2019年中國將成為最大天然氣進口國 LNG進口將激增--IEA

國際能源署(IEA)周二表示，2019年中國將成為全球最大天然氣進口國，因為隨著中國經濟增長以及削減煤炭能源的使用，液化天然氣(LNG)進口增加。

IEA在2018年天然氣年度報告中稱，從2017-2023年中國的天然氣需求將增長近60%，達到3,760億立方米，其中LNG進口從2017年的510億立方米增加至2023年的933億立方米。

到2023年，全球的LNG進口量將從2017年的391 bcm(十億立方米)增加至505 bcm，增幅為114 bcm，其中包括中國的增長42 bcm。

到2023年，全球LNG出口將增長30%，美國將成為全球第二大LNG供應國，而美國去年的LNG出口幾乎可以忽略不計。這要得益於頁巖油氣革命，改變了美國的能源市場。

IEA的報告突顯出中國和美國對於全球能源市場的巨大影響。

中國威脅對美國油氣加征關稅，以報覆美國對價值500億美元中國商品加征關稅的決定，不過中國的威脅不包括美國LNG。

中國明年將躋身管道天然氣和LNG最大進口國，日本將退居第二名。但中國、日本、連同韓國將持續主導市場。

去年全球出售3,910億立方米LNG，中國、日本和韓國的進口量占其中的55%。2023年LNG銷量料為5,050億立方米，中日韓購買量占比將為48%。

將整個亞洲納入考量，該地區LNG銷量在全球占比將從去年的72%升至75%。

亞洲前三大買家對LNG的需求受到政策驅動，因這三個國家從火力發電廠轉向使用更清潔的能源。

在日本，福島核電站災難事件加速了對LNG的需求。

在其他亞洲國家，比如擁有數百島嶼的印度尼西亞，比起為燃氣建設管道或使用柴油等油品，船載氣體是更便捷、更清潔以及更便宜的一種能源接收方式。

生產方面，到2013年全球天然氣產量將增加10%至4.12萬億立方米，美國為增量的貢獻最多，增加1,600億立方米。

這些增加的天然氣多數將被液化為LNG，用於出口，使得美國到2013年成為全球第二大LNG出口國，出口規模達1,010億立方米，將澳洲的980億立方米擠到第三，並且逼近第一名卡塔爾的1,050億立方米。

這三個國家的LNG將占到全球銷售總量5,050億立方米的60%。

路透倫敦6月26日

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