國人旅居境外回國時 不隨身行李入境應留意三大事項

財政部關務署今 (26) 日表示，國人留學或旅居境外回國時，如有不隨身行李，包括寵物或居家物品運送回國，於入境通關時，應主動走應申報櫃檯向海關申報，且留意入境時在申報單上載明件數、應於運輸工具進口日隔日起 15 日內報關；此外，除犬、貓、兔 3 種，其餘活體動物，依規定不得申報入境。

關務署表示，入境旅客若有行李不隨其所搭乘的飛機載運進口，均稱為不隨身行李或是後送行李。每位入境旅客都有完稅價格新臺幣 2 萬元的應寬減額可供減免，旅客只要在入境時，主動向海關申報，就可享有該寬減額，減低稅費負擔。

不過，入境申報應注意三大事項，包括第一、不隨身行李物品，應在旅客入境時，即於「中華民國海關申報單」上載明件數、主要品目及隨行人數，並應自入境隔日起 6 個月內進口。

第二、不隨身行李物品，應於運輸工具進口日的隔日起 15 日內報關，進口時應由旅客本人，或以委託書委託代理人，或報關業者填具進口報單向進口地海關申報。

三、不隨身行李物品如為寵物，僅限符合動物傳染病防治條例規定的犬、貓、兔 3 種，其餘活體動物，依規定不得申報入境，且寵物於進口前，務必事先向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局申請輸入許可，才可順利接回您的毛小孩。

根據關務署台北關稽查組防檢局統計，去 (2017) 年申報寵物入境者，共有 1091 隻，均為貓、狗，而遭到查扣的則有兩件烏龜案。