0.32835
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.67700   39.42590   0.25110    0.63689
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.87100   38.68130   0.18970    0.49042
富邦恒生國企ETF基金                                              20.36000   20.48000  -0.12000   -0.58594
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.88000   13.82000   0.06000    0.43415
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.98000   29.19000  -0.21000   -0.71942
富邦高成長基金                                                   26.10000   25.82000   0.28000    1.08443
富邦基金                                                         13.82000   13.71000   0.11000    0.80233
富邦深証100基金                                                  10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.15000   20.54000  -0.39000   -1.89873
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40690    0.40670   0.00020    0.04918
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.24470   12.25720  -0.01250   -0.10198
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54050    9.55020  -0.00970   -0.10157
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30430    0.30410   0.00020    0.06577
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89890    8.90800  -0.00910   -0.10216
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.57930    9.62690  -0.04760   -0.49445
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.97250    9.99040  -0.01790   -0.17917
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.57930    9.62700  -0.04770   -0.49548
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.97250    9.99040  -0.01790   -0.17917
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.63000   19.61000   0.02000    0.10199
富邦精準基金                                                     49.12000   48.35000   0.77000    1.59255
富邦精銳中小基金                                                 12.62000   12.41000   0.21000    1.69218
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.08000   19.70000   0.38000    1.92893
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.89000   21.00000  -0.11000   -0.52381
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.77000    7.78000  -0.01000   -0.12853
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.09000   20.06000   0.03000    0.14955
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.07580   10.12370  -0.04790   -0.47315
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.57730   10.69620  -0.11890   -1.11161
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.56580   10.64480  -0.07900   -0.74215
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.84630    9.89310  -0.04680   -0.47306
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.29140   10.40710  -0.11570   -1.11174
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.26080   10.33750  -0.07670   -0.74196
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富達台灣成長基金                                                 30.13000   30.16000  -0.03000   -0.09947
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.82480    8.83170  -0.00690   -0.07813
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.31850    9.32990  -0.01140   -0.12219
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.07950    9.09150  -0.01200   -0.13199
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.69170    9.69930  -0.00760   -0.07836
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.66090    9.67270  -0.01180   -0.12199
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.41200    9.42490  -0.01290   -0.13687
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.47010    9.48290  -0.01280   -0.13498
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49700    8.48940   0.00760    0.08952
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47670    9.47260   0.00410    0.04328
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00170    8.99890   0.00280    0.03111
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.45560   10.44580   0.00980    0.09382
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17820   10.17390   0.00430    0.04227
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73140    9.72770   0.00370    0.03804
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11360    9.11070   0.00290    0.03183
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.55120    9.54720   0.00400    0.04190
富達卓越領航全球組合基金                                         15.01000   15.20000  -0.19000   -1.25000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.71200    8.70470   0.00730    0.08386
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37100    9.36760   0.00340    0.03630
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.09500    9.09320   0.00180    0.01980
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.81540    9.80720   0.00820    0.08361
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73920    9.73570   0.00350    0.03595
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.48740    9.48540   0.00200    0.02109
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.17420    9.17170   0.00250    0.02726
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54220    9.53860   0.00360    0.03774
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.53000   11.68000  -0.15000   -1.28425
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.99000   10.09000  -0.10000   -0.99108
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.27000   10.38000  -0.11000   -1.05973
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.49170    9.48370   0.00800    0.08436
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.11430    9.12330  -0.00900   -0.09865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69690    8.69240   0.00450    0.05177
富蘭克林華美中華基金                                             14.18000   14.41000  -0.23000   -1.59611
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.76000   20.65000   0.11000    0.53269
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.94000   11.08000  -0.14000   -1.26354
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.47000   10.57000  -0.10000   -0.94607
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.89960    7.88220   0.01740    0.22075
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.06120    9.05250   0.00870    0.09611
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.67760    9.66830   0.00930    0.09619
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.20620    9.18600   0.02020    0.21990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03920   11.05360  -0.01440   -0.13027
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.81890    8.83030  -0.01140   -0.12910
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.28650    9.29860  -0.01210   -0.13013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.11160   13.13210  -0.02050   -0.15611
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.38790   10.40410  -0.01620   -0.15571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10350   10.12050  -0.01700   -0.16798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.73760    7.75060  -0.01300   -0.16773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.23560    9.25110  -0.01550   -0.16755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.64860   10.65110  -0.00250   -0.02347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61630    7.61810  -0.00180   -0.02363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.10860    9.11080  -0.00220   -0.02415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39910   10.41870  -0.01960   -0.18812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.78480    7.79950  -0.01470   -0.18847
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27830    8.27410   0.00420    0.05076
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.33800    9.34510  -0.00710   -0.07598
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03510   10.04270  -0.00760   -0.07568
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66030   12.65390   0.00640    0.05058
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.85000   10.00000  -0.15000   -1.50000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.97000   10.10000  -0.13000   -1.28713
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.47000   10.57000  -0.10000   -0.94607
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.09310   13.22970  -0.13660   -1.03253
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.59000    9.71000  -0.12000   -1.23584
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.67000    9.76000  -0.09000   -0.92213
富蘭克林華美第一富基金                                           43.04000   42.64000   0.40000    0.93809
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29580   10.29560   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.34000   13.58000  -0.24000   -1.76730
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.04000   13.34000  -0.30000   -2.24888
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.91000   15.21000  -0.30000   -1.97239
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.89400    7.95060  -0.05660   -0.71190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.04790   11.14110  -0.09320   -0.83654
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.61570    9.60840   0.00730    0.07598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.88030   10.87200   0.00830    0.07634
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95470    6.94760   0.00710    0.10219
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15940    9.15780   0.00160    0.01747
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.13690   10.13510   0.00180    0.01776
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.52320   10.51240   0.01080    0.10274
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.04000   20.00000   0.04000    0.20000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57560   11.57460   0.00100    0.00864
復華人生目標基金                                                 40.46080   39.71880   0.74200    1.86813
復華大中華中小策略基金                                           10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
復華中小精選基金                                                 81.67000   79.56000   2.11000    2.65209
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.14000    9.25000  -0.11000   -1.18919
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.32000   12.19000   0.13000    1.06645
復華全方位基金                                                   32.83000   31.85000   0.98000    3.07692
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.57000   13.87000  -0.30000   -2.16294
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.99000   21.39000  -0.40000   -1.87003
復華全球平衡基金-美元                                             9.74000    9.86000  -0.12000   -1.21704
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.41000   20.61000  -0.20000   -0.97040
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.89000   17.34000  -0.45000   -2.59516
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.00000   16.37000  -0.37000   -2.26023
復華全球原物料基金                                                9.37000    9.53000  -0.16000   -1.67891
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.88000   14.07000  -0.19000   -1.35039
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45890   11.45480   0.00410    0.03579
復華全球債券基金                                                 13.45960   13.44750   0.01210    0.08998
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.51000   14.69000  -0.18000   -1.22532
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.25000   10.37000  -0.12000   -1.15718
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
復華有利貨幣市場基金                                             13.42770   13.42760   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
復華亞太成長基金                                                 15.77000   16.08000  -0.31000   -1.92786
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.93000   10.17000  -0.24000   -2.35988
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.36000   10.58000  -0.22000   -2.07940
復華東協世紀基金                                                 12.30000   12.42000  -0.12000   -0.96618
復華南非幣長期收益基金A                                          12.91000   12.96000  -0.05000   -0.38580
復華南非幣長期收益基金B                                           8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華美國新星基金-美元                                            12.71000   13.05000  -0.34000   -2.60536
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.66000   12.96000  -0.30000   -2.31481
復華恒生基金                                                     21.21000   21.24000  -0.03000   -0.14124
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.37000   33.37000   0.00000    0.00000
復華神盾基金                                                     28.23930   27.67060   0.56870    2.05525
復華高成長基金                                                   71.89000   70.15000   1.74000    2.48040
復華高益策略組合基金                                             13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
復華貨幣市場基金                                                 14.38820   14.38800   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.05000   19.00000   0.05000    0.26316
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.53000   50.48000   0.05000    0.09905
復華復華基金                                                     22.63000   22.11000   0.52000    2.35188
復華華人世紀基金                                                 19.19000   19.31000  -0.12000   -0.62144
復華傳家二號基金                                                 31.33940   30.87980   0.45960    1.48835
復華傳家基金                                                     27.47800   26.80340   0.67460    2.51684
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.84000   0.01000    0.06739
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.67000   11.78000  -0.11000   -0.93379
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.22000   14.34000  -0.12000   -0.83682
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.66000   18.62000   0.04000    0.21482
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.68000    5.69000  -0.01000   -0.17575
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.49000   12.51000  -0.02000   -0.15987
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
復華滬深300 A股基金                                              22.12000   22.35000  -0.23000   -1.02908
復華數位經濟基金                                                 65.63000   63.48000   2.15000    3.38689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70510    9.70090   0.00420    0.04329
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.55920    9.55070   0.00850    0.08900
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.85770    9.85350   0.00420    0.04262
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.67970    9.67120   0.00850    0.08789
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.63740    9.64070  -0.00330   -0.03423
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.99960    9.97150   0.02810    0.28180
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.62850    9.63520  -0.00670   -0.06954
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98950    9.96480   0.02470    0.24787
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.62730    9.63400  -0.00670   -0.06955
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.99300    9.96840   0.02460    0.24678
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29000    9.27460   0.01540    0.16604
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.80040    8.83990  -0.03950   -0.44684
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64850    8.65990  -0.01140   -0.13164
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46010   11.44110   0.01900    0.16607
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.87000   10.91890  -0.04890   -0.44785
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.80670   10.82100  -0.01430   -0.13215
景順主流基金                                                     19.14000   19.09000   0.05000    0.26192
景順台灣科技基金                                                 33.96000   33.93000   0.03000    0.08842
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
景順全球科技基金                                                 21.65000   22.09000  -0.44000   -1.99185
景順全球康健基金                                                 18.01000   18.12000  -0.11000   -0.60706
景順貨幣市場基金                                                 15.92810   15.92800   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.28000   35.30000  -0.02000   -0.05666
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.06000   15.49000  -0.43000   -2.77598
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.88000   14.23000  -0.35000   -2.45959
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.52000   10.68000  -0.16000   -1.49813
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.52000   10.65000  -0.13000   -1.22066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.66000   10.82000  -0.16000   -1.47874
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.68000   10.80000  -0.12000   -1.11111
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63100    8.62780   0.00320    0.03709
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.20750    8.23010  -0.02260   -0.27460
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98040   10.97660   0.00380    0.03462
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.41760   10.44630  -0.02870   -0.27474
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.91000    8.05000  -0.14000   -1.73913
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.97000    8.17000  -0.20000   -2.44798
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.53000   11.78000  -0.25000   -2.12224
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48070    9.47870   0.00200    0.02110
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.53560    9.50340   0.03220    0.33883
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69200    9.69000   0.00200    0.02064
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.75100    9.71810   0.03290    0.33854
華南永昌永昌基金                                                 19.40000   19.58000  -0.18000   -0.91931
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24540   14.22920   0.01620    0.11385
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球精品基金                                             15.89000   16.11000  -0.22000   -1.36561
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.78000   12.05000  -0.27000   -2.24066
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.58000   11.81000  -0.23000   -1.94750
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.89000   14.22000  -0.33000   -2.32068
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.64000   13.91000  -0.27000   -1.94105
華南永昌物聯網精選基金                                           12.17000   12.31000  -0.14000   -1.13729
華南永昌策略報酬基金                                             10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19250   16.19230   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.63510   24.96410  -0.32900   -1.31789
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92920   11.92910   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.12560   10.13050  -0.00490   -0.04837
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.39300   10.41680  -0.02380   -0.22848
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.88410    9.88880  -0.00470   -0.04753
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.11250   10.13610  -0.02360   -0.23283
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.96860    9.97370  -0.00510   -0.05113
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.17270   10.19680  -0.02410   -0.23635
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.82710    9.83220  -0.00510   -0.05187
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.01960   10.04340  -0.02380   -0.23697
華頓中小型基金                                                   28.37000   28.32000   0.05000    0.17655
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.43000   12.52510  -0.09510   -0.75928
華頓台灣基金                                                     34.25000   33.72000   0.53000    1.57177
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51150   11.51140   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.92000   18.28000  -0.36000   -1.96937
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31330   13.30850   0.00480    0.03607
華頓全球高收益債券基金B                                           8.34430    8.34130   0.00300    0.03597
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.98000    6.06000  -0.08000   -1.32013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.85060    2.88780  -0.03720   -1.28818
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.23640   13.44680  -0.21040   -1.56468
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.43540    0.44370  -0.00830   -1.87063
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.70060   11.74450  -0.04390   -0.37379
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.63950   10.67450  -0.03500   -0.32788
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.80110   10.87200  -0.07090   -0.65213
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.79890    9.86320  -0.06430   -0.65192
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.18120   11.29030  -0.10910   -0.96632
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.20200   10.30620  -0.10420   -1.01104
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.33000   11.50000  -0.17000   -1.47826
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.13000   10.31000  -0.18000   -1.74588
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.02000   11.25000  -0.23000   -2.04444
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45560    2.44880   0.00680    0.27769
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99480    1.98600   0.00880    0.44310
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.97620   12.01580  -0.03960   -0.32957
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.80430    9.83670  -0.03240   -0.32938
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37440    0.37560  -0.00120   -0.31949
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31440    0.31580  -0.00140   -0.44332
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.47000  -0.04000   -1.15274
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.92000   16.16000  -0.24000   -1.48515
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.52000    0.53000  -0.01000   -1.88679
匯豐太平洋精典基金                                               17.60000   17.79000  -0.19000   -1.06802
匯豐台灣精典基金                                                 24.30000   24.26000   0.04000    0.16488
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.11000   12.25000  -0.14000   -1.14286
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.15000    8.25000  -0.10000   -1.21212
匯豐安富基金                                                     25.42000   25.41000   0.01000    0.03935
匯豐成功基金                                                     39.68000   39.69000  -0.01000   -0.02520
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.21000   11.26000  -0.05000   -0.44405
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48300    2.47390   0.00910    0.36784
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27070    2.26130   0.00940    0.41569
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.57490   11.59090  -0.01600   -0.13804
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.00690    8.02240  -0.01550   -0.19321
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37990    0.38080  -0.00090   -0.23634
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34140    0.34220  -0.00080   -0.23378
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.92000    6.88000   0.04000    0.58140
匯豐金磚動力基金                                                 13.98000   14.21000  -0.23000   -1.61858
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97570   14.97560   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.10000    5.16000  -0.06000   -1.16279
匯豐新鑽動力基金                                                 10.81000   10.94000  -0.13000   -1.18830
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.36950    5.36670   0.00280    0.05217
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.91910    8.91670   0.00240    0.02692
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.30000   52.22000   0.08000    0.15320
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.30000   52.22000   0.08000    0.15320
匯豐龍騰電子基金                                                 38.18000   38.00000   0.18000    0.47368
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.19810   12.19810   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.92000   21.39000   0.53000    2.47779
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.16000   11.26000  -0.10000   -0.88810
新光中國成長基金(美元)                                           11.76000   11.93000  -0.17000   -1.42498
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.57000   11.70000  -0.13000   -1.11111
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.13780   10.10020   0.03760    0.37227
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.89200    9.91120  -0.01920   -0.19372
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05200   10.04240   0.00960    0.09559
新光台灣富貴基金                                                 23.30000   23.37000  -0.07000   -0.29953
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92570    9.92160   0.00410    0.04132
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.55980    9.52820   0.03160    0.33165
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.59890    9.59490   0.00400    0.04169
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.23540    9.20480   0.03060    0.33244
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.81000   10.05000  -0.24000   -2.38806
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.23000   10.37000  -0.14000   -1.35005
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000   10.03000  -0.18000   -1.79462
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.86000   10.03000  -0.17000   -1.69492
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43370   15.43350   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
新光亞洲精選基金-美金                                            23.54000   23.85000  -0.31000   -1.29979
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.51000   23.75000  -0.24000   -1.01053
新光兩岸優勢基金                                                 13.09000   13.22000  -0.13000   -0.98336
新光店頭基金                                                     27.02000   26.61000   0.41000    1.54077
新光南非幣保本基金                                               11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
新光特選內需收益ETF基金                                          19.94000   19.87000   0.07000    0.35229
新光創新科技基金                                                 15.96000   15.76000   0.20000    1.26904
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.69310    9.69580  -0.00270   -0.02785
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.97740    9.97940  -0.00200   -0.02004
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64930    9.65060  -0.00130   -0.01347
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.24230    9.24480  -0.00250   -0.02704
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.52830    9.52990  -0.00160   -0.01679
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20560    9.20690  -0.00130   -0.01412
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
新光澳幣十年期保本基金                                           10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95480    9.96350  -0.00870   -0.08732
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79560    9.80500  -0.00940   -0.09587
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74980    9.75110  -0.00130   -0.01333
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.88190    9.88330  -0.00140   -0.01417
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83720    9.84800  -0.01080   -0.10967
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.70290    9.71340  -0.01050   -0.10810
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67680    9.68730  -0.01050   -0.10839
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81060    9.82130  -0.01070   -0.10895
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.35000    7.47000  -0.12000   -1.60643
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.75550    9.76980  -0.01430   -0.14637
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43680    9.44820  -0.01140   -0.12066
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.71540    9.72900  -0.01360   -0.13979
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44390    9.45720  -0.01330   -0.14063
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51930    9.53190  -0.01260   -0.13219
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85570    9.86860  -0.01290   -0.13072
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.73230   13.72810   0.00420    0.03059
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.52520    8.52260   0.00260    0.03051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.42360   36.32750   0.09610    0.26454
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.59750   37.43880   0.15870    0.42389
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.47020   38.26460   0.20560    0.53731
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13870   11.13570   0.00300    0.02694
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.28290   10.30880  -0.02590   -0.25124
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.56070   13.65180  -0.09110   -0.66731
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.65720   10.79300  -0.13580   -1.25822
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
群益大印度基金-人民幣                                            13.29930   13.31040  -0.01110   -0.08339
群益大印度基金-美元                                              13.15110   13.24080  -0.08970   -0.67745
群益大印度基金-新臺幣                                            12.29000   12.34000  -0.05000   -0.40519
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.00360   12.21400  -0.21040   -1.72261
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.17130   12.45870  -0.28740   -2.30682
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.27000   11.50000  -0.23000   -2.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.16910   11.36490  -0.19580   -1.72285
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.33480   10.57880  -0.24400   -2.30650
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.59000    9.79000  -0.20000   -2.04290
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.63250    9.80130  -0.16880   -1.72222
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.94860    9.15990  -0.21130   -2.30679
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.32000    9.51000  -0.19000   -1.99790
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.32770    9.49120  -0.16350   -1.72265
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.95580    9.16730  -0.21150   -2.30711
群益中小型股基金                                                 51.36000   50.80000   0.56000    1.10236
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.77970    9.76250   0.01720    0.17618
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.54650    9.58670  -0.04020   -0.41933
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.82660    8.83580  -0.00920   -0.10412
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.67380    8.65850   0.01530    0.17670
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.46660    8.50230  -0.03570   -0.41989
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.82890    7.83710  -0.00820   -0.10463
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39190   11.38920   0.00270    0.02371
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.17990   11.17750   0.00240    0.02147
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.46100   10.47790  -0.01690   -0.16129
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.42020    9.46150  -0.04130   -0.43651
群益中國新機會基金N-美元                                          9.09490    9.18940  -0.09450   -1.02836
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.35430    8.39090  -0.03660   -0.43619
群益中國新機會基金-美元                                           9.72460    9.82570  -0.10110   -1.02893
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
群益平衡王基金                                                   19.38150   19.39510  -0.01360   -0.07012
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.99000    5.99000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.47410   10.46140   0.01270    0.12140
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.51190   10.56200  -0.05010   -0.47434
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.47090    9.45940   0.01150    0.12157
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.50510    9.55040  -0.04530   -0.47433
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07350   10.07930  -0.00580   -0.05754
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87350    9.88190  -0.00840   -0.08500
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51540    9.52090  -0.00550   -0.05777
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41600    9.42390  -0.00790   -0.08383
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13180   10.13770  -0.00590   -0.05820
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18320   10.19180  -0.00860   -0.08438
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68310    9.68870  -0.00560   -0.05780
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.07440   10.08290  -0.00850   -0.08430
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06920   10.03960   0.02960    0.29483
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35740    7.33570   0.02170    0.29581
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05990   10.07140  -0.01150   -0.11418
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97230    9.98590  -0.01360   -0.13619
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.09240   10.09230   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05990   10.07140  -0.01150   -0.11418
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97220    9.98590  -0.01370   -0.13719
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.09240   10.09230   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05990   10.07140  -0.01150   -0.11418
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97230    9.98590  -0.01360   -0.13619
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.09240   10.09230   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05990   10.07140  -0.01150   -0.11418
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97220    9.98590  -0.01370   -0.13719
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.09240   10.09230   0.00010    0.00099
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.70000   10.86000  -0.16000   -1.47330
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.26280   15.54060  -0.27780   -1.78758
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.84000   15.06000  -0.22000   -1.46082
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
群益印度中小基金N-美元                                            9.77960    9.86160  -0.08200   -0.83151
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
群益印度中小基金-人民幣                                          14.99940   15.03520  -0.03580   -0.23811
群益印度中小基金-美元                                            13.98730   14.10460  -0.11730   -0.83164
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.94000   16.03000  -0.09000   -0.56145
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.49000   15.58000  -0.09000   -0.57766
群益安家基金                                                     26.75110   26.47080   0.28030    1.05890
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07300   16.07280   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.34000   22.67000  -0.33000   -1.45567
群益亞太中小基金                                                 13.10000   13.22000  -0.12000   -0.90772
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.05000   17.13000  -0.08000   -0.46702
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.65930    9.63450   0.02480    0.25741
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47320    7.45400   0.01920    0.25758
群益店頭市場基金                                                112.66000  110.93000   1.73000    1.55954
群益東方盛世基金                                                  9.25000    9.37000  -0.12000   -1.28068
群益東協成長基金-人民幣                                          12.88300   12.94620  -0.06320   -0.48817
群益東協成長基金-美元                                            11.88980   12.01960  -0.12980   -1.07990
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.59000   11.68000  -0.09000   -0.77055
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.11010   11.23470  -0.12460   -1.10906
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.59260   10.72040  -0.12780   -1.19212
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02570   10.13280  -0.10710   -1.05696
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.83940    9.94960  -0.11020   -1.10758
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.38430    9.49750  -0.11320   -1.19189
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.88000    8.97480  -0.09480   -1.05629
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                               9.93930   10.05920  -0.11990   -1.19194
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.62900    9.73690  -0.10790   -1.10816
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.55120    9.66650  -0.11530   -1.19278
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.92030   10.02620  -0.10590   -1.05623
群益長安基金                                                     30.75000   30.49000   0.26000    0.85274
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.61130   14.95610  -0.34480   -2.30541
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.91000   14.19000  -0.28000   -1.97322
群益真善美基金                                                   18.16860   18.10220   0.06640    0.36681
群益馬拉松基金A類型                                             133.28000  131.02000   2.26000    1.72493
群益深証中小板基金                                               13.80000   13.81000  -0.01000   -0.07241
群益創新科技基金                                                 35.44000   34.68000   0.76000    2.19146
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.91730    9.94600  -0.02870   -0.28856
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.59670    9.68210  -0.08540   -0.88204
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.79990   10.83120  -0.03130   -0.28898
群益華夏盛世基金-美元                                            10.58180   10.67590  -0.09410   -0.88142
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.20000   17.30000  -0.10000   -0.57803
群益奧斯卡基金                                                   29.79000   29.22000   0.57000    1.95072
群益新興金鑽基金-美元                                            12.28490   12.45480  -0.16990   -1.36413
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
群益葛萊美基金                                                   25.34000   24.72000   0.62000    2.50809
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.00000   19.98000   0.02000    0.10010
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69490   11.77100  -0.07610   -0.64650
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.29660   11.37400  -0.07740   -0.68050
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.20840   11.28730  -0.07890   -0.69902
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.65340    8.70970  -0.05630   -0.64641
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.21290    9.27610  -0.06320   -0.68132
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.82290    8.88500  -0.06210   -0.69893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
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德信大發基金                                                     30.26000   29.96000   0.30000    1.00134
德信中國精選成長基金                                             11.47000   11.59000  -0.12000   -1.03538
德信台灣主流中小基金                                             20.23000   19.89000   0.34000    1.70940
德信新興股票組合基金                                             11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92500   11.92490   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75740   10.74620   0.01120    0.10422
德信數位時代基金                                                 27.98000   28.08000  -0.10000   -0.35613
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65300   11.65290   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.51000   16.61000  -0.10000   -0.60205
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.15000   19.51000  -0.36000   -1.84521
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.24000    7.26000  -0.02000   -0.27548
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.99320    9.94920   0.04400    0.44225
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.16600   14.10370   0.06230    0.44173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12500    8.11480   0.01020    0.12570
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.08420   11.09080  -0.00660   -0.05951
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.28230   11.29030  -0.00800   -0.07086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.88100   12.86320   0.01780    0.13838
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.99000   18.28000  -0.29000   -1.58643
摩根中小基金                                                     25.18000   24.95000   0.23000    0.92184
摩根中國A股基金                                                  14.87000   15.05000  -0.18000   -1.19601
摩根中國A股基金(美元)                                            11.85000   12.03000  -0.18000   -1.49626
摩根中國亮點基金                                                 14.36000   14.66000  -0.30000   -2.04638
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.60260   11.70880  -0.10620   -0.90701
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.58120   12.68400  -0.10280   -0.81047
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.90490   10.01720  -0.11230   -1.12107
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.93210   13.05090  -0.11880   -0.91028
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.49020   14.60850  -0.11830   -0.80980
摩根台灣金磚基金                                                 21.03000   20.94000   0.09000    0.42980
摩根台灣增長基金                                                 51.41000   51.34000   0.07000    0.13635
摩根平衡基金                                                     27.96000   28.03000  -0.07000   -0.24973
摩根全球α基金                                                   18.78000   19.00000  -0.22000   -1.15789
摩根全球平衡基金                                                 15.13200   15.17880  -0.04680   -0.30832
摩根全球發現基金                                                 12.43000   12.59000  -0.16000   -1.27085
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69760    9.73070  -0.03310   -0.34016
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.57070   10.60310  -0.03240   -0.30557
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07070   10.11030  -0.03960   -0.39168
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29060   11.32930  -0.03870   -0.34159
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.89560    9.93450  -0.03890   -0.39156
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.63010   10.66840  -0.03830   -0.35900
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.46010   13.50870  -0.04860   -0.35977
摩根亞洲基金                                                     56.69000   57.38000  -0.69000   -1.20251
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.52040    8.52810  -0.00770   -0.09029
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.85030    9.86010  -0.00980   -0.09939
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.79110    8.80900  -0.01790   -0.20320
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.22970   12.24080  -0.01110   -0.09068
摩根東方內需機會基金                                             17.95000   18.17000  -0.22000   -1.21079
摩根東方科技基金                                                 35.90000   36.85000  -0.95000   -2.57802
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.67000    9.76000  -0.09000   -0.92213
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
摩根金龍收成基金                                                 23.14000   23.59000  -0.45000   -1.90759
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07040   15.07020   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 15.05000   15.23000  -0.18000   -1.18188
摩根新金磚五國基金                                               11.13000   11.22000  -0.09000   -0.80214
摩根新絲路基金                                                   10.03000   10.18000  -0.15000   -1.47348
摩根新興35基金                                                   13.35000   13.51000  -0.16000   -1.18431
摩根新興日本基金                                                 24.79000   24.95000  -0.16000   -0.64128
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.42380    7.39710   0.02670    0.36095
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60990    9.56740   0.04250    0.44422
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.44070    9.40950   0.03120    0.33158
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.55450   10.51640   0.03810    0.36229
摩根新興科技基金                                                 59.55000   59.11000   0.44000    0.74437
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.30500    8.29390   0.01110    0.13383
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.46170   10.44770   0.01400    0.13400
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.53480    8.54430  -0.00950   -0.11119
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.25880    9.28190  -0.02310   -0.24887
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.81280    8.84720  -0.03440   -0.38882
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.72380    9.73470  -0.01090   -0.11197
摩根龍揚基金                                                     34.61000   35.28000  -0.67000   -1.89909
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.58000   10.70000  -0.12000   -1.12150
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31750    9.31700   0.00050    0.00537
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19850   11.19790   0.00060    0.00536
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.16000   26.83000   0.33000    1.22997
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.63390   11.65570  -0.02180   -0.18703
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.01140   11.02090  -0.00950   -0.08620
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.92640    9.91690   0.00950    0.09580
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.22420   10.24340  -0.01920   -0.18744
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.72030    9.72860  -0.00830   -0.08532
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75670    8.74830   0.00840    0.09602
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.35770   10.48650  -0.12880   -1.22825
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.27170   10.36660  -0.09490   -0.91544
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.77000    9.82660  -0.05660   -0.57599
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.78040    9.80600  -0.02560   -0.26106
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.57640    9.63190  -0.05550   -0.57621
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58640    9.61150  -0.02510   -0.26115
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.42250   11.46640  -0.04390   -0.38286
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.21250   11.25820  -0.04570   -0.40593
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23430   10.25040  -0.01610   -0.15707
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.88900   10.93090  -0.04190   -0.38332
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.67240   10.71590  -0.04350   -0.40594
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74410    9.75930  -0.01520   -0.15575
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.51700   25.12410   0.39290    1.56384
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.84930    9.87980  -0.03050   -0.30871
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.02700   10.02640   0.00060    0.00598
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.84930    9.87980  -0.03050   -0.30871
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.02700   10.02640   0.00060    0.00598
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15440   13.15420   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.76000   13.58000   0.18000    1.32548
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.94030   15.91880   0.02150    0.13506
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.55900   12.60890  -0.04990   -0.39575
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.39350   12.46430  -0.07080   -0.56802
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.91390   11.98200  -0.06810   -0.56835
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75240   11.74850   0.00390    0.03320
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04450   11.02330   0.02120    0.19232
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57500   10.57150   0.00350    0.03311
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66770    8.65100   0.01670    0.19304
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.16000   37.32000  -0.16000   -0.42872
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.46000   15.48000  -0.02000   -0.12920
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.71000   12.73000  -0.02000   -0.15711
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.00000   12.11000  -0.11000   -0.90834
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.47000   15.65000  -0.18000   -1.15016
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.41000   15.59000  -0.18000   -1.15459
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.31000   20.49000  -0.18000   -0.87848
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.48000   18.65000  -0.17000   -0.91153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.69000   12.78000  -0.09000   -0.70423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.54000   15.68000  -0.14000   -0.89286
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.23000   16.40000  -0.17000   -1.03659
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.31000   15.45000  -0.14000   -0.90615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.50000   15.64000  -0.14000   -0.89514
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.01000   14.14000  -0.13000   -0.91938
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.00000   14.13000  -0.13000   -0.92003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.68000   14.81000  -0.13000   -0.87779
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.19000  -0.01000   -0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.29000   13.30000  -0.01000   -0.07519
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.68000  -0.03000   -0.20436
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.64000  -0.03000   -0.20492
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博貨幣市場基金                                                 14.98950   14.98940   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.37760   10.36710   0.01050    0.10128
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.81860   13.82240  -0.00380   -0.02749
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.59380    7.58620   0.00760    0.10018
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.67000   23.32000   0.35000    1.50086
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.61000   12.88000  -0.27000   -2.09627
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.69000   14.03000  -0.34000   -2.42338
瀚亞巴西基金                                                      4.27000    4.26000   0.01000    0.23474
瀚亞外銷基金                                                     44.79000   44.17000   0.62000    1.40367
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49610   10.51750  -0.02140   -0.20347
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27910   10.29670  -0.01760   -0.17093
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.17420   12.18500  -0.01080   -0.08863
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06050   10.08580  -0.02530   -0.25085
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53860    7.55410  -0.01550   -0.20519
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.05720    8.07090  -0.01370   -0.16975
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13020    8.13740  -0.00720   -0.08848
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.18640    7.20450  -0.01810   -0.25123
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92190    8.92970  -0.00780   -0.08735
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.27300    9.29200  -0.01900   -0.20448
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.41820    9.43430  -0.01610   -0.17065
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29960    9.30780  -0.00820   -0.08810
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.99000   11.08000  -0.09000   -0.81227
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.36000   10.45000  -0.09000   -0.86124
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.54000   13.61000  -0.07000   -0.51433
瀚亞印度基金-美元                                                13.42000   13.57000  -0.15000   -1.10538
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.36000   29.59000  -0.23000   -0.77729
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.72000   10.82000  -0.10000   -0.92421
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.96000   15.06000  -0.10000   -0.66401
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.56860   11.59380  -0.02520   -0.21736
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.07290   13.18070  -0.10780   -0.81786
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.88500   10.94350  -0.05850   -0.53456
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.58250   10.61570  -0.03320   -0.31274
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.64070   11.70720  -0.06650   -0.56803
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.05760    9.07720  -0.01960   -0.21593
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.79490    9.87570  -0.08080   -0.81817
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.14490    9.19410  -0.04920   -0.53513
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.88160    8.90950  -0.02790   -0.31315
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.21800    9.27060  -0.05260   -0.56739
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28460   14.34820  -0.06360   -0.44326
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56270   10.60300  -0.04030   -0.38008
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.68990   10.76000  -0.07010   -0.65149
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.54860   12.60440  -0.05580   -0.44270
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.25000   11.38000  -0.13000   -1.14236
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.89000   21.03000  -0.14000   -0.66572
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55270   13.55250   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.89000   26.47000  -0.58000   -2.19116
瀚亞高科技基金                                                   61.39000   60.13000   1.26000    2.09546
瀚亞理財通基金                                                   26.88000   26.50000   0.38000    1.43396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞菁華基金                                                     23.76000   23.24000   0.52000    2.23752
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.87780   12.92160  -0.04380   -0.33897
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.19220    9.22350  -0.03130   -0.33935
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.26340   10.26260   0.00080    0.00780
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.37880   10.42890  -0.05010   -0.48040
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.41090   10.44680  -0.03590   -0.34365
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.69840    9.70110  -0.00270   -0.02783
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.85230    9.88790  -0.03560   -0.36004
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.27930    8.27860   0.00070    0.00846
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06080    8.09980  -0.03900   -0.48149
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.00560    9.03660  -0.03100   -0.34305
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.27510    8.27740  -0.00230   -0.02779
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.88880    7.91730  -0.02850   -0.35997
瀚亞電通網基金                                                   15.91000   15.51000   0.40000    2.57898
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60250   13.58640   0.01610    0.11850
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.17080   10.14050   0.03030    0.29880
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97330    9.97900  -0.00570   -0.05712
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.48680   11.47320   0.01360    0.11854
瀚亞歐洲基金                                                     11.60000   11.77000  -0.17000   -1.44435
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