科技部ARRIVE方案加碼產學預算5% 估可創造40億元產值

科技部今 (26) 日宣布「研究計畫產學加值鼓勵方案」(Academic Research Results Industrialization and Values Enhancement，簡稱 ARRIVE 方案)，預計未來每年加碼 5% 約 4000 萬元的預算費，可再額外槓桿出 50% 的企業挹注金，由 8 億元增至 12 億元，預估未來可創造產值 40 億元。

科技部表示，每年產學合作計畫補助研究經費約 8 億元，已促使每年 800 家企業，挹注約 8 億元的研究經費，ARRIVE 方案未來每年將加碼 5% 的預算經費，進一步創造產值。

部長陳良基表示，科技基本法修法鬆綁後，已將科研創新道路上的石頭搬開，ARRIVE 方案推動目的在提升科研成果產業化、加速 3D1C (Discovery、Development、Delivery、Commercialization) 進程，一方面透過追加計畫經費，尤其是研究主持費每月追加上限 8 萬元，激勵優秀科研人才願意將學術研究鏈結產業需求，留住一流人才為台灣打拚。

他指出，另一方面，透過槓桿更多產學合作，讓學生在校時即有機會參與產業解題，深耕所需基礎技術，創造學生未來就業或深造的價值。

科技部表示， ARRIVE 方案是，只要執行中的科技部研究計畫，其研究成果能吸引企業挹注資金額外進行產學合作研究，就可向科技部申請追加專題計畫補助經費，追加金額為企業撥付挹注金的 10%，可用在研究主持費 (每月最高 8 萬元) 及專題計畫內支用項目，將自今年 8 月起受理申請。

科技部指出，台灣每年發表的 SCI 國際論文約 2.5 萬件、科技部每年補助學研界投入的專題研究計畫則占 1.5 萬件，希望透過 ARRIVE 方案，從中槓桿出潛力計畫的研究成果由產業界接手，預估每年約可槓桿 400 件，目標是能催化產學成效。