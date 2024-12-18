阿里巴巴虧損93億 出售銀泰100%股權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-18 07:31

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據《財聯社》報導，阿里巴巴周二宣布，公司與另一名少數股東同意將銀泰百貨 100% 股權賣股由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團，阿里出售銀泰所得款項總額約人民幣（下同）74 億元，預估出售銀泰而面臨的虧損約 93 億元。

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對於收購銀泰股權，雅戈爾集團相關人士回應：「本次集團與銀泰管理層共同投資銀泰，旨在『強鏈補鏈』，完善時尚生態圈。投資完成後，雅戈爾集團將給予銀泰管理層充分的運營空間，支持銀泰進一步高品質發展。」

市場周一傳出雅戈爾將收購阿里手中的銀泰百貨股份，銀泰並未正面回應。事實上，這並市場第一次傳出這種消息，今年 2 月初，市場就有消息稱阿里計劃出售旗下百貨和購物中心運營商銀泰商業，對此阿里和銀泰雙方都沒有回應。

總部位於寧波的雅戈爾集團，創建於 1979 年，是中國紡織服裝行業龍頭企業。公司從服裝行業起家，之後逐步進軍房地產和投資，構成了雅戈爾主營業務的三駕馬車。

雅戈爾的投資業務收益是重要利潤來源，2022 年雅戈爾的長期股權投資和其他權益工具投資總共有 60 家企業，包含寧波銀行、金田股份、上美股份、創業慧康、博遷新材、中際聯合、美的置業等十家上市公司，覆蓋金融、化妝品、材料、醫療衛生應用軟體等領域。

近兩年雅戈爾在實體商業方面加強了投資。2023 年底，雅戈爾接盤美邦服飾位於成都市的一處核心地段物業，交易價達 6.8 億元，這已是雅戈爾從美邦手中接手的第四家門市，累計向美邦輸血 13 億元。今年兩者合作打造的上海淮海中路 HAI550 綜合體項目正式開業。

雅戈爾集團也在去年 12 月 6 日將公司名稱變更為「雅戈爾時尚股份有限公司」，意欲進一步聚焦時尚主業。