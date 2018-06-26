〈亞泥股東會〉大陸今年獲利看俏 徐旭東：鎖定工業4.0、AI助攻綠能投資

亞泥 (1102-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長徐旭東對水泥業展望樂觀，強調目前是蠻亮麗的時期，中國大陸市場穩定成長，預期台灣今年水泥市場需求也將微幅增加，看好亞泥中國今年獲利將持續看漲；集團將鎖定工業 4.0、人工智慧 (AI) 發展，希望進一步幫助綠能投資。

徐旭東表示，水泥廠旋窯是資源化處理廢棄物最佳設備，可將工業或事業廢棄物轉化為資源再利用，亞泥花蓮廠正全力配合政府「循環經濟」政策，有效將廢棄物再利用作為水泥生產的替代原料或燃料，促進循環經濟，減少環境的負擔。

在轉投資部分，轉投資嘉惠電力正規劃二期擴廠 50 萬千瓦，完成後總發電規模可達 117 萬千瓦，營收及獲利將大幅增加；富民運輸整了集團陸運和物流業務，積極轉型為科技物流公司；遠龍不銹鋼則增加自產和貿工數量及營收，行銷全球 50 個國家，徐旭東認為，多角化經營將帶動另一波成長動能。

在兩岸水泥市場，徐旭東指出，台灣今年公共建設計畫編列總計 3749 億元，年增 13.1%，依台經院總體經濟預測，今年民間投資持續擴張，加上政府推動前瞻基礎建設，擴增公共建設支出與國、公營事業投資，整體經濟動能可望提高；但因房市景氣反轉向上訊號較不明顯，後續仍需持續觀察，預期今年水泥市場需求將較去年微幅增加。

在大陸方面，大陸政府為實現水泥行業十三五期間「穩增長、調結構、增效益」政策，全面展開去產能工作，深化供給側改革，鼓勵兼併重組，提升生產集中度，對企業環保、能耗、安全、質量要求更趨嚴格，城市建設等需求面的種種配套措施，提升水泥整體需求，為大型水泥企業提供良好的經營發展環境。

徐旭東表示，根據大陸工信部出台的產能置換辦法，水泥行業除嚴禁新增產能，並加大減量置換力度，中國水泥協會同時提出規劃未來 3 年要淘汰 2 成的熟料產能，各省區要關閉四分之一的水泥粉磨站。

他強調，如果大陸政府及水泥協會能具體落實相關方案，大陸水泥及熟料供給規模可望有效縮減，長久以來的供需矛盾將獲得緩解，水泥行業發展前景效益可期。

亞泥去年合併營收 648.99 億元，合併營業利益 74.36 億元，按權益法認列轉投資事業遠東新世紀及裕民航運等關係企業的投資利益為 25.22 億元，合併稅後純益為 66.65 億元，其中歸屬公司業主稅後純益為 54.69 億元；股東會通過盈餘分派案，每股配發現金股利 1.2 元，創 3 年來新高。

亞泥 (中國) 去年生產熟料 2417 萬公噸，銷售水泥、熟料及礦渣粉共 3020 萬公噸，受惠於水泥售價提升，全年營收人民幣 78.2 億元，年增 23%，營業淨利人民幣 12.4 億元，年增 119%，稅後純益人民幣 6 億元，年增 351%；今年第 1 季大陸水泥平均售價仍高於去年同期，亞泥 (中國) 首季獲利比去年同期大幅成長，後勢將持續看漲。

徐旭東看好水泥業進入亮麗的時期，中國大陸穩定成長，對水泥產業整體展望樂觀；亞泥中國執行長吳中立指出，中國政府今年來持續推動政策，預期只要經濟成長維持 6.5% 以上，且持續投資房地產及基礎建設，今年亞泥中國將有亮麗的成績單。

針對未來發展，徐旭東指出，未來將加大綠能產業的投資，亞泥多角化轉投資、工業 4.0 及 AI 的表現都不錯，集團聚焦工業 4.0、AI 可以對綠能投資發展更有幫助；他強調，如果是純水泥增產目前是暫停的，但如果是協助城市處理生活垃圾則是可以獲得政府支持，目前亞泥中國的各個水泥廠生產穩定，且有幾個廠區的生產還能增長，在環保綠化及綠能投資上還會再加大力道。

徐旭東強調，水泥產業不只是生產水泥銷售，同時也是服務業的一種，未來的水泥業更需要 AI 及工業 4.0，鎖定這些正在產生的變化，將是集團未來發展特別需要注意的。